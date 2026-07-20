¿Qué es una orden limitada y cómo funciona?
Los traders suelen utilizar órdenes limitadas para tener un mayor control sobre sus posiciones, ya que estas les permiten enviar órdenes a su plataforma de trading para que abra y cierre operaciones cuando se cumplan determinadas condiciones.
Conoce todo sobre las órdenes limitadas y su funcionamiento, incluido cómo realizar una orden limitada al hacer trading con CFD en Capital.com.
¿Qué es una orden limitada?
En pocas palabras, las órdenes ejecutan operaciones según instrucciones predeterminadas.
Las órdenes limitadas están diseñadas para abrir o cerrar posiciones cuando un activo alcance un precio predeterminado.
Los traders suelen colocar una orden limitada cuando esperan que el mercado se mueva hacia el precio especificado. Las órdenes limitadas pueden incluir órdenes take-profit y órdenes stop-loss.
¿Cómo funciona una orden limitada?
Las órdenes limitadas abren o cierran posiciones automáticamente cuando el precio alcanza un valor predeterminado. Existen dos tipos comunes de órdenes limitadas: las órdenes limitadas de compra y las órdenes limitadas de venta.
Las órdenes limitadas de compra abren una posición larga cuando el precio del activo cae a un nivel especificado. Los traders bajistas utilizan órdenes limitadas de compra para salir de una posición corta y proteger sus ganancias, mientras que los traders alcistas crean estas órdenes para comprar un activo a un precio más bajo, con el objetivo de venderlo una vez que aumente su valor.
Por el contrario, los traders utilizan órdenes limitadas de venta para cerrar una posición cuando el precio del activo suba a un nivel determinado. Los traders que esperan una reversión utilizan órdenes limitadas de venta para cerrar una posición larga antes de que caiga el precio de mercado. Los traders bajistas utilizan órdenes limitadas de venta para abrir una posición corta antes de una caída y beneficiarse potencialmente de ella.
La velocidad a la que puede ejecutarse una orden limitada depende de los siguientes factores:
- Movimientos del mercado: la rapidez con la que el precio del activo evoluciona en la dirección de la orden limitada (si es que lo hace).
- Liquidez: la suficiencia de volumen de trading para las posiciones opuestas que desean negociarse al precio de la orden limitada.
Si no hay suficiente volumen de órdenes al precio especificado, una orden limitada puede cubrir el volumen de órdenes restante con operaciones a un precio inferior. Es lo que se conoce como ejecución parcial.
Cómo colocar una orden limitada
- Si aún no lo hiciste, regístrate para abrir una cuenta de trading o demo en Capital.com.
- Inicia sesión en tu cuenta de Capital.com y busca el activo elegido.
- Selecciona «Comprar cuando el precio alcance» para abrir una orden limitada de compra o venta.
- Establece el tamaño de tu operación.
- Decide el precio límite al que la orden limitada ejecutará la operación.
- Selecciona «Añadir fecha de cancelación» para elegir la duración de la orden.
- Revisa tu orden, para lo cual deberás confirmar que el tamaño de la operación y el precio de la orden limitada son correctos.
- Haz clic en el botón situado en la parte inferior del ticket para enviar la orden limitada.
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Orden limitada vs. otros tipos de órdenes
Las órdenes limitadas son sólo uno de los muchos tipos de órdenes que los traders pueden utilizar para gestionar sus posiciones. Conoce las diferencias entre los tipos de orden habituales para distinguir sus fortalezas y debilidades, así como las situaciones para las que son más adecuados.
Orden limitada vs. orden de mercado
Las órdenes de mercado son fundamentalmente diferentes de las órdenes limitadas; por ello, vamos a explorar los factores que las hacen únicas.
- Las órdenes limitadas ejecutan una operación solo cuando el precio del activo alcanza un valor predeterminado.
- Las órdenes de mercado ejecutan una operación inmediatamente al mejor precio disponible.
Los traders eligen el precio al que una orden limitada abre o cierra su posición, pero no el momento. Una orden limitada puede ejecutarse en cuestión de minutos, días o meses, o puede no ejecutarse en absoluto, en función del desempeño del mercado.
Las órdenes de mercado están diseñadas para ejecutar operaciones de forma instantánea al mejor precio actual posible. No obstante, hay excepciones. Un activo de baja liquidez puede tener un volumen de trading insuficiente en el lado opuesto del mercado para cumplir la orden de mercado inmediatamente, lo cual da lugar a un deslizamiento, o slippage. Si un trader envía una orden de mercado fuera del horario de trading, la orden se ejecuta en cuanto se reabra el mercado.
|Orden limitada
|Orden de mercado
|¿Qué es?
|Una orden para operar a un precio específico o mejor.
|Una orden para operar al mejor precio actual disponible.
|Control del precio
|Control total sobre el precio, pero la ejecución no está garantizada.
|No hay control sobre el precio, pero la ejecución es inmediata.
|Activador
|Se ejecuta si el mercado alcanza el precio límite.
|Ejecución inmediata.
|Ventajas
|Se utiliza cuando se desea operar a un precio específico o mejor.
|Se utiliza cuando se desea operar lo más rápidamente posible.
|Riesgo
|Puede no ejecutarse si el precio no alcanza el límite
|Podría ejecutarse a un precio desfavorable en condiciones de mercado volátiles.
|Costo
|Puede ofrecer un mejor precio, pero sin garantía de ejecución.
|Garantiza la ejecución, pero puede ser a costa de un precio peor.
|Uso
|Buena para valores sin liquidez o volátiles, cuando el precio es lo más importante.
|Útil cuando la velocidad es esencial y el precio es secundario.
