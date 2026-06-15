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大宗商品跌幅榜

了解當前跌幅較大的大宗商品，以及價格走低可能對您的交易策略帶來哪些影響。

大宗商品跌幅榜

大宗商品：跌幅最大市場

掌握價格大幅下跌的重要大宗商品，並結合其熊市走勢，制定更具前瞻性的交易決策。
概覽頁面最常交易波幅最大漲幅最高跌幅最高
賣出買入點差1日變動，1日圖表
賣方買方
MCU3Copper UK
MZN3Zinc
AluminumAluminum Spot
TSIIron ORE Spot
CCU2026Cocoa US Future
US CocoaUS Cocoa Spot
OU2025Oats Future
WN2026Wheat US Future
WheatWheat Spot
CornCorn Spot
所示股價僅供參考，可能與實時市價存在差異。

熱門下跌大宗商品指南

什麼是商品？

大宗商品是指可透過實物交易，或金融衍生工具（如差價合約 (CFD)）進行買賣的原材料或農產品。 常見的金屬類大宗商品包括黃金、銅和白銀，而能源類大宗商品則涵蓋天然氣原油。 無論是哪一類大宗商品，其價格都受到多種因素影響，如工業需求、地緣政治事件及供應鏈中斷等。因此，密切關注這些影響因素，對參與大宗商品市場交易的投資者尤為重要。

大宗商品有哪些類型？

大宗商品大致可以分為三大類：食品類、金屬類和能源類。 主要的農產品包括小麥、玉米、咖啡和糖，而在全球範圍內交易的重要金屬則包括黃金白銀。 同時，天然氣、原油和取暖油等能源商品因其流動性強、價格波動大，且可能與其他市場存在一定的價格聯動性，因此在市場上通常透過衍生品進行廣泛交易。

我應如何投資大宗商品？

您可以選擇購買並持有實物資產（如黃金）進行投資，期待其價格在未來上漲，從而獲取收益。 這一方式可以透過傳統的股票經紀商，或借助線上交易平台完成買賣操作。 另一種方式是透過差價合約 (CFD) 等衍生工具進行交易，使您能夠對標的資產的價格波動進行投機，而無需實際持有該資產。 此類交易通常採用杠杆機制，也就是說，您可以透過較小的資金投入控制更大的資金總額。 不過需要注意的是，杠杆既能放大潛在收益，也會同步放大虧損數額，因此風險相對更高。

全球三大主要大宗商品交易所有哪些？

全球三大主要大宗商品交易所包括 CME 集團。該交易所提供包括玉米、大豆和小麥等農產品，以及原油和天然氣等能源資產的交易。 洲際交易所是一家全球性的交易所與清算機構營運商，而倫敦金屬交易所則以交易鋁、銅、鉛和鎳等多種基本金屬而著稱。 這些機構在全球商品市場中發揮著至關重要的作用，為實物商品與衍生品交易提供平台，並支持套期保值（或稱對沖交易）和投機操作。