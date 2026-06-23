在當今這個高度數碼化的時代，掌握網路安全與預防詐騙的相關知識已成為基本必需。對於頻繁進行線上交易的散戶交易者來說，認識潛在風險以及學會如何預防各類詐騙，是守護個人隱私與財務資產的關鍵。
在 Capital.com，我們始終致力於協助您實現安全交易。網路犯罪分子通常會利用釣魚攻擊、身份盜用和惡意軟件等手段實施詐騙，從而造成用戶財務損失，並導致個人資料洩露。此頁面將幫助您識別這些常見威脅，並在需要時採取適當的應對措施。
最常見的冒充 Capital.com 詐騙類型有哪些？
了解如何辨識假網站、冒充客服和可疑轉帳要求；請只使用 Capital.com 官方渠道，並在交易 CFD 前了解相關風險。
詐騙不僅可能導致經濟損失，還可能使個人資料遭到洩露。了解常見的詐騙類型及其應對方法，是保障個人安全的關鍵一步。本節將介紹幾種最常見的詐騙方式，並提供簡明實用的建議，助您提高警覺。
釣魚攻擊
釣魚攻擊是指網路犯罪分子透過偽造的電子郵件、短訊或電話，誘騙您洩露敏感資訊，例如密碼或銀行卡資訊。
如何預防釣魚攻擊：
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核實資訊來源：務必仔細檢查寄件者的電子郵件地址或電話號碼。釣魚訊息通常來自與官方地址極為相似、但略有差別的來源。
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警惕異常信號：留意那些營造緊迫氛圍的郵件或短訊，例如聲稱您的帳戶已被入侵等。這類訊息往往還伴有拼寫或語法錯誤。
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避免點擊可疑連結：不要直接點擊陌生郵件或短訊中的連結，而是應在瀏覽器中手動輸入網址 (URL) 造訪官網。
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核實資訊請求的真實性：正規機構不會透過電子郵件或短訊要求您提供敏感資訊。如有疑問，請透過官方渠道主動聯繫確認。
身份盜用
網路犯罪分子可能利用被盜的資訊開設帳戶或進行未經授權的交易。
如何防範身份盜用：
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定期監控帳戶活動：定期檢查銀行帳單、信用卡記錄和信用報告，及時識別可疑交易。
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設定強密碼：為每個帳戶設定獨特且複雜的密碼，並定期進行更換。
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啟用雙重身份驗證 (2FA)：為帳戶啟用雙重身份驗證 (2FA) 功能，強化安全防護力度。您可以在我們平台上了解如何啟用 2FA。
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謹慎分享個人資料：避免在社群媒體或公開平台發布如全名、住址或財務資訊等敏感內容。
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保護裝置安全：使用防毒軟件、防火牆和數據加密技術，有效防止網路犯罪分子竊取數據。
惡意軟件
惡意軟件是一類可竊取數據或破壞系統的有害程式。
如何防範惡意軟件：
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安裝並及時更新防毒軟件：選擇值得信賴的防毒軟件，並保持其定期更新，以防範最新安全威脅。
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謹慎下載內容：避免從來源不明或未經驗證的網站下載附件、文件或軟件，因為這些內容可能攜帶惡意軟件。
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及時更新軟件：定期更新作業系統、應用程式及安全補丁，修復可能被惡意軟件利用的漏洞。
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使用安全網路連接：避免在公共 Wi-Fi 環境下處理敏感事務，如線上交易或銀行操作。如確需使用，請透過可信的 VPN 加密您的網路數據。
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警惕並避免點擊可疑連結：無論是在郵件、短訊還是網頁中，如無法確定連結的真實性和可靠性，請不要點擊。
如何報告詐騙行為如果您遇到詐騙行為，可按以下步驟操作，我們將及時協助您處理。
立即聯絡我們
如發現疑似詐騙，請透過我們的常規客戶支援渠道，或使用下方表單與我們取得聯絡。
收集相關證據
請保留所有與可疑行為相關的電子郵件、截圖和交易記錄，包括異常登錄、未經授權的交易或意外提款等訊息。
Capital.com 是正規平台嗎？
Capital.com 是一家合法合規的差價合約 (CFD) 交易券商，已獲得多家權威金融監管機構的授權，並受到其監管，包括：英國金融行為監管局 (FCA)、巴哈馬證券委員會 (SCB)、澳洲證券與投資委員會 (ASIC)、賽普勒斯證券交易委員會 (CySEC)，以及阿拉伯聯合大公國證券與商品管理局 (SCA)。我們嚴格按照監管要求管理客戶資金，並始終遵循最高安全標準，全面保護客戶在網站及交易平台上的交易行為與個人資料安全。
外匯交易是騙局還是合法合規的？
我們如何預防與應對詐騙？
為了有效預防和應對各類詐騙行為，Capital.com 實施多項強力安全措施，包括數據加密、安全登錄機制，以及可選的雙重身份驗證 (2FA)。我們還會定期開展安全審計，並為員工提供關於最新詐騙預防技術的培訓。一旦收到詐騙相關報告，我們將立即凍結涉事帳戶，迅速展開調查，並在必要時配合相關執法與監管機構處理案件。
如何識別 Capital.com 詐騙或冒充行為？
請只使用 Capital.com 官方網站和應用程式，不要向第三方透露登入資料或驗證碼。如收到可疑訊息，請先聯絡官方支援。
如果懷疑遇到詐騙，應該怎麼做？
停止任何轉帳，保存相關證據，並透過官方渠道回報。CFD 交易風險高，可能導致資金損失。
Capital.com 會要求我把資金轉給第三方嗎？
請只透過官方平台和支援渠道操作。若有人要求向非官方帳戶轉帳，應先停止並向官方支援核實。
常見的冒充手法有哪些？
常見手法包括假網站、釣魚短訊、冒充客服、保證收益或要求提供驗證碼。遇到可疑情況請先核實。