關於 Capital.com

首頁關於我們
Capital.com 是全球發展最快的交易平台之一，事實上，在 2024 年德勤高科技高成長 50 強中，我們被評為中東地區發展最快的公司。我們的辦事處遍佈中東、英國、歐洲和澳洲，為全球客戶提供服務。我們的每一項決策都以交易者為中心，透過直覺的技術、深入的教育和專業的客服來支援他們的交易。
我們的使命是透過為交易者提供自信交易所需的工具和資源。幫助他們做出更好的決策。正是這一使命為我們贏得了行業權威機構頒發的多個獎項，其中包括「最佳綜合交易平台」 (Online Money Awards 2024) 和「2023 年最佳交易應用程式」 (Good Money Guide) 等，並幫助我們獲得 Trustpilot 「優秀」 評級。
輕鬆便捷地提取您的資金到需要的目的地。快速提款——94% 的提款請求在 1 小時內處理 and 99% of withdrawals within 24 hours (Capital.com global server data, 2024).
選擇您想要的槓桿：高達 200:1（大宗商品、外匯和指數產品）。如果您更希望享受股票和加密貨幣 0% 隔夜倉息，則選擇槓桿 1:1。
選擇屢獲殊榮的平台和應用程式——「最佳綜合交易平台」 (Online Money Awards 2024) 和「2023 年最佳交易應用程式」 (Good Money Guide)，圍繞您的需求所設計。
快速、輕鬆地開立賬戶。從您加入的那一刻起，我們的專家團隊將為您提供服務，您還可獲得全套教育、新聞和分析內容。
我們的專長
作為一家屢獲殊榮的經紀商，我們以提供技術驅動、直覺的用戶體驗、高質量的客戶支援和物有所值的服務而聞名。技術是我們一切工作的核心，我們提供的智慧功能包括即時市場數據、進階的圖表工具以及適合流動交易的響應式流動應用程式等。我們的目標是為散戶交易者提供無縫交易全球金融工具的途徑，在跨多個資產類別的 5,500+ 市場上交易。
我們始終在尋求新方法來幫助客戶自信地交易並做出更明智的決策，並在不斷變化的交易環境中提供最新的技術、獨到的教育資源和有競爭力的價格。
我們直觀的產品、專業的客戶服務和持續的創新已屢次獲得業內一些權威機構的認可。
2023 年，德勤高科技高成長 50 強將我們評為中東和塞浦路斯增長最快的 50 家科技公司之一。以下是我們近期獲得的一些獎項：