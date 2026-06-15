大宗商品是指可透過實物交易，或金融衍生工具（如差價合約 (CFD)）進行買賣的原材料或農產品。 常見的金屬類大宗商品包括黃金、銅和白銀，而能源類大宗商品則涵蓋天然氣和原油。 無論是哪一類大宗商品，其價格都受到多種因素影響，如工業需求、地緣政治事件及供應鏈中斷等。因此，密切關注這些影響因素，對參與大宗商品市場交易的投資者尤為重要。
您可以選擇購買並持有實物資產（如黃金）進行投資，期待其價格在未來上漲，從而獲取收益。 這一方式可以透過傳統的股票經紀商，或借助線上交易平台完成買賣操作。 另一種方式是透過差價合約 (CFD) 等衍生工具進行交易，使您能夠對標的資產的價格波動進行投機，而無需實際持有該資產。 此類交易通常採用杠杆機制，也就是說，您可以透過較小的資金投入控制更大的資金總額。 不過需要注意的是，杠杆既能放大潛在收益，也會同步放大虧損數額，因此風險相對更高。
全球三大主要大宗商品交易所包括 CME 集團。該交易所提供包括玉米、大豆和小麥等農產品，以及原油和天然氣等能源資產的交易。 洲際交易所是一家全球性的交易所與清算機構營運商，而倫敦金屬交易所則以交易鋁、銅、鉛和鎳等多種基本金屬而著稱。 這些機構在全球商品市場中發揮著至關重要的作用，為實物商品與衍生品交易提供平台，並支持套期保值（或稱對沖交易）和投機操作。