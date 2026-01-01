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關於 Capital.com

Capital.com 是全球發展最快的交易平台之一，事實上，在 2024 年德勤高科技高成長 50 強中，我們被評為中東地區發展最快的公司。我們的辦事處遍佈中東、英國、歐洲和澳洲，為全球客戶提供服務。我們的每一項決策都以交易者為中心，透過直覺的技術、深入的教育和專業的客服來支援他們的交易。

我們的使命是透過為交易者提供自信交易所需的工具和資源。幫助他們做出更好的決策。正是這一使命為我們贏得了行業權威機構頒發的多個獎項，其中包括「最佳綜合交易平台」 (Online Money Awards 2024) 和「2023 年最佳交易應用程式」 (Good Money Guide) 等，並幫助我們獲得 Trustpilot 「優秀」 評級。

公司一覽

全球獎項得主

加入因支援您的交易而備受認可的經紀商——2024 年最佳綜合交易應用程式和 2023 年最佳差價合約提供商 (Online Money Awards)、2023 年最佳交易應用程式 (Good Money Guide)。

客戶交易量達 1 萬億美元

我們不是在誇誇其談，我們得到全球各地客戶的信賴。我們受到如您一樣客戶的喜愛，截至 2024 年，他們與我們的交易額已超過驚人的 1 萬億美元。

您喜好的市場

在眾多熱門全球市場上交易差價合約，從比特幣到狗狗幣，原油到天然氣，黃金到銅，以及眾多知名股票貨幣對股票指數等等。

您享受的優勢

無論您是經驗豐富的交易者還是新手小白，我們都會為您提供自信交易所需要的工具。

快速提取您的資金

輕鬆便捷地提取您的資金到需要的目的地。快速提款——94% 的提款請求在 1 小時內處理 and 99% of withdrawals within 24 hours (Capital.com global server data, 2024).

您想要的槓桿

選擇您想要的槓桿：高達 200:1（大宗商品、外匯和指數產品）。如果您更希望享受股票和加密貨幣 0% 隔夜倉息，則選擇槓桿 1:1。

不會讓您失望的平台

選擇屢獲殊榮的平台和應用程式——「最佳綜合交易平台」 (Online Money Awards 2024) 和「2023 年最佳交易應用程式」 (Good Money Guide)，圍繞您的需求所設計。

世界一流的客戶體驗

快速、輕鬆地開立賬戶。從您加入的那一刻起，我們的專家團隊將為您提供服務，您還可獲得全套教育、新聞和分析內容。

我們的專長

作為一家屢獲殊榮的經紀商，我們以提供技術驅動、直覺的用戶體驗、高質量的客戶支援和物有所值的服務而聞名。技術是我們一切工作的核心，我們提供的智慧功能包括即時市場數據、進階的圖表工具以及適合流動交易的響應式流動應用程式等。我們的目標是為散戶交易者提供無縫交易全球金融工具的途徑，在跨多個資產類別的 5,500+ 市場上交易。

我們始終在尋求新方法來幫助客戶自信地交易並做出更明智的決策，並在不斷變化的交易環境中提供最新的技術、獨到的教育資源和有競爭力的價格。

857K+
全球交易者
857K+
月活躍客戶
24/7
客戶支援
100
技術指標

業界對我們的評價

我們直觀的產品、專業的客戶服務和持續的創新已屢次獲得業內一些權威機構的認可。

2023 年，德勤高科技高成長 50 強將我們評為中東和塞浦路斯增長最快的 50 家科技公司之一。以下是我們近期獲得的一些獎項：

award
BrokerChooser
最佳差價合約券商（2026 年）
award
Good Money Guide
最佳交易帳戶：大眾之選（2025 年）
award
ForexBrokers.com
同類最佳：佣金與收費（2025 年）
award
ForexBrokers.com
同類最佳：易用性（2025 年）
award
ForexBrokers.com
同類最佳：加密貨幣交易（2025 年）
award
ForexBrokers.com
最佳 TradingView 券商（2025 年）
award
ForexBrokers.com
同類最佳：教育（2025 年）
award
《投資者紀事報》及《金融時報》
五星大獎 – App（2024 年）
award
《投資者紀事報》及《金融時報》
五星大獎 – 最佳差價合約供應商（2024 年）
award
《投資者紀事報》及《金融時報》
五星大獎 – 精選平台（2024 年）
award
Online Money Awards
最佳綜合交易平台（2024 年）
award
ForexBrokers.com
同類最佳：佣金與費用（2024 年）
award
ForexBrokers.com
同類最佳：易用性（2024 年）
award
ForexBrokers.com
同類最佳：教育（2024 年）
award
ForexBrokers.com
同類最佳：交易新手（2024 年）
award
德勤科技
塞浦路斯和中東地區發展最快的科技公司（2023 年）
award
Good Money Guide
最佳交易應用程式（2023 年）
award
Online Money Awards
最佳差價合約提供商（2023 年）
award
ForexBrokers.com
增長最快的經紀商（2023 年）
award
Investment Trends
總體客戶滿意度（2022 年）
award
Investment Trends
物有所值獎（2022 年）
award
ADVFN
最佳點差交易平台（2022 年）
award
《金融時報》投資者記事
新投資者最佳平台（2022 年）

我們的產品和服務

差價合約交易

做多或做空外匯、指數、股票、商品和加密貨幣

開始交易差價合約

交易平台

選擇業內受歡迎的 TradingView 或 MT4，或在我們的網路平台上利用一系列廣泛的工具和指標進行交易
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教育

深入了解不同資產類別以及最新的基本面和技術面市場驅動因素，為您的決策提供依據
學習交易

遍佈全球的辦事處

我們在四大洲均設有辦事處，為全球各地的交易者提供服務。

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