Negozia Sotera Health Co - SHC CFD

Su Sotera Health Co

Sotera Health Company è un fornitore di servizi di sterilizzazione, analisi di laboratorio e consulenza per le industrie farmaceutiche e dei dispositivi medici. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Sterigenics, Nordion e Nelson Labs. I servizi di sterilizzazione comprendono prodotti quali kit e vassoi per procedure, impianti, siringhe, cateteri, prodotti per la cura delle ferite, barriere protettive mediche, compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI), prodotti di laboratorio e farmaci. I suoi servizi di consulenza e analisi di laboratorio offrono test di laboratorio microbiologici e di chimica analitica per i settori dei dispositivi medici e farmaceutici. I suoi servizi di analisi dei dispositivi medici comprendono valutazioni microbiologiche, di biocompatibilità e tossicologiche, caratterizzazione dei materiali, convalida della sterilizzazione e garanzia di sterilità. I suoi servizi di analisi di laboratorio per il settore farmaceutico comprendono valutazioni microbiologiche, di biocompatibilità e tossicologiche, valutazioni di estraibilità e lisciviazione dei contenitori farmaceutici.

Il prezzo attuale dell'azione Sotera Health Co è di 15.99 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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