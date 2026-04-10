Negozia Aberforth Smaller Companies Trust PLC - ASL CFD

Su Aberforth Smaller Companies Trust plc

ABERFORTH SMALLER COMPANIES TRUST PLC è un trust di investimento chiuso con sede nel Regno Unito. L‘obiettivo di investimento del Trust è il raggiungimento di un rendimento complessivo (con dividendi reinvestiti) del valore patrimoniale netto (NAV) maggiore del Numis Smaller Companies Index (escluse le società di investimento) nel lungo periodo, realizzato tramite l‘investimento in un portafoglio diversificato di piccole società quotate del Regno Unito. Il suo portafoglio di investimento comprende i seguenti settori: produzione di petrolio e gas; attrezzature, servizi e distribuzione petrolifera; energia alternativa; prodotti chimici; metalli industriali ed estrazione mineraria; estrazione mineraria; ingegneria industriale; trasporto industriale; servizi di supporto; automobili e ricambi; bevande; produttori di alimenti; articoli per la casa e edilizia residenziale e servizi finanziari, tra gli altri. Aberforth Partners LLP è il gestore degli investimenti del Trust.

Il prezzo attuale dell'azione Aberforth Smaller Companies Trust PLC è di 15.1448 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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