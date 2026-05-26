首頁合作夥伴計劃
依託我們的專業知識、先進技術和支援團隊，打造量身定制的合作夥伴解決方案。
您可以將我們的 API 整合到您的前端系統中，或直接使用我們屢獲殊榮的優質平台*——無論您的業務需求是什麼，我們都能為您提供最優解決方案。
電子郵件地址：partners@capital.com
借助我們屢獲殊榮的先進技術和 API、*強大的執行系統和深度流動性，助力您的業務高效運轉，提升市場競爭力。
讓我們為您處理客戶資金事務，免去您的後顧之憂：我們將透過一體化的信用管理流程，全面管理入金和按金。
無需擔心帳單、交易確認等重要溝通事宜，我們將為您提供全面的客戶服務支援，確保每一項溝通順暢無憂。一應事務，我們全程代勞。
配備專屬客戶經理，時刻待命，在您需要時提供專業支援，推動合作高效開展。
我們將為您量身打造行銷材料，幫助您拓展新客戶，提升品牌影響力，實現業務增長。
每週為您提供個人化的市場分析報告，讓您的客戶獲得更多深度市場洞見，為業務決策提供支持。
為您的客戶群體提供我們備受認可的客戶服務解決方案。這一經過實踐驗證的一流服務已吸引全球 857,000 交易者，且屢次獲得行業大獎。*
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公開的聯名白標
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非公開的綜合帳戶
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適用對象
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中小型企業：如果您希望我們全權負責大部分客戶交互事宜，這一方案非常適合您。
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大型企業：如果您的企業具備自主客戶服務能力，僅需我們提供定價、執行和前端支持，這將是理想的選擇。
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申請類型
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介紹經紀商 (IB) 協議。
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白標綜合帳戶協議 ——
主帳戶，或匿名子帳戶（為每位客戶設定獨立帳戶）。
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KYC/AML
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Capital.com 與最終用戶直接建立關係，並負責所有 KYC/AML（了解您的客戶/反洗錢）審核事宜。
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我們與最終用戶無直接關係，僅對您進行 KYC/AML 檢查。
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支付流程
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最終用戶將所有款項直接支付至 Capital.com。
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最終用戶將所有款項直接支付給您。
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客戶資金管理
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您無需處理入金存款事務。我們將根據客戶資金管理流程，全方位管理客戶帳戶。
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您擁有客戶資金管理許可權，負責處理入金並持有客戶資金。
您需自備資金，用於為主帳戶或子帳戶提供按金支持。
我們根據信用管理流程或預先設定的按金平倉規則，統一管理主帳戶。
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整合方式
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您可以透過我們的 API 介面進行對接，或者我們可以為您提供一個完全符合您品牌的定制平台，包含您的 logo、顏色和介面設計。
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如果您已有前端系統，也可以透過我們的 API 介面進行整合。此外，我們也提供客製化平台，完全按照您的品牌要求設計，包括 logo、顏色和介面樣式。
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平台
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聯名品牌。我們可以提供定價、執行和前端介面。
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您的品牌。我們可以提供定價、執行和前端介面。
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交易記錄方式
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客戶的交易會被執行，並自動同步到其 Capital.com 帳戶。
交易將直接記入客戶帳戶。
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客戶交易可以選擇聚合，或透過鏡像對沖 (STP) 到 Capital.com。
交易將記錄到主帳戶，或直接分配至匿名子帳戶。
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客戶服務支援
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您可以選擇自行為客戶提供服務，或將這一任務交給我們處理。
如果您選擇由我們提供支援服務，我們可以直接為客戶提供「一站式」的通用和 IT 支援，甚至設定專屬的電子郵件地址和聯絡電話。
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如果由您負責客戶服務，您將全面管理客戶的註冊和服務流程，包括所有交易確認、帳戶對帳單及重要溝通內容。這些均由您直接處理。
我們可以提供數據支持，幫助您進行交易後監控和生成報告。
我們為您提供通用支援、IT 支援和交易支援，但不直接面向您的客戶提供服務。
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