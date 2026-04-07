Estrategia de trading con RSI: guía educacional
Aprende a utilizar el índice de fuerza relativa (RSI, por sus siglas en inglés) con nuestra guía de estrategias de trading. Explora los orígenes del indicador RSI, su fórmula y su uso en combinación con otras herramientas de análisis técnico.
¿Qué es el RSI?
El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador muy utilizado por los traders en el análisis técnico que evalúa la fuerza del movimiento del precio de un instrumento financiero en un período de tiempo determinado. Mide la velocidad y el cambio de la fluctuación de precios en una escala de 0 a 100, por lo que proporciona información sobre condiciones de sobrecompra o sobreventa, así como posibles reversiones de tendencia.
El RSI puede utilizarse para hacer trading en todos los mercados y clases de activos, desde acciones hasta divisas (o «forex»), con una gran variedad de estrategias de trading con RSI entre las que elegir.
Aspectos destacados
- El RSI es una herramienta de análisis técnico que mide la fuerza del movimiento de los precios e identifica las condiciones de sobrecompra y sobreventa en los mercados financieros.
- El RSI puede aplicarse a diferentes plazos y períodos personalizados en función de una estrategia de trading.
- Las estrategias de trading con RSI incluyen (entre otros aspectos) la identificación de sobrecompra/sobreventa, el cruce 50, la divergencia y las oscilaciones de fallo.
- La combinación del RSI con otros indicadores, como las medias móviles, las bandas de Bollinger®, la MACD, el oscilador estocástico y los retrocesos de Fibonacci, puede mejorar el análisis del mercado.
- El RSI tiene limitaciones, como producir señales falsas y no predecir el tamaño de las reversiones de los precios.
El indicador RSI, al detalle
El RSI fue formulado por el ingeniero mecánico convertido en trader y analista técnico, J. Welles Wilder Jr., que lo reveló por primera vez en su libro de 1978, «Nuevos conceptos sobre sistemas técnicos de operación en bolsa».
Como la mayoría de los osciladores, el RSI se suele trazar debajo de un gráfico de precios. Se puede utilizar en cualquier gráfico de velas o barras, incluyendo minutos, horas, días y semanas.
El RSI también puede calcularse para distintos períodos de tiempo. La configuración estándar es de 14 períodos, pero algunos traders pueden utilizar configuraciones personalizadas del indicador RSI, como dos períodos, nueve períodos o 50 períodos. Por ejemplo, para optimizar el RSI para el day trading, los traders pueden ajustar la configuración a un lookback más corto, como 7 o 10 períodos, para aumentar la sensibilidad a los cambios recientes en los precios.
*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.
Al comparar la magnitud de las ganancias recientes con las pérdidas recientes, el RSI genera un valor de 0 a 100 que refleja la fortaleza o la debilidad del impulso del precio del activo.
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Cuando el valor del RSI se eleva por encima de 70, generalmente se considera que está sobrecomprado, lo cual indica que el activo puede estar sobrevalorado y que una corrección del precio puede ser inminente.
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Cuando el valor del RSI cae por debajo de 30, se considera que está sobrevendido, lo cual indica que el activo puede estar infravalorado y que podría producirse un repunte de los precios en el futuro.
¿Cómo se calcula el RSI?
No es necesario recordar el cálculo para utilizar estrategias de trading con RSI, ya que el indicador suele estar integrado en una plataforma de trading, pero ayuda a entender lo que muestra.
El RSI se calcula normalizando el factor de fuerza relativa (RS, por sus siglas en inglés). La RS se mide dividiendo la ganancia media por la pérdida media.
La La ganancia media es la suma de las variaciones al alza de los precios durante los últimos X períodos (normalmente 14, como recomienda J. Welles Wilder Jr.) dividida por el número de períodos para alcanzar la media.
La La pérdida media es la suma de las variaciones de precios a la baja durante el mismo número de períodos, dividida por ese mismo número de períodos.
A continuación, el factor de fuerza relativa (ganancia media dividida por pérdida media) se convierte en un índice de fuerza relativa comprendido entre 0 y 100, para obtener la fórmula RSI.
¿Qué es una estrategia de trading con RSI?
Una estrategia de trading con RSI es un conjunto de reglas y técnicas que utiliza el indicador RSI para identificar posibles entradas de trading basadas en condiciones de sobrecompra y sobreventa o cambios de impulso. Existen cuatro formas principales de utilizar el indicador RSI en el trading.
