首頁合作夥伴計劃

合作夥伴計劃：與我們攜手共贏

透過定制化的合作夥伴協議，您可以提升客戶滿意度，優化業務流程，實現收入最大化。

我們的合作夥伴模式

依託我們的專業知識、先進技術和支援團隊，打造量身定制的合作夥伴解決方案。

聯盟計劃

透過您的渠道推廣我們的平台和服務，輕鬆賺取豐厚收益

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介紹經紀商

向您的客戶推薦我們屢獲殊榮的技術*，並透過具競爭力的分潤協議獲利。

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白標合作夥伴關係

利用我們的解決方案，釋放資源，拓展業務，提升收入，同時穩固您的客戶群體，真正實現多方共贏。

 

電子郵件地址：partners@capital.com

戰略合作夥伴關係與 API 介面

您可以將我們的 API 整合到您的前端系統中，或直接使用我們屢獲殊榮的優質平台*——無論您的業務需求是什麼，我們都能為您提供最優解決方案。

 

電子郵件地址：partners@capital.com

與我們合作，您能獲得什麼？

根據我們達成的合作夥伴模式，我們將為您提供以下服務和支援。

前端、執行和流動性

借助我們屢獲殊榮的先進技術和 API、*強大的執行系統和深度流動性，助力您的業務高效運轉，提升市場競爭力。

資金管理

讓我們為您處理客戶資金事務，免去您的後顧之憂：我們將透過一體化的信用管理流程，全面管理入金和按金。

客戶服務支援

無需擔心帳單、交易確認等重要溝通事宜，我們將為您提供全面的客戶服務支援，確保每一項溝通順暢無憂。一應事務，我們全程代勞。

專屬客戶經理

配備專屬客戶經理，時刻待命，在您需要時提供專業支援，推動合作高效開展。

客製化行銷材料

我們將為您量身打造行銷材料，幫助您拓展新客戶，提升品牌影響力，實現業務增長。

每週市場更新

每週為您提供個人化的市場分析報告，讓您的客戶獲得更多深度市場洞見，為業務決策提供支持。

為什麼您的客戶會喜歡我們

為您的客戶群體提供我們備受認可的客戶服務解決方案。這一經過實踐驗證的一流服務已吸引全球 857,000 交易者，且屢次獲得行業大獎。*

即時市場數據

提供精准到每一跳 (tick) 的即時價格，以及全面的歷史數據，幫助您的客戶準確掌握市場動態。

高級圖表功能

我們的圖表由業內頂級的供應商 TradingView 提供，支持六種圖表類型和超過 100 種技術指標，滿足各種技術分析需求。

業內一流的教育資源

為您的客戶提供豐富的學習資源，包括免費指南、影片和課程，以及平台內的每日最新市場資訊，幫助他們拓展交易知識。

直觀易用的平台和 APP

我們的交易平台和流動應用 (APP) 操作便捷且屢獲殊榮*，您可以選擇直接使用我們的品牌，或基於相關資源定制您的品牌形象，靈活契合您的業務需求。

海量的市場選擇

為您的客戶提供全球金融市場的廣泛投資選擇，覆蓋超過 3,000 個市場和多種資產類別，帶來更多交易機遇。

全天候專業客戶支援

我們的專業團隊隨時待命，提供全天候 (24/7) 英語客服，並在工作時間內提供 10 餘種語言的支援服務。客戶可以透過電話、電子郵件、線上聊天和 WhatsApp 與我們聯絡，獲取及時幫助。

哪種模式最適合您？

了解我們的兩種合作夥伴模式，幫您找到最契合自身業務需求的解決方案。
 

公開的聯名白標

非公開的綜合帳戶

適用對象

中小型企業：如果您希望我們全權負責大部分客戶交互事宜，這一方案非常適合您。

大型企業：如果您的企業具備自主客戶服務能力，僅需我們提供定價、執行和前端支持，這將是理想的選擇。

申請類型

介紹經紀商 (IB) 協議。

白標綜合帳戶協議 ——

主帳戶，或匿名子帳戶（為每位客戶設定獨立帳戶）。

KYC/AML

Capital.com 與最終用戶直接建立關係，並負責所有 KYC/AML（了解您的客戶/反洗錢）審核事宜。

我們與最終用戶無直接關係，僅對您進行 KYC/AML 檢查。

支付流程

最終用戶將所有款項直接支付至 Capital.com。

最終用戶將所有款項直接支付給您。

客戶資金管理

您無需處理入金存款事務。我們將根據客戶資金管理流程，全方位管理客戶帳戶。

您擁有客戶資金管理許可權，負責處理入金並持有客戶資金。

 

您需自備資金，用於為主帳戶或子帳戶提供按金支持。

 

我們根據信用管理流程或預先設定的按金平倉規則，統一管理主帳戶。

整合方式

您可以透過我們的 API 介面進行對接，或者我們可以為您提供一個完全符合您品牌的定制平台，包含您的 logo、顏色和介面設計。

如果您已有前端系統，也可以透過我們的 API 介面進行整合。此外，我們也提供客製化平台，完全按照您的品牌要求設計，包括 logo、顏色和介面樣式。

平台

聯名品牌。我們可以提供定價、執行和前端介面。

您的品牌。我們可以提供定價、執行和前端介面。

交易記錄方式

客戶的交易會被執行，並自動同步到其 Capital.com 帳戶。

 

交易將直接記入客戶帳戶。

客戶交易可以選擇聚合，或透過鏡像對沖 (STP) 到 Capital.com。

 

交易將記錄到主帳戶，或直接分配至匿名子帳戶。

客戶服務支援

您可以選擇自行為客戶提供服務，或將這一任務交給我們處理。

 

如果您選擇由我們提供支援服務，我們可以直接為客戶提供「一站式」的通用和 IT 支援，甚至設定專屬的電子郵件地址和聯絡電話。

如果由您負責客戶服務，您將全面管理客戶的註冊和服務流程，包括所有交易確認、帳戶對帳單及重要溝通內容。這些均由您直接處理。

 

我們可以提供數據支持，幫助您進行交易後監控和生成報告。

 

我們為您提供通用支援、IT 支援和交易支援，但不直接面向您的客戶提供服務。

*2023 年最佳交易 APP（Good Money Guide 評選）。

**2023 年最佳差價合約 (CFD) 提供商（Online Money Awards 評選）。

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