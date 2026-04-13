Negozia Embraer S.A. - EMBJ CFD

Su Embraer SA (ADR)

Embraer-Empresa Brasileira de Aeronautica S.A. si occupa della produzione e della vendita di aeroplani per scopi commerciali, aziendali e di difesa. Gli aerei della società includono il velivolo per passeggeri EMB 120 Brasilia, il jet silurante AM-X e gli aerei commerciali ERJ 145. Embraer inoltre commercializza e vende the Legacy, una linea di jet aziendali. Per il settore della difesa, la società fornisce una linea di aerei intelligence, di ricognizione e sorveglianza. Nell'anno terminato il 31 dicembre 2003, circa il 71,2% dei ricavi netti era derivato dal settore degli aerei commerciali. Embraer si occupa di compagnie aeree commerciali, del settore della difesa, di jet aziendali e di altre attività correlate.

Il prezzo attuale dell'azione Embraer S.A. è di 69.82 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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