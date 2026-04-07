¿Qué es una estrategia de trading con RSI?

Una estrategia de trading con RSI es un conjunto de reglas y técnicas que utiliza el indicador RSI para identificar posibles entradas de trading basadas en condiciones de sobrecompra y sobreventa o cambios de impulso. Existen cuatro formas principales de utilizar el indicador RSI en el trading.

Sobrecompra y sobreventa

Como ya hemos comentado, si el indicador RSI muestra que un activo se ha sobrecomprado y luego empieza a apuntar a la baja, sugiere que el precio podría seguirlo a la baja. Del mismo modo, si el RSI está sobrevendido y luego comienza a apuntar al alza, el precio podría estar a punto de girar al alza también.

Aquellos que siguen esta estrategia de trading con RSI pueden considerar esperar hasta que el RSI caiga por debajo del nivel 70 desde una condición de sobrecompra para tomar una posible posición corta. Después, cuando el RSI sube por encima de 30 desde condiciones de sobreventa, la idea es tomar una posición larga.



*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.

Cruce 50

Los traders podrían utilizar el nivel 50 del RSI (la línea central) para confirmar que se está produciendo una tendencia de precios. Según esta estrategia, una tendencia bajista se confirma cuando el RSI cruza de por encima de 50 a por debajo de 50. Del mismo modo, una tendencia alcista se confirma cuando el RSI cruza por encima de 50.



*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.

Divergencia

Otra forma de hacer trading con el RSI es buscar divergencias entre el RSI y el precio de mercado. En pocas palabras, los traders buscan situaciones en las que el impulso se mueva en dirección contraria al precio, señalando un posible punto de inflexión.

Cuando el precio alcanza un «máximo superior», pero el RSI hace un «máximo inferior», se conoce como divergencia bajista.

Cuando el precio hace un «mínimo inferior» y el RSI forma un «mínimo superior», se conoce como divergencia alcista.

Cuando se produce una divergencia, la teoría afirma que existe una mayor probabilidad de que tenga lugar una reversión del precio. Esto podría presentar posibles señales de venta y compra en el corto plazo.



*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.

Oscilaciones de fallo del RSI

Se trata de un concepto similar al de divergencia, pero a una escala mucho menor. Las «oscilaciones» son pequeños máximos y mínimos que registra un precio cuando se encuentra en una tendencia. El RSI tiende a seguir los máximos y mínimos realizados en el precio.

Las tendencias alcistas registran máximos y mínimos más altos. Las tendencias bajistas registran máximos y mínimos más bajos. Si el RSI oscila a la baja, pero el precio sigue subiendo, podría ser señal de una reversión de la tendencia en el corto plazo.



*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.