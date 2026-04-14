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Su Keyence Corporation

KEYENCE CORPORATION è un'azienda manifatturiera con sede in Giappone che si occupa principalmente dello sviluppo, della produzione e della vendita di apparecchiature di controllo automatico, strumenti di misura, apparecchiature informatiche e altre applicazioni elettroniche, nonché dei relativi sistemi. I suoi prodotti comprendono, tra l'altro, sensori, contatori, proiettori, dispositivi di elaborazione delle immagini, controllori logici programmabili e touch panel. Inoltre, la Società è impegnata anche nelle attività immobiliari, pubblicitarie e di marketing attraverso le sue controllate.

Il prezzo attuale dell'azione Keyence Corporation è di 62771 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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