Sobrecompra y sobreventa
Como ya hemos comentado, si el indicador RSI muestra que un activo se ha sobrecomprado y luego empieza a apuntar a la baja, sugiere que el precio podría seguirlo a la baja. Del mismo modo, si el RSI está sobrevendido y luego comienza a apuntar al alza, el precio podría estar a punto de girar al alza también.
Aquellos que siguen esta estrategia de trading con RSI pueden considerar esperar hasta que el RSI caiga por debajo del nivel 70 desde una condición de sobrecompra para tomar una posible posición corta. Después, cuando el RSI sube por encima de 30 desde condiciones de sobreventa, la idea es tomar una posición larga.
*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.
Cruce 50
Los traders podrían utilizar el nivel 50 del RSI (la línea central) para confirmar que se está produciendo una tendencia de precios. Según esta estrategia, una tendencia bajista se confirma cuando el RSI cruza de por encima de 50 a por debajo de 50. Del mismo modo, una tendencia alcista se confirma cuando el RSI cruza por encima de 50.
*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.
Divergencia
Otra forma de hacer trading con el RSI es buscar divergencias entre el RSI y el precio de mercado. En pocas palabras, los traders buscan situaciones en las que el impulso se mueva en dirección contraria al precio, señalando un posible punto de inflexión.
Cuando el precio alcanza un «máximo superior», pero el RSI hace un «máximo inferior», se conoce como divergencia bajista.
Cuando el precio hace un «mínimo inferior» y el RSI forma un «mínimo superior», se conoce como divergencia alcista.
Cuando se produce una divergencia, la teoría afirma que existe una mayor probabilidad de que tenga lugar una reversión del precio. Esto podría presentar posibles señales de venta y compra en el corto plazo.
*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.
Oscilaciones de fallo del RSI
Se trata de un concepto similar al de divergencia, pero a una escala mucho menor. Las «oscilaciones» son pequeños máximos y mínimos que registra un precio cuando se encuentra en una tendencia. El RSI tiende a seguir los máximos y mínimos realizados en el precio.
Las tendencias alcistas registran máximos y mínimos más altos. Las tendencias bajistas registran máximos y mínimos más bajos. Si el RSI oscila a la baja, pero el precio sigue subiendo, podría ser señal de una reversión de la tendencia en el corto plazo.
*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.
Cómo hacer trading con el RSI y otros indicadores
Los traders pueden optar por utilizar el RSI junto con otros indicadores para mejorar su análisis del mercado y comprender mejor los movimientos de los precios. A continuación, se muestran algunos de los indicadores más populares que pueden complementar una estrategia de trading con RSI.
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Medias móviles (MA)
Los traders suelen utilizar medias móviles (MA) junto con el RSI para identificar tendencias y posibles puntos de entrada o salida. Por ejemplo, cuando el precio cruza por encima de una media móvil y el RSI sale del territorio de sobreventa (por encima de 30), puede indicar una posible entrada para una posición larga. Por el contrario, cuando el precio cruza por debajo de la media móvil y el RSI se mueve en territorio de sobrecompra (por encima de 70), podría indicar un punto de entrada para una posición corta.
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Bandas de Bollinger®
Al combinar las bandas de Bollinger® con el RSI, los traders pueden obtener una confirmación adicional de las condiciones de sobrecompra o sobreventa. Cuando el precio toca la banda superior de Bollinger® y el RSI está por encima de 70, puede sugerir que el activo está sobreextendido y que debe retroceder. Del mismo modo, si el precio toca la banda inferior de Bollinger® y el RSI está por debajo de 30, podría indicar una condición de sobreventa y una posible oportunidad de compra.
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MACD
El uso de la convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) junto con el RSI podría proporcionar una confirmación adicional de los cambios de tendencia y los cambios de impulso. Por ejemplo, si el RSI muestra una divergencia alcista (el precio hace mínimos más bajos mientras que el RSI hace mínimos más altos) y la MACD experimenta un cruce alcista (la línea de la MACD cruza por encima de la línea de señal), puede reforzar la probabilidad de una posible reversión de la tendencia al alza.
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Oscilador estocástico
El oscilador estocástico, al igual que el RSI, identifica las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Al comparar los dos indicadores, los traders pueden buscar confirmaciones o divergencias para calibrar mejor las posibles reversiones del mercado. Por ejemplo, si tanto el RSI como el oscilador estocástico se mueven del territorio de sobreventa al de sobrecompra, puede reforzar los argumentos a favor de un movimiento alcista del precio.
