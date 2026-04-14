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Su Fidelity Special Values PLC

FIDELITY SPECIAL VALUES PLC è un trust di investimento con sede nel Regno Unito. L‘obiettivo di investimento della società è quello di conseguire la crescita del capitale a lungo termine da un portafoglio di azioni costituito principalmente da società quotate nel Regno Unito. La società è impegnata negli investimenti in società di piccole, medie e grandi dimensioni. I suoi investimenti hanno le caratteristiche: limitato rischio di ribasso e potenziale variazione positiva non apprezzata. La società può investire fino al 20% in azioni o strumenti correlati delle società quotate sui mercati esteri. Investe prevalentemente in azioni, ma può anche investire in strumenti correlati ad azioni, ad esempio obbligazioni convertibili, warrant o contratti derivati, e anche in strumenti di debito. Può inoltre investire fino al 5% del patrimonio in titoli non quotati. La società non può avere partecipazione in una società che, al momento dell‘investimento, rappresenta più del 10% dal valore dei propri investimenti. È gestita da FIL Investment Services (UK) Limited.

Il prezzo attuale dell'azione Fidelity Special Values PLC è di 4.2505 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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