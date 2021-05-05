首頁市場商品

大宗商品及大宗商品期貨交易

透過差價合約基於原材料實物資產及大宗商品期貨的價格波動進行交易，例如黃金、白銀、石油、小麥和糖。

商品見解

深入了解商品交易，包括今日表現最佳的商品、交易最活躍的商品，以及商品與期貨之間的主要差異。

 

波動性最大的商品

追蹤今日波動性最大的商品，查看漲幅最大與跌幅最大的品種，以及當前市場動態。
了解今日領漲商品

交易最活躍的商品

了解交易最活躍商品的特徵，以及它們的市場運作方式。
了解交易最活躍的商品

上升中的商品

了解目前哪些商品正經歷最強勁的增長，以及影響這一趨勢的因素。
了解更多領漲商品

選擇 Capital.com，探索卓越交易之路

快捷出入金

用銀行卡即時入金，快速提取資金——出金申請 24 小時內處理。但在某些情況下，資金可能需要最多五個工作日到賬。
更多資訊

直觀易用的 APP

透過屢獲殊榮的 APP 與網頁平台，對超過 5,500 個市場進行交易——榮獲 2024 年 Online Money Awards「最佳綜合交易平台」殊榮（經用戶投票選出）
探索我們的平台

交易所需，一應俱全

快速圖表對比多市場走勢，借助 100+ 種技術指標把握交易時機。內建即時資訊驅動交易，無縫連接 TradingView 和 MT4。更多強大功能等您發現！
解锁更多工具，升级您的交易體驗

方便快捷的開戶流程

簡單快捷的開戶流程，當日即可開始您的交易之旅

值得信賴的國際券商

加入全球 840,000+ 名交易者的行列。體驗深受用戶信賴的平台，交易量突破 1 萬億美元！
了解更多關於我們的資訊

靈活設置槓桿比例，自由掌握交易

黃金、港股 50、USD/JPY等熱門 CFD 交易，靈活設置槓桿，隨時捕捉市場機遇。
探索多樣化的交易市場

閱讀客戶評價，進一步了解我們

閱讀我們的客戶回饋，無論他們的經驗水平如何。
2024-08-29
d**********

操作簡單，安全可靠！對新手太友好啦~已經推薦給周圍的朋友啦

2022-06-20
黃**

順滑介面

2024-06-15
孫******

很簡單

2023-07-16
何**（A** H*）

容易操作，有教學影片提示

2022-03-03
K*** C**

可體驗，有中文。感覺挺好

2021-05-05
曾***

大家應該利用Credit card 入錢或提取按金, 我個人就試過, 非常快及方便。

2023-02-15
y*********

帳號申請與審核快速，商品多樣，支援在台灣使用TradingView交易(有些經紀商不開放台灣用戶使用TradingView下單交易)

展示我們的 4 星和 5 星好評。為遵守 GDPR 要求並保護用戶隱私，用戶的具體資料已被匿名處理

4.8
評級和評論
4.7
評級和評論
4.7
4.6

大宗商品及大宗商品期貨交易基礎知識

想要進一步了解大宗商品？以下概覽將幫助您更好地了解這一全球最古老的交易形式。

什麼是大宗商品交易？

大宗商品交易是指買賣原材料或初級農產品。大宗商品分為硬商品和軟商品：硬商品通常是透過開採獲得的自然資源，例如黃金或石油；軟商品則包括牲畜或農產品。

大宗商品交易早於其他所有交易形式出現，因為早期不斷發展的文明社會會透過以物易物交換食物和日常物資。在現代，實物大宗商品市場在很大程度上依賴期貨合約，這使生產者（如農民）能夠提前向買方鎖定價格。

不過，如今成熟的大宗商品交易所網絡，亦讓投機型交易者能夠透過現貨交易或大宗商品期貨，參與這些資產的短期價格波動。

在 Capital.com，您可以根據自己參與市場的方式，透過差價合約參與現貨大宗商品價格以及與期貨掛鈎工具的交易。

為什麼交易大宗商品？

交易大宗商品可以讓您參與石油、天然氣、金屬等商品的價格波動，而無需實際進行實物交割，亦無需擔心儲存問題。

大宗商品期貨亦提供額外的靈活性，使交易者能夠透過標準化合約，對未來價格波動進行投機。基於期貨的定價在原油、天然氣和小麥等市場中非常常見，因為這些市場的供需預期經常發生變化。

與實物期貨合約不同，差價合約不要求您持有資產，亦不要求在到期時進行交割——因此，您既可以針對現貨價格做多或做空，亦可以針對與期貨掛鈎的工具做多或做空，並可在您選擇的任何時間平倉（但須受市場交易時段限制）。

許多投資者將大宗商品視為潛在的抗通脹工具，因為其價格與其他資產的相關性通常並不高。尤其是黃金，從歷史上看一直被視為避險資產，因為它往往能在經濟不確定時期保持價值。

交易大宗商品亦可以讓您使用槓桿來放大交易規模。這既可能放大收益，也可能加劇虧損，因為兩者都是按整個倉位的全部價值計算。

為什麼透過 Capital.com 交易大宗商品？

我們提供不斷擴展的基於大宗商品和期貨工具的差價合約交易模式，讓您無需直接買入資產，也能參與價格波動。

我們既提供熱門大宗商品的現貨報價，亦提供與期貨衍生市場掛鈎的交易機會，從而讓您在交易方式和交易時機上擁有更大靈活性。

使用我們智能、直觀的圖表工具，識別潛在的入場點和離場點，並設定價格提醒，及時掌握重要市場動態。

進一步了解大宗商品交易

及時掌握最新大宗商品市場的新聞、洞見與分析。

*止損單並不保證一定執行。保證止損單如被觸發，將收取費用。

信賴合作夥伴
信賴合作夥伴
精選合作夥伴
精選合作夥伴