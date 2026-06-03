概括 我們透過點差、保證止蝕單、貨幣兌換費和隔夜持倉費用獲利，而在我們的平台上交易，您無需支付任何佣金。

為了幫助客戶做出更明智的決策，我們投入大量資源開發先進的交易工具，全面支持客戶提升交易能力。

Capital.com 為散戶客戶提供負餘額保護機制，確保交易虧損絕不會超過帳戶餘額。如果您在收到追補按金通知後希望保留頭寸，可以透過入金滿足按金要求，從而避免交易被強制平倉。

我們始終致力於與客戶建立長期的信任合作關係。

點差

點差是可交易資產的買入價與賣出價之間的差額，也是我們 Capital.com 這類券商的主要盈利來源。點差的大小會因資產類型和市場條件而有所不同。

例如，EUR/USD 或黃金等交易量大的市場通常具有較小的點差，而玉米或橙汁等交易量較低的市場則可能點差較大。這意味著，在高流動性市場中交易的總體成本通常低於低流動性市場。然而，儘管低流動性市場的交易成本較高，其高波動性仍可能吸引那些擅長管理風險的交易者。

下圖直觀展示了資產的買入價和賣出價，以及點差作為費用來源的運作方式。點差的大小會受到市場流動性和波動性等因素的影響，因此您的交易成本可能隨之波動。在開倉之前，請確保充分了解相關的交易成本。

點差範例 假設您正在交易一份 US 500 差價合約 (CFD)，每點指數波動代表 $1 的價值。該指數的點差為 0.8 點，因此您的點差成本為 $1 × 0.8 = $0.80。如果您進一步開立新頭寸，並將交易規模擴大至 10 份合約，則點差成本將增加至 $0.80 × 10 = $8。 再以 GBP/USD 為例，假設您的名義交易價值為 £10,000（即迷你手），該貨幣對的點差為 0.00013（相當於 1.3 點）。在這種情況下，您的點差成本為 0.00013 × 10,000，即開倉和平倉的總成本大約為 $1.30。

保證止損單

普通止蝕單是一種指令，用於在達到指定價格時賣出證券。然而，由於「滑點」的影響，普通止蝕單無法保證按設定價格執行。例如，在市場跳空期間，普通止損單通常會在下一個現行價格執行，而非您設定的目標價。這種情況在市場波動劇烈或流動性不足時尤為常見。

相比之下，保證止損單 (GSLO) 提供了更高的執行保障。無論出現滑點還是市場跳空，它都能確保交易按您設定的價格平倉。然而，需要注意的是，當保證止損單 (GSLO) 被觸發時，您需要支付額外費用（即溢價）。以下是保證止損單與普通止損單的對比範例，幫助您直觀了解兩者的差異。

隔夜持倉費用

隔夜持倉費用是符合行業標準的每日收費，當您在我們的平台上持倉過夜時需要支付。這筆費用主要用於彌補在市場標準交易時間之外持倉所產生的資金成本。不過，在某些情況下，這筆費用也可能會返還至您的帳戶。在開倉前，我們強烈建議您查看「市場資訊」頁面。

隔夜持倉費用的計算方式因資產類別而異，其金額會受到多種因素的影響，包括利率基準（如 SONIA 或 SOFR）、隔夜基差調整、隔夜掉期利率以及我們的每日費用。想了解各資產類別費用的詳細組成和實際應用的範例交易，您可以查看我們的服務費用頁面，獲取更全面的資訊。

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