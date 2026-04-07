什麼是真實波幅均值 (ATR) 交易策略？
真實波幅均值 (ATR) 是用來衡量市場波動性的技術分析工具。在本指南中，您將詳細了解該指標，以及如何將其應用於您的策略。
什麼是真實波幅均值 (ATR) 指標？
真實波幅均值 (ATR) 是一種技術分析指標，用於衡量金融證券在一段時間內（通常為 14 天）的價格波動性。
ATR 是根據該期間真實波動範圍的平均值來計算的。它是波動程度的衡量標準，而不是方向指標。ATR 越高，表示波動性越大，反之亦然。
重點摘要
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真實波幅均值被用於衡量市場的波動性。
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ATR 可用於協助交易者評估止損*和止盈限價單的設定，並可與一系列其他技術指標和交易策略結合使用。
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真實波幅均值無法預測未來，因此交易者仍需要自行進行研究。
*止損單可能無法保證執行。
真實波幅均值指標解釋
ATR 由技術分析師 J. Welles Wilder, Jr. 於 1978 年創建，並發表在他的著作《技術交易系統原理》中。
要計算真實波幅均值，需要考慮以下三個數值：
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當前最高價與前一收盤價之間的差額
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當前最低價與前一收盤價之間的差額
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當前最高價與最低價之間的差異
完成三個數字的計算後，相互比較取最高值。這就是真實範圍，或 TR。
*過往表現並非未來結果的可靠指標
一旦找到真實範圍，就需要取若干時間段。時間段可以是數小時、數天、數週、數月甚至數年。Wilder 在他的書中建議了 14 個時間段。這是最常用的數量，但交易者可以根據自己的意願使用更多或更少時間段。
然後需要計算這些時間段的真實範圍（例如 14 天），並找到它們的均值。這個最終數值就是真實波幅均值，顯示了相關時間內的平均價格走勢。
ATR 公式
或者，可以使用以下公式計算 ATR：
ATR = (前一 ATR * (n - 1) + TR) / n]
其中
n=時間段數量
TR= 真實範圍
真實波幅均值交易範例
現在，讓我們快速了解下真實波幅均值在現實中的應用範例。該指標在大多數交易平台上提供，並作為價格圖表下方的單獨面板顯示。
*過往表現並非未來結果的可靠指標
從圖中可以看出，ATR 並不完全反映價格。然而，它確實顯示了價格何時波動最大。事實上，如果觀察圖表，我們就會發現，當資產處於最高價格時，它的波動性處於中等水平。
另外值得注意的是，真實均值波幅以絕對值而不是百分比的形式表示。這意味著，徘徊在 1000 美元左右的資產的 ATR 將高於價值在 10 美元左右的資產。
因此，儘管第一項資產上漲了 10%，第二項資產上漲了 50%，但第一項資產的 ATR 變化可能比第二項資產的 ATR 變化更顯著，前者上漲了 100 美元，而後者上漲了 5 美元。交易者應當注意這一點，在制定真實波幅均值策略時避免單獨使用 ATR 進行衡量。
ATR 交易策略：如何在交易中使用 ATR
在制定交易策略時，交易者可以使用真實波幅均值作為協助工具。
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日內交易：日間交易者使用 ATR 指標策略的情況並不少見。其原理是利用短時間段來評估 ATR，然後將其與收盤價相加。
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區間交易策略：ATR 可用於制定區間交易計畫。由於區間交易依賴於找到一個特定的交易區間，因此使用 ATR 來衡量市場的波動性有助於了解在怎樣的區間內進行交易。
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突破交易策略: 將 ATR 交易策略與突破策略結合使用，會對交易者非常有用。由於突破往往發生在價格大幅波動之前，交易者可以使用該指標來查看資產何時突破低波動水平。
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動量交易：真實波幅均值指標可以為動量交易者提供有用資訊。當資產價格可能比以前變動得更快時，ATR 通常會上升，這可能導致看漲或看跌動量。
如何使用 ATR 設定止損和止盈
ATR 指標經常與止損單結合使用。止損是一種以預先指定的價格退出虧損交易的市場訂單。請注意，普通止損單無法完全避免滑點。在這種情況下，保證止損可能提供更多保護，但如果觸發需要收取費用。
當 ATR 較高時，交易者可能要為更大的波動性和更廣泛的價格波動做好準備。因此，他們很可能預期價格大幅變動且市場有望回升，從而把止損水平設得更高。
反之，當 ATR 顯示波動性較低時，交易者可能會設定較小的止損位，預測市場從低點快速復甦的可能性不大。
同樣，ATR 可用於協助設定止盈訂單、市價訂單，以在預定價格觸發平倉。當波動性較高時，交易者可能希望將止盈單設定得較高，預測市場有可能繼續上漲；同樣，當波動性較低時，交易者可能考慮將止盈單設定得較低，認為市場繼續大幅上漲的可能性不高。
*過往表現並非未來結果的可靠指標
使用 ATR 調整倉位
ATR 還可以用於調整倉位，交易者可以使用該指標找出投資組合中哪些資產波動性最大，並相應地調整交易規模。
原理是計算交易者投資組合中每種資產的真實波幅均值。如果某項資產的波動性較高，那麼交易者最好調低規模，從而避免更可能出現的市場波動抵消所有回報。
通常，使用倉位規模策略的交易者會採用相同的公式，使用他們願意承擔的風險百分比來計算交易規模。
為此，需要使用公式來計算倉位規模，即交易者願意承擔風險的賬戶百分比除以真實波幅均值的總和。
公式如下：
A/B，
其中
A=交易者願意承擔風險的賬戶百分比
B=ATR。
真實波幅均值和其他指標
真實波幅均值可以與其他技術分析工具結合使用。例如，一系列隨機指標（用於衡量資產價格整體動量的工具）通常與 ATR 一起使用。由於隨機工具不會在兩個特定價格點之間徘徊，ATR 可以抵消這些工具在市場中發出錯誤訊號的傾向。同樣，隨機指標能夠提示資產何時超買或超賣，有助於明確真實波幅均值的變動。
拋物線 SAR 指標是一種用於揭示市場走勢並建議進場和退場點的工具，也是由 Wilder 創建，並且可以與 ATR 配合使用。拋物線 SAR 指標可以顯示市場趨勢的方向，再加上 ATR 顯示整體市場波動的方式，有助於使這兩個指標的訊號更加清晰。
由於交易者經常使用 ATR 來幫助他們找到退場點，像平滑異同移動平均線 (MACD) 這樣的工具則通常用於揭示入場點和動量變化。它也可以與其他波動性指標一起使用，例如布林帶® (BB)，以確定價格反轉。
FAQ
真實波幅均值是如何運作的？
真實波幅均值的工作原理是找到真實範圍——一組時間段內當前最高價與前一收盤價、當前最低價與前一收盤價以及當前最高價與當前最低價之間的最大差額，將它們相加，然後除以時間段數。ATR 是波動性的衡量指標。
如何解讀真實波幅均值？
真實波幅均值由圖表上的一條線表示，通常位於價格圖下方的單獨面板中，其中高點代表高波動性，低點代表低波動性。
如何使用 ATR 設定止損和止盈價位？
由於 ATR 顯示市場的波動程度，它可用於協助設定止損和止盈單。如果 ATR 顯示高波動性，交易者可能希望擴大止損和止盈水平；如果 ATR 顯示低波動性，則可能希望限制止損和止盈水平。
使用 ATR 的常見交易策略有哪些？
真實波幅均值可用於多種交易策略，包括日內交易、突破交易、動量交易等。