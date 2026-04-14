Negozia Archer Daniels Midland - ADM CFD

Su Archer-Daniels-Midland Co

ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY si occupa della lavorazione di semi oleosi, mais, grano e altri prodotti agricoli di base e produce pasti proteici, olio vegetale, dolcificanti di mais, farina, biodiesel, etanolo e altri ingredienti di alimenti e mangimi. Le sezioni della Società includono i Servizi agricoli, che utilizzano l'elevatore del grano degli Stati Uniti, le attività di rete e nei porti di trasporto globale per acquistare, conservare, pulire e trasportare prodotti agricoli di base, quali semi oleosi, grano, milo, avena, riso e orzo, e rivendono queste materie prime principalmente come ingredienti di alimenti e mangimi e materie prime per l'industria di trasformazione agricola; la Lavorazione del mais, che si occupa della macinazione umida del mais e di attività di macinazione a secco; la Lavorazione dei semi oleosi, che comprende le attività globali legate alla attività di derivazione, commercializzazione, frantumazione e lavorazione dei semi oleosi; prodotti di Sapori selvaggi e Ingredienti speciali, che includono aromi, dolcificanti e ingredienti per la salute; Altri e aziendale.

Il prezzo attuale dell'azione Archer Daniels Midland è di 69.08 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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