大宗商品及大宗商品期貨交易基礎知識 想要進一步了解大宗商品？以下概覽將幫助您更好地了解這一全球最古老的交易形式。

什麼是大宗商品交易？

大宗商品交易是指買賣原材料或初級農產品。大宗商品分為硬商品和軟商品：硬商品通常是透過開採獲得的自然資源，例如黃金或石油；軟商品則包括牲畜或農產品。

大宗商品交易早於其他所有交易形式出現，因為早期不斷發展的文明社會會透過以物易物交換食物和日常物資。在現代，實物大宗商品市場在很大程度上依賴期貨合約，這使生產者（如農民）能夠提前向買方鎖定價格。

不過，如今成熟的大宗商品交易所網絡，亦讓投機型交易者能夠透過現貨交易或大宗商品期貨，參與這些資產的短期價格波動。

在 Capital.com，您可以根據自己參與市場的方式，透過差價合約參與現貨大宗商品價格以及與期貨掛鈎工具的交易。

為什麼交易大宗商品？

交易大宗商品可以讓您參與石油、天然氣、金屬等商品的價格波動，而無需實際進行實物交割，亦無需擔心儲存問題。

大宗商品期貨亦提供額外的靈活性，使交易者能夠透過標準化合約，對未來價格波動進行投機。基於期貨的定價在原油、天然氣和小麥等市場中非常常見，因為這些市場的供需預期經常發生變化。

與實物期貨合約不同，差價合約不要求您持有資產，亦不要求在到期時進行交割——因此，您既可以針對現貨價格做多或做空，亦可以針對與期貨掛鈎的工具做多或做空，並可在您選擇的任何時間平倉（但須受市場交易時段限制）。

許多投資者將大宗商品視為潛在的抗通脹工具，因為其價格與其他資產的相關性通常並不高。尤其是黃金，從歷史上看一直被視為避險資產，因為它往往能在經濟不確定時期保持價值。

交易大宗商品亦可以讓您使用槓桿來放大交易規模。這既可能放大收益，也可能加劇虧損，因為兩者都是按整個倉位的全部價值計算。

為什麼透過 Capital.com 交易大宗商品？

我們提供不斷擴展的基於大宗商品和期貨工具的差價合約交易模式，讓您無需直接買入資產，也能參與價格波動。

我們既提供熱門大宗商品的現貨報價，亦提供與期貨衍生市場掛鈎的交易機會，從而讓您在交易方式和交易時機上擁有更大靈活性。

使用我們智能、直觀的圖表工具，識別潛在的入場點和離場點，並設定價格提醒，及時掌握重要市場動態。

進一步了解大宗商品交易。

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*止損單並不保證一定執行。保證止損單如被觸發，將收取費用。