Negozia Kawasaki Heavy Industries, Ltd. - 7012 CFD

Su Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. è un produttore di ingegneria generale. L'azienda opera in sette settori di attività. Il segmento Aerospace System si occupa della produzione e della vendita di aerei e motori a reazione. Il segmento Energy Environment Plant produce e vende turbine a gas industriali, motori primi, macchinari industriali, caldaie, attrezzature ambientali, strutture in acciaio e frantoi. Il segmento Macchine di precisione e robot produce e vende attrezzature idrauliche e robot industriali. Il segmento Navi e Marine produce e vende navi. Il segmento Veicoli produce e vende veicoli ferroviari. Il segmento Moto e motori produce e vende motocicli, buggy a quattro ruote, veicoli multiuso a quattro ruote, moto d'acqua e motori a benzina per uso generale. Il segmento Altri comprende il commercio, la mediazione e il collocamento di vendite e ordini, nonché la gestione di strutture per il benessere.

Il prezzo attuale dell'azione Kawasaki Heavy Industries, Ltd. è di 3417.6 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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