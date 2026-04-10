Negozia Close Brothers Group PLC - CBGl CFD

Su Close Brothers Group plc

CLOSE BROTHERS GROUP PLC è una società impegnata nel comparto del Merchant Banking. L‘azienda fornisce servizi di prestito, di raccolta di depositi, servizi di gestione patrimoniale e negoziazione di titoli. La società opera attraverso tre divisioni: Banking, Securities e Asset Management. La divisione Banking fornisce prestiti alle piccole imprese e ai privati, con una particolare attenzione ai servizi finanziari specializzati. La divisione offre inoltre servizi di raccolta di depositi ad aziende e privati nel Regno Unito. La divisione Securities fornisce servizi di trading nel Regno Unito attraverso Winterflood, una società che si qualifica come Market Maker. La divisione Asset Management fornisce una vasta gamma di servizi di consulenza finanziaria, di gestione degli investimenti e di investimento online per contraenti privati e consulenti professionali. Il portafoglio di soluzioni della società comprende i seguenti settori: settore aeronautico e navale, settore finanziario di intermediazione, settore dei noleggi di birrifici, settore dei prestiti basati su attivi, settore del noleggio di veicoli commerciali, settore dei servizi finanziari finalizzati alla stipula di premi assicurativi, settore dei servizi finanziari di fatturazione, settore dei servizi finanziari per motoveicoli, settore dei servizi finanziari immobiliari, settore delle soluzioni finanziarie per servizi professionali, settore dei servizi finanziari al dettaglio e settore dei servizi tecnologici.

Il prezzo attuale dell'azione Close Brothers Group PLC è di 4.1438 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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