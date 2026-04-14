Negozia Kimball Electronics, Inc. - KE CFD

Su Kimball Electronics, Inc.

Kimball Electronics, Inc. è un fornitore di soluzioni produttive poliedriche. L'azienda fornisce servizi di produzione elettronica a contratto (EMS) e servizi di produzione diversificati, tra cui il supporto ingegneristico e della catena di fornitura ai clienti dei mercati finali dell'industria automobilistica, medica, industriale e della sicurezza pubblica. L'azienda offre prodotti elettronici durevoli. I suoi servizi di produzione a contratto diversificati comprendono componenti non elettronici, prodotti medicali monouso, plastiche stampate di precisione e attrezzature per l'automazione della produzione, il collaudo e l'ispezione. I suoi servizi di produzione, compreso il supporto ingegneristico e della catena di fornitura, utilizzano capacità di produzione e di supporto comuni a livello globale. ha unità aziendali situate negli Stati Uniti, in Cina, Messico, Polonia, Romania e Tailandia, e ciascuna di queste unità aziendali si qualifica come segmento operativo. Inoltre, la controllata GES Holdings, Inc. ha sedi operative negli Stati Uniti, in Cina, India, Giappone e Vietnam.

Il prezzo attuale dell'azione Kimball Electronics, Inc. è di 26.51 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Malibu Boats Inc, China Oilfield Services Limited, Gaming & Leisure Properties, Talkspace, Inc., Aberforth Smaller Companies Trust PLC e Personalis, Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.