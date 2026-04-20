連接您的 Capital.com 和 MT4 賬戶，享受由進階技術分析支援的自動化交易。
來自頂級提供者的演算法交易 EA 系統和交易信號。
一系列廣泛的技術分析工具和多種圖表設定。
利用各種自訂指標掌握市場趨勢。
使用额外的分析工具和智能交易工具，包括 30 种流行的技术指标和 24 种分析对象
利用多種圖表設定
從 Guardian Angel 工具取得個人化回饋
任何提供 MT4 軟體的受監管經紀商都可視為 MT4 經紀商，例如 Capital.com！
不是，MT4 本身並不是經紀商，而是連接到經紀商（如 Capital.com）進行交易的軟體套件。
MetaTrader 4 透過即時圖表、實時報價、深入分析以及一系列訂單管理工具和指標來提升您的交易體驗。它還允許您透過應用演算法來實現交易自動化，該演算法可以根據預設的參數自動開立和關閉交易頭寸。
MetaTrader 4 具有高度可自訂且用戶友好的介面，對交易新手很有幫助。它還擁有廣泛的智慧交易工具、外掛程式和指標，可以幫助您做出更明智的決策。該軟體也非常適合新手開始嘗試自動化演算法交易。
可以。在 ASIC、CySEC、SCA、FCA 和 SCB 許可證下註冊的國家客戶可以在他們的真實或模擬 Capital.com 賬戶中使用 MetaTrader 4。法國居民尚無法使用此項整合。
MetaTrader 4 完全免費。但是，您可能需要支付給經紀商一些費用，即點差費或佣金（或其他費用）。