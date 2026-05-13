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全球最頂尖的交易者和投資者社交網絡，擁有超過5000萬用戶。

簡便易用的介面

TradingView 的介面直觀易懂，無論是新手還是經驗豐富的交易者，都能幫助您提升交易水平。

享受最佳交易體驗

TradingView 與 PC、手機和平板裝置相容，用戶可以隨時隨地篩選差價合約，並與其他交易者通力合作。

如何連結TradingView？

  • 第 1 步註冊並創建一個Capital.com帳戶。
  • 第 2 步TradingView 上找到我們的經紀商資料，然後點擊「交易」。
  • 第 3 步登入Capital.com並完成連結。
  • 第 4 步這樣，您就可以輕鬆查看圖表並開始交易了。

 

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為何選擇在TradingView上進行交易？

獨家圖表

TradingView 提供超過110種智能繪圖工具，配備高度互動、回應迅速的圖表，打破時間和空間的限制，幫助您確保交易策略的一致性。

交易全能

在高級篩選器和即時新聞饋送旁即可找到各種指標。無需切換平台，即可輕鬆實現高效交易。

交流&學習

加入交易者和投資者組成的社區，洞察最新市場走勢，聆聽他人見解。

TradingView 精選功能

高級圖表

提供超過12種自訂圖表（包括Renko、Kagi和點數圖），幫助您輕鬆識別潛在交易機會，並可在單個標籤頁內同時查看最多8張圖表。

交易提醒

獲得12種與價格、指標和策略相關的即時提醒，幫助您與市場保持同步。

技術面分析

透過利用100多種預設指標、無限社區自建指標、智能繪圖工具、成交量剖面指標和K線圖形態識別等，您將成為眼光獨到的交易者。

金融分析

超過100個基本面領域和比率、財務報表、估值分析以及公司歷史資料，觸手可及。

Pine Script程式設計語言

資深交易者可以利用平台強大的Pine ScriptTM程式設計語言，建立專屬於自己的指標。

訪問日益擴展的社交網路

來自全球各地志趣相投的交易者組成的活躍社區，立即加入，與他們即時互動交流。收看交易直播，提升交易知識，您也可以選擇開播，分享自己的經驗與見解。

為什麼選擇 Capital.com 進行交易？

快捷出入金

用銀行卡即時入金，快速提取資金——出金申請 24 小時內處理。但在某些情況下，資金可能需要最多五個工作日到賬。
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簡單快捷的開戶流程，當日即可開始您的交易之旅

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常見問題解答

可以在哪些裝置上使用TradingView？

您可以在 PC、手機和平板裝置上使用TradingView。

如何使用TradingView進行交易？

將Capital.com帳戶與TradingView連結，利用高級圖表工具進行差價合約交易。差價合約交易是指交易雙方根據資產的開盤價與收盤價之間的差價進行結算和交換。交易差價合約時，您只需支付交易價值的一小部分資金即可建立多頭或空頭頭寸，這種方式即為杠杆交易。

透過杠杆交易，您可以開立比實際持有資金更大的頭寸，從而獲得更多參與全球金融市場交易的機會。然而，機會往往伴隨著風險，因為杠杆交易既可能帶來更高的收益，也可能導致更大的虧損。因此，在交易差價合約時，使用風險管理工具至關重要。

可以在 TradingView 上參與哪些市場的交易？

將Capital.com帳戶與TradingView連結並進行交易，您可以做多或做空超過3000個市場的差價合約，包括股票、加密貨幣、指數、外匯和大宗商品。

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