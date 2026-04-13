Negozia Core Laboratories - CLBus CFD

Su Core Laboratories N.V.

Core Laboratories N.V. è un fornitore di descrizione dei serbatoi, miglioramento della produzione e servizi di gestione dei serbatoi per l‘industria petrolifera e del gas. I prodotti e servizi della Società mirano a consentire ai clienti della Società di migliorare le prestazioni dei serbatoi e aumentare il recupero di petrolio e gas dai loro campi di produzione. La Società ha più di 70 uffici in oltre 50 Paesi. La Società opera in tre segmenti: Descrizione dei serbatoi, Valorizzazione della produzione e Gestione dei serbatoi. Il segmento Descrizione dei serbatoi comprende la caratterizzazione di campioni di roccia, liquido e gas della riserva di petrolio. Il segmento di Valorizzazione della produzione comprende prodotti e servizi relativi al completamento, alle perforazioni alle stimolazioni e alla produzione dei pozzi dei serbatoi. Il segmento di Gestione dei serbatoi combina e integra le informazioni dai servizi di descrizione dei serbatoi e valorizzazione della produzione, per aumentare la produzione e migliorare il recupero di petrolio e gas dai serbatoi dei clienti della Società.

Il prezzo attuale dell'azione Core Laboratories è di 17 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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