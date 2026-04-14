Negozia Nomura Holdings, Inc. - 8604 CFD

Su Nomura Holdings, Inc.

Nomura Holdings, Inc. è una società con sede in Giappone che si occupa principalmente di titoli, investimenti e altre attività finanziarie per privati, aziende, istituzioni finanziarie e governi di tutto il mondo. La Società ha tre segmenti di attività. Il segmento Vendite è impegnato nella fornitura di servizi di consulenza sugli investimenti a clienti individuali in Giappone. Il segmento Asset Management si occupa dello sviluppo e della gestione di fondi d'investimento e della fornitura di servizi di consulenza sugli investimenti. Il segmento Wholesale si occupa della vendita e della negoziazione di obbligazioni, titoli azionari, derivati e cambi, nonché della fornitura di servizi di investment banking, come la sottoscrizione di obbligazioni e titoli, l'attività di fusione e acquisizione (M&A) e i servizi di consulenza finanziaria. La Società è anche impegnata nell'attività di merchant banking. La Società opera sul mercato nazionale e sui mercati esteri, tra cui le Americhe, l'Europa, l'Asia e l'Oceania.

Il prezzo attuale dell'azione Nomura Holdings, Inc. è di 1314.38 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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