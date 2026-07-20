¿Qué es una orden limitada y cómo funciona?

Orden limitada vs. otros tipos de órdenes

Las órdenes limitadas son sólo uno de los muchos tipos de órdenes que los traders pueden utilizar para gestionar sus posiciones. Conoce las diferencias entre los tipos de orden habituales para distinguir sus fortalezas y debilidades, así como las situaciones para las que son más adecuados.

Orden limitada vs. orden de mercado

Las órdenes de mercado son fundamentalmente diferentes de las órdenes limitadas; por ello, vamos a explorar los factores que las hacen únicas.

Las órdenes limitadas ejecutan una operación solo cuando el precio del activo alcanza un valor predeterminado.

ejecutan una operación solo cuando el precio del activo alcanza un valor predeterminado. Las órdenes de mercado ejecutan una operación inmediatamente al mejor precio disponible.

Los traders eligen el precio al que una orden limitada abre o cierra su posición, pero no el momento. Una orden limitada puede ejecutarse en cuestión de minutos, días o meses, o puede no ejecutarse en absoluto, en función del desempeño del mercado.

Las órdenes de mercado están diseñadas para ejecutar operaciones de forma instantánea al mejor precio actual posible. No obstante, hay excepciones. Un activo de baja liquidez puede tener un volumen de trading insuficiente en el lado opuesto del mercado para cumplir la orden de mercado inmediatamente, lo cual da lugar a un deslizamiento, o slippage. Si un trader envía una orden de mercado fuera del horario de trading, la orden se ejecuta en cuanto se reabra el mercado.

Orden limitada Orden de mercado ¿Qué es? Una orden para operar a un precio específico o mejor. Una orden para operar al mejor precio actual disponible. Control del precio Control total sobre el precio, pero la ejecución no está garantizada. No hay control sobre el precio, pero la ejecución es inmediata. Activador Se ejecuta si el mercado alcanza el precio límite. Ejecución inmediata. Ventajas Se utiliza cuando se desea operar a un precio específico o mejor. Se utiliza cuando se desea operar lo más rápidamente posible. Riesgo Puede no ejecutarse si el precio no alcanza el límite Podría ejecutarse a un precio desfavorable en condiciones de mercado volátiles. Costo Puede ofrecer un mejor precio, pero sin garantía de ejecución. Garantiza la ejecución, pero puede ser a costa de un precio peor. Uso Buena para valores sin liquidez o volátiles, cuando el precio es lo más importante. Útil cuando la velocidad es esencial y el precio es secundario.

Orden limitada vs. orden stop-loss

A menudo, las órdenes stop-loss se confunden con las órdenes limitadas, ya que ambas ejecutan operaciones según la actividad de los precios de los activos. Así es como puedes distinguirlas.

Las órdenes limitadas ejecutan una operación solo cuando el activo alcanza un precio especificado previamente.

ejecutan una operación solo cuando el activo alcanza un precio especificado previamente. Las órdenes stop-loss se convierten en órdenes de mercado siempre y cuando el precio del activo alcance un precio «stop-loss» predeterminado.

Los traders eligen el precio límite —el punto en el cual se ejecutará la orden limitada—, pero no la hora concreta. Una orden limitada puede ejecutarse rápidamente o quedarse sin ejecutar si el mercado nunca alcanza el precio fijado.

Las órdenes stop-loss son herramientas de gestión del riesgo que pueden limitar las pérdidas o proteger los beneficios al activar una orden de mercado cuando el activo alcanza un precio específico. Este tipo de orden garantiza que la operación se ejecute una vez alcanzado el precio stop-loss, pero el precio final de la operación podría variar debido a las condiciones del mercado.

También existen las órdenes stop-limit, que combinan una orden stop-loss con una orden limitada. Una orden stop-limit se activa y se convierte en una orden limitada cuando el activo elegido alcance un precio determinado.