Negozia Brunello Cucinel SPA - BCm CFD

Su Brunello Cucinelli SpA

La Brunello Cucinelli SpA. è una società con sede in Italia impegnata nel settore della moda. La società progetta, produce e vende abbigliamento per donna e uomo, collezioni di prodotti e accessori in cashmere. Il suo portfolio prodotti comprende maglieria, cappotti e giacche, capi d‘abbigliamento in pelle, tute, abiti, camicie, camicette, pantaloni, accessori e altri articoli di pelletteria. La società commercializza i propri prodotti attraverso il canale diretto della vendita al dettaglio; all‘ingrosso attraverso il canale monomarca, composto da negozi monomarca in franchising e canale multimarca, che comprende grandi magazzini e negozi indipendenti multimarca . La Brunello Cucinelli SpA opera attraverso numerose società controllate situate in Italia, Svizzera, Belgio, Stati Uniti d‘America, Francia, Germania, Austria e Giappone, tra gli altri.

Il prezzo attuale dell'azione Brunello Cucinel SPA è di 83.81 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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