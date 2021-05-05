成為 Capital.com 的合作夥伴

支付給介紹經紀人合作夥伴的佣金基於收入分成模式，且佣金根據推薦客戶產生的點差計算。介紹經紀人最高可獲得點差收入的 40% 作為佣金。2
具體佣金率根據被推薦客戶的預期交易量逐一確定。 我們採用個人化的佣金設定機制，確保為合作夥伴提供公平的報酬，並根據合作期間的交易量與業績表現動態調整佣金比例。
若某介紹經紀人介紹的客戶產生了$100一定的點差收入，且該合作夥伴註冊的是 30% 的佣金計劃，
100$x30%=30$
則該介紹經紀人將獲得 $30 的佣金。
介紹經紀人計劃提供極具吸引力的收益分成潛力，且對介紹經紀人的收入不設上限。您可以介紹無限數量的客戶，而佣金將根據所介紹客戶的整個交易生命週期持續支付。此外，您還將獲得一位專屬客戶經理，作為您的固定聯絡人，為您提供平台功能、帳戶設定等方面的建議和支持。
若要成為介紹經紀人 (IB)，您必須是 Capital Com Online Investments Ltd 可提供服務的國家/地區的居民（完整國家/地區名單見下方）。該公司已獲得巴哈馬證券委員會 (SCB) 的授權並受其監管。所有 IB 合作夥伴亦必須符合該居住地要求，方可獲得佣金獎勵。您還需完成介紹經紀人申請，提交所有必要文件（詳見下方完整清單），並通過所有相關背景審核。
佣金按月支付。
佣金可透過電匯或直接轉賬至交易帳戶。
不，參與此項計劃無需支付任何費用。
是的，您可以的。
僅當客戶居住於 Capital Com Online Investments Ltd（受巴哈馬證券委員會 (SCB) 監管）獲授權提供服務的國家/地區時，方可參與本合作夥伴計劃並領取佣金。此外，所有 IB 合作夥伴亦須為 Capital Com Online Investments Ltd 合法提供服務的國家/地區的居民，方可獲得佣金獎勵。
符合條件的國家／地區完整名單：
安道爾、阿拉伯聯合大公國、安提瓜和巴布達、安圭拉、阿爾巴尼亞、亞美尼亞、安哥拉、南極洲、阿根廷、阿魯巴、奧蘭群島、阿塞拜疆、波斯尼亞和黑塞哥維那、巴巴多斯、孟加拉、布基納法索、巴林、布隆迪、貝寧、聖巴泰勒米、百慕達、汶萊達魯薩蘭國、玻利維亞、博奈爾、聖尤斯特歇斯和薩巴、巴西、巴哈馬、不丹、布韋島、博茨瓦納、伯利茲、科科斯（基林）群島、剛果民主共和國、中非共和國、剛果共和國、瑞士、科特迪瓦、庫克群島、智利、喀麥隆、哥倫比亞、哥斯達黎加、佛得角、庫拉索、聖誕島、吉布地、多米尼克、多米尼加共和國、阿爾及利亞、厄瓜多爾、埃及、西撒哈拉、埃塞俄比亞、斐濟、福克蘭群島（馬爾維納斯）、法羅群島、加蓬、格林納達、格魯吉亞、法屬圭亞那、根西島、加納、格陵蘭、岡比亞、幾內亞、瓜德羅普、赤道幾內亞、南喬治亞與南桑威奇群島、危地馬拉、幾內亞比紹、圭亞那、香港、赫德島與麥克唐納群島、洪都拉斯、海地、印尼、馬恩島、印度、英屬印度洋領地、冰島、澤西島、牙買加、約旦、日本、肯尼亞、吉爾吉斯、柬埔寨、基里巴斯、科摩羅、聖基茨和尼維斯、韓國、科威特、開曼群島、哈薩克、老撾、黎巴嫩、聖盧西亞、列支敦士登、斯里蘭卡、利比里亞、萊索托、摩洛哥、摩納哥、摩爾多瓦、黑山、法屬聖馬丁、馬達加斯加、北馬其頓、馬里、蒙古、澳門、馬提尼克、毛里塔尼亞、蒙特塞拉特、毛里裘斯、馬爾代夫、馬拉維、墨西哥、莫桑比克、納米比亞、新喀里多尼亞、尼日爾、諾福克島、尼日利亞、尼加拉瓜、尼泊爾、瑙魯、紐埃、阿曼、巴拿馬、秘魯、法屬波利尼西亞、巴布亞新幾內亞、菲律賓、巴基斯坦、聖皮埃爾和密克隆、皮特凱恩群島、巴拉圭、卡塔爾、留尼旺、塞爾維亞、盧旺達、沙特阿拉伯、所羅門群島、塞舌爾、聖赫勒拿、阿森松和特里斯坦達庫尼亞、斯瓦爾巴和揚馬延、塞拉利昂、聖馬力諾、塞內加爾、新加坡、蘇里南、聖多美和普林西比、薩爾瓦多、荷屬聖馬丁、斯威士蘭、特克斯與凱科斯群島、乍得、法屬南部領地、多哥、泰國、塔吉克、托克勞、東帝汶、土庫曼、突尼西亞、湯加、土耳其、千里達及托巴哥、圖瓦盧、台灣、坦桑尼亞、烏克蘭、烏干達、烏拉圭、烏茲別克、梵蒂岡、聖文森特和格林納丁斯、英屬維京群島、越南、瓦努阿圖、瓦利斯和富圖納、馬約特、南非、贊比亞、津巴布韋。
為了獲准參加介紹經紀人 (IB) 計劃，IB 需提供以下文件與資訊：
個人申請者：
1. 政府簽發的帶有照片的有效身份證明文件（例如護照、身份證 (ID) 或駕照）副本
2. 全名
3. 聯絡方式（電話、電子郵件地址等）
4. IB 申請者使用的網站或其他媒體渠道
5. 用於接收 IB 佣金匯款的銀行詳細資訊，包括：銀行帳戶名稱、銀行帳號和分類代碼或 IBAN、銀行名稱和地址
6. 地址證明，例如水電費帳單、銀行對帳單、居住證、信用卡/借記卡銀行對帳單、稅務報表或地方當局稅單（出具日期須在提交 IB 申請之日前的 6 個月以內，且應顯示申請人的姓名和地址）。
法人實體申請者：
1. 法定全名
2. 公司註冊號
3. 註冊國家
4. 公司註冊證書或成立證明
5. 公司章程和組織大綱
6. 最新的股東名單
7. 註冊辦公地址和實際營業地址（如不同）
8. 用於接收 IB 佣金匯款的銀行詳細資訊，包括：銀行帳戶的持有人姓名、銀行帳號和分類代碼或 IBAN、銀行名稱和地址
9. 董事及擁有公司 25％ 或以上股本的受益所有人的姓名及帶照片的有效身份證明文件副本。
1 該計劃僅適用於居住在由巴哈馬證券委員會 (SCB) 授權的 Capital Com Online Investments Ltd 提供服務的國家/地區（參見常見問題解答 (FAQ)）的個人。
2 佣金支付僅適用於在 Capital Com Online Investments Ltd（該公司受巴哈馬證券委員會 (SCB) 監管）旗下註冊帳戶的客戶。如需符合成為介紹經紀人的要求，合作夥伴亦須為本公司提供服務的國家/地區的居民。
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