Orden limitada vs. orden stop-loss
A menudo, las órdenes stop-loss se confunden con las órdenes limitadas, ya que ambas ejecutan operaciones según la actividad de los precios de los activos. Así es como puedes distinguirlas.
- Las órdenes limitadas ejecutan una operación solo cuando el activo alcanza un precio especificado previamente.
- Las órdenes stop-loss se convierten en órdenes de mercado siempre y cuando el precio del activo alcance un precio «stop-loss» predeterminado.
Los traders eligen el precio límite —el punto en el cual se ejecutará la orden limitada—, pero no la hora concreta. Una orden limitada puede ejecutarse rápidamente o quedarse sin ejecutar si el mercado nunca alcanza el precio fijado.
Las órdenes stop-loss son herramientas de gestión del riesgo que pueden limitar las pérdidas o proteger los beneficios al activar una orden de mercado cuando el activo alcanza un precio específico. Este tipo de orden garantiza que la operación se ejecute una vez alcanzado el precio stop-loss, pero el precio final de la operación podría variar debido a las condiciones del mercado.
También existen las órdenes stop-limit, que combinan una orden stop-loss con una orden limitada. Una orden stop-limit se activa y se convierte en una orden limitada cuando el activo elegido alcance un precio determinado.
|Orden limitada
|Orden stop-loss
|¿Qué es?
|Una orden para operar a un precio específico o mejor.
|Una orden que se convierte en orden de mercado una vez alcanzado el precio stop-loss.
|Control del precio
|Tú controlas el precio, pero la ejecución no está garantizada.
|Se ejecuta a precio de mercado cuando se activa el stop-loss; no hay control tras la activación.
|Activador
|Se ejecuta si el mercado alcanza el precio especificado o uno mejor.
|Se activa inmediatamente cuando la acción alcanza un precio predeterminado (precio de stop-loss).
|Ventajas
|Útil cuando se tiene en mente un precio específico al cual operar.
|Al establecer un activador automático, ayuda a evitar grandes pérdidas o a asegurar los beneficios.
|Riesgo
|Riesgo de no ejecución si no se alcanza el precio.
|Podría ejecutarse a un precio desfavorable en condiciones de mercado volátiles.
|Uso
|Común en el day trading y para maximizar el potencial de beneficios.
|A menudo se utiliza como herramienta de gestión del riesgo para evitar grandes pérdidas.
Ejemplo de una orden limitada
Observas una subida del precio de las acciones de Nvidia. El primer día, el precio de las acciones de Nvidia sube de 1900 a 2000. El segundo día, el precio vuelve a subir hasta 2150, y el tercer día, sube aún más hasta 2200.
Tras observar esta tendencia alcista, utilizas el índice de fuerza relativa (RSI) para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado, combinado con la estrategia de retroceso de Fibonacci, para determinar los niveles de soporte y resistencia. Tus cálculos indican un nivel de resistencia potencial en 2250 y un nivel de soporte potencial en 2100.
Anticipas una reversión cuando el precio alcance el nivel de resistencia y tienes la intención de beneficiarte de ello, por lo cual creas una orden limitada de venta para salir de tu posición larga en Nvidia ligeramente por debajo del nivel de resistencia en 2245.
Como predijiste, el precio de mercado de Nvidia aumenta, moviéndose por encima de 2240, y la orden limitada se activa entonces a 2245 cerrando tu posición al precio predeterminado.
Más adelante, si deseas volver a entrar en una posición larga en Nvidia tras un retroceso, podrías establecer una orden limitada de compra ligeramente por encima del nivel de soporte de 2105. Si el precio baja a 2105, se activa la orden limitada de compra, y entras en una nueva posición larga al precio deseado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una orden limitada?
Las órdenes limitadas ofrecen a los traders un mayor control sobre sus posiciones al ejecutar automáticamente las operaciones cuando (o si) el mercado alcanza un precio determinado. Los tipos más comunes de órdenes limitadas son las órdenes limitadas de compra y las órdenes limitadas de venta.
- Las órdenes limitadas de compra ejecutan la operación cuando el precio de mercado caiga hasta un precio establecido.
- Las órdenes de venta activan una operación cuando el precio de mercado suba hasta un precio determinado.
Una orden limitada puede no ejecutarse según lo previsto si no hay suficiente volumen en el lado opuesto del mercado, lo cual puede dar lugar a una ejecución parcial, o si el precio del activo se mueve en contra de lo esperado.
¿Cómo funciona una orden limitada?
Durante una tendencia alcista, un trader puede colocar una orden limitada de compra para entrar en una posición larga a un precio más bajo. Durante una tendencia bajista, un trader puede crear una orden limitada de compra en un nivel de soporte basándose en la expectativa de que el precio rebotará; esta técnica se utiliza en una estrategia de pullback.
Algunos traders colocan órdenes limitadas de venta durante una tendencia alcista del mercado para cerrar una posición larga a un precio más alto y obtener beneficios, o como parte de una estrategia de gestión del riesgo.
¿Cuáles son las ventajas y los riesgos de una orden limitada?
Las órdenes limitadas proporcionan control sobre los precios a los cuales entrar o salir de una posición. Esto puede ayudar a los traders a evitar condiciones de mercado desfavorables o gastos innecesarios.
Existe el riesgo de no ejecución si el mercado no alcanza el precio límite, lo cual puede dar lugar a la pérdida de oportunidades, especialmente en mercados que evolucionan con rapidez.
Ventajas
- Control sobre los precios de entrada y salida
- Evita condiciones de mercado desfavorables
- Reduce los costos de trading
Riesgos
- Puede no ejecutarse si no se alcanza el precio
- Oportunidades perdidas en mercados en rápida evolución
- Posibilidad de ejecuciones parciales debido al bajo volumen