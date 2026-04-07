真實波幅均值指標解釋

ATR 由技術分析師 J. Welles Wilder, Jr. 於 1978 年創建，並發表在他的著作《技術交易系統原理》中。

要計算真實波幅均值，需要考慮以下三個數值：

當前最高價與前一收盤價之間的差額

當前最低價與前一收盤價之間的差額

當前最高價與最低價之間的差異

完成三個數字的計算後，相互比較取最高值。這就是真實範圍，或 TR。

*過往表現並非未來結果的可靠指標

一旦找到真實範圍，就需要取若干時間段。時間段可以是數小時、數天、數週、數月甚至數年。Wilder 在他的書中建議了 14 個時間段。這是最常用的數量，但交易者可以根據自己的意願使用更多或更少時間段。

然後需要計算這些時間段的真實範圍（例如 14 天），並找到它們的均值。這個最終數值就是真實波幅均值，顯示了相關時間內的平均價格走勢。

ATR 公式

或者，可以使用以下公式計算 ATR：

ATR = (前一 ATR * (n - 1) + TR) / n] 其中 n=時間段數量 TR= 真實範圍

真實波幅均值交易範例

現在，讓我們快速了解下真實波幅均值在現實中的應用範例。該指標在大多數交易平台上提供，並作為價格圖表下方的單獨面板顯示。

*過往表現並非未來結果的可靠指標

從圖中可以看出，ATR 並不完全反映價格。然而，它確實顯示了價格何時波動最大。事實上，如果觀察圖表，我們就會發現，當資產處於最高價格時，它的波動性處於中等水平。

另外值得注意的是，真實均值波幅以絕對值而不是百分比的形式表示。這意味著，徘徊在 1000 美元左右的資產的 ATR 將高於價值在 10 美元左右的資產。

因此，儘管第一項資產上漲了 10%，第二項資產上漲了 50%，但第一項資產的 ATR 變化可能比第二項資產的 ATR 變化更顯著，前者上漲了 100 美元，而後者上漲了 5 美元。交易者應當注意這一點，在制定真實波幅均值策略時避免單獨使用 ATR 進行衡量。