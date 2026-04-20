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使用 MetaTrader 4 進行交易

連接您的 Capital.com 和 MT4 賬戶，享受由進階技術分析支援的自動化交易。

了解 MetaTrader 4

享受最前沿技術創新帶來的便利。

EA 和信號

來自頂級提供者的演算法交易 EA 系統和交易信號。

圖表和工具

一系列廣泛的技術分析工具和多種圖表設定。

自動化交易觸手可及

立即透過 Capital.com 享受 MetaTrader 4 的前沿技術

獲取更深入洞見

利用各種自訂指標掌握市場趨勢。

做出更明智的交易決策

使用额外的分析工具和智能交易工具，包括 30 种流行的技术指标和 24 种分析对象

快速管理倉位

利用多種圖表設定

優化您的交易策略

從 Guardian Angel 工具取得個人化回饋

3 步連接賬戶到 MT4

第 1 步

開啟您的 Capital.com 賬戶以啟用 MT4（確保您已通過交易驗證)。

第 2 步

前往賬戶設定並建立新的 MT4 賬戶（如果您已有賬戶，請登入)。

第 3 步

開始透過 MT4 平台交易 Capital.com 差價合約。

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常見問題解答

什麼是 MT4 經紀商？

任何提供 MT4 軟體的受監管經紀商都可視為 MT4 經紀商，例如 Capital.com！

MT4 是經紀商嗎？

不是，MT4 本身並不是經紀商，而是連接到經紀商（如 Capital.com）進行交易的軟體套件。

為什麼要使用 MetaTrader 4？

MetaTrader 4 透過即時圖表、實時報價、深入分析以及一系列訂單管理工具和指標來提升您的交易體驗。它還允許您透過應用演算法來實現交易自動化，該演算法可以根據預設的參數自動開立和關閉交易頭寸。

MetaTrader 4 是否適合新手？

MetaTrader 4 具有高度可自訂且用戶友好的介面，對交易新手很有幫助。它還擁有廣泛的智慧交易工具、外掛程式和指標，可以幫助您做出更明智的決策。該軟體也非常適合新手開始嘗試自動化演算法交易。

我可以在模擬交易賬戶中使用 MT4 嗎？

可以。在 ASIC、CySEC、SCA、FCA 和 SCB 許可證下註冊的國家客戶可以在他們的真實或模擬 Capital.com 賬戶中使用 MetaTrader 4。法國居民尚無法使用此項整合。

使用 MetaTrader 4 的費用是多少？ 

MetaTrader 4 完全免費。但是，您可能需要支付給經紀商一些費用，即點差費或佣金（或其他費用）。

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