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Su American Water Works Company Inc

American Water Works Company, Inc. è una holding per società regolate e controllate dal mercato negli Stati Uniti e in Ontario, Canada. Il segmento delle attività regolate della Società fornisce servizi idrici e di trattamento delle acque reflue come servizi di pubblica utilità in 16 stati negli Stati Uniti al 31 dicembre 2016. Le attività basate sul mercato sono costituite da quattro segmenti, tra cui Military Services Group, che svolge operazioni e manutenzione (O & M) di acqua e sistemi di acque reflue per basi militari; Contract Operations Group, che conduce O & M di impianti idrici e acque reflue per i comuni e l'industria alimentare e delle bevande; Homeowner Services Group, che fornisce principalmente piani di protezione delle condutture idriche e fognarie per i proprietari di case e Keystone, che fornisce servizi idrici per le società di esplorazione e produzione di gas naturale. La Società, attraverso la sua controllata, American Water Works Service Company, Inc. fornisce supporto e servizi operativi per le sue filiali operative.

Il prezzo attuale dell'azione American Water Works è di 136.66 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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