Negozia DBS - D05sg CFD

Su DBS

DBS Group Holdings Ltd è una holding di investimento. La Società opera attraverso la sua controllata, DBS Bank Ltd (la Banca), che è impegnata in una serie di servizi bancari e finanziari commerciali, principalmente in Asia. I segmenti della Società comprendono Consumer Banking/Wealth Management, Institutional Banking, Treasury Markets e Altri. Il segmento Consumer Banking/Wealth Management fornisce ai clienti individuali una serie di servizi bancari e finanziari correlati. I suoi prodotti e servizi comprendono conti correnti e di risparmio, depositi fissi, prestiti e finanziamenti per la casa, carte, pagamenti, investimenti e prodotti assicurativi. Il segmento Institutional Banking fornisce servizi e prodotti finanziari a clienti istituzionali, tra cui istituzioni finanziarie bancarie e non bancarie, società legate al governo, grandi aziende e piccole e medie imprese. Il segmento Treasury Markets comprende la strutturazione, il market-making e la negoziazione di una serie di prodotti di tesoreria.

Il prezzo attuale dell'azione DBS è di 57.37 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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