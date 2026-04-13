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Su Franklin Resources, Inc.

Franklin Resources, Inc. è una società di servizi finanziari diversificati. Attraverso le consociate controllate direttamente e indirettamente, la società fornisce molti servizi di consulenza e gestione di investimenti e servizi correlati a società di investimento a capitale variabile, compresa la propria serie di fondi comuni di investimento a capitale variabile al dettaglio, conti istituzionali, famiglie a capitale netto elevato, privati e conti individuali negli Stati Uniti e a livello internazionale. I 249 "prodotti di investimento sponsorizzati" di FRI includono un'ampia gamma di fondi nazionali e fondi comuni di investimento in titoli azionari globali/internazionali, a investimento misto, a reddito fisso, di investimento in titoli di credito, nonché altri tipi di prodotti di investimento venduti al pubblico con il marchio di Franklin, Templeton, Mutual Series, Bissett e Fiduciary Trust.

Il prezzo attuale dell'azione Franklin Resources è di 24.92 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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