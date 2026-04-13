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Su Cooper-Standard Holdings Inc.

Cooper-Standard Holdings Inc. è un produttore di sistemi di tenuta, erogazione di carburante e freni e trasferimento di fluidi. Opera attraverso quattro segmenti: Nord America, Europa, Asia-Pacifico e Sud America. La sua struttura organizzativa comprende un'attività automobilistica globale e un gruppo di tecnologia avanzata. I suoi prodotti sono utilizzati nei veicoli passeggeri e negli autocarri leggeri prodotti dai costruttori di autoveicoli e nei mercati di ricambio. Le sue attività sono condotte attraverso circa 129 strutture di proprietà, in leasing e in joint venture consolidate in 21 Paesi: il Nord America comprende Canada, Costa Rica, Messico e Stati Uniti; l'Asia Pacifica comprende Cina, India, Giappone, Corea del Sud e Tailandia; l'Europa comprende Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Serbia, Spagna, Svezia e Regno Unito; il Sud America comprende il Brasile, di cui 74 sono prevalentemente strutture produttive e 55 hanno designazioni di progettazione, ingegneria, amministrazione o logistica.

Il prezzo attuale dell'azione Cooper-Standard Holdings Inc. è di 30.1 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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