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Retrocesos de Fibonacci
La combinación de los retrocesos de Fibonacci con el RSI podría ayudar a los trader a identificar posibles niveles de soporte y resistencia durante las correcciones de los precios. Si el RSI alcanza niveles de sobreventa cerca de un nivel significativo de retroceso de Fibonacci, podría indicar una mayor probabilidad de un repunte del precio en ese nivel, lo cual proporciona un punto de entrada potencial para las posiciones largas.
Limitaciones del RSI
Señales falsas: El RSI es un indicador adelantado, diseñado para llevarte potencialmente a una operación rentable antes que los indicadores rezagados. Sin embargo, los indicadores adelantados son menos fiables y, a menudo, pueden producir señales falsas. Esto se debe a que no todos los cambios en el impulso significan que el precio cambiará de dirección.
Tamaño de reversión desconocido: El indicador RSI ha señalado muchos puntos de inflexión en los mercados a lo largo de los años, pero no predice cuán grande o cuán pequeño será el siguiente movimiento del precio. El RSI puede estar señalando un máximo o un mínimo, o, simplemente, una reversión temporal en la dirección del precio de un valor.
Conclusión
En conclusión, el RSI es una popular herramienta de análisis técnico utilizada para medir la fuerza de los movimientos de los precios de diversos instrumentos financieros. Desarrollado por J. Welles Wilder Jr., mide las condiciones de sobrecompra o sobreventa, así como las posibles reversiones de tendencia, lo cual proporciona información valiosa a los traders.
El RSI puede aplicarse a diferentes plazos y períodos, siendo el estándar 14 períodos, aunque los traders pueden personalizarlo. Por ejemplo, la configuración del RSI para el day trading suele tener una perspectiva más corta, de 7 o 10 períodos, para aumentar la sensibilidad a los cambios recientes en los precios.
Las estrategias con RSI incluyen la identificación de condiciones de sobrecompra/sobreventa, el cruce 50, la divergencia y las oscilaciones de fallo. Los traders suelen utilizar el RSI junto con otros indicadores, como las medias móviles, las bandas de Bollinger®, la MACD, el oscilador estocástico y los retrocesos de Fibonacci, para mejorar el análisis del mercado y apoyar la toma de decisiones.
Sin embargo, el RSI tiene limitaciones, como la posibilidad de producir señales falsas y no predecir la magnitud de las reversiones de los precios. A pesar de estos inconvenientes, el RSI sigue siendo un indicador útil para los traders que buscan navegar por las complejidades de los mercados financieros.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo configurar el indicador RSI?
Para configurar el indicador RSI, elige el marco temporal deseado y personaliza los períodos de tiempo para el cálculo (la configuración estándar es de 14 períodos). Ajusta la configuración en función de tu estrategia de trading, que podría ser utilizar 7 o 10 períodos para el day trading.
¿Cómo se calcula el RSI?
El RSI se calcula mediante la fórmula RSI = 100 - 100 / (1 + RS), donde RS es el factor de fuerza relativa, el cual se obtiene dividiendo la ganancia media por la pérdida media a lo largo de un número determinado de períodos.
¿Es bueno el RSI para el day trading?
El RSI podría ser eficaz para el day trading si se optimiza con períodos de observación más cortos, como 7 o 10, para aumentar su sensibilidad a las variaciones recientes de los precios.
¿Cuál es la diferencia entre el RSI y el estocástico?
Los osciladores RSI y estocástico son indicadores de impulso. No obstante, las distintas fórmulas matemáticas dan lugar a resultados diferentes. El RSI compara las ganancias medias con las pérdidas medias durante un número determinado de períodos. Pero el oscilador estocástico considera el precio de cierre en relación con el máximo más alto y el mínimo más bajo dentro de un marco temporal determinado. El estocástico tiende a estar sobrecomprado y sobrevendido más a menudo que el RSI, lo cual proporciona más entradas de trading, pero también más señales falsas.
¿Cómo puedo utilizar el RSI en combinación con otros indicadores técnicos?
Para utilizar el RSI en combinación con otros indicadores técnicos, considera la posibilidad de agregar las medias móviles, las bandas de Bollinger®, la MACD, el oscilador estocástico o los retrocesos de Fibonacci a tu análisis para obtener una confirmación adicional de las tendencias y los niveles de soporte y resistencia.