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指數及指數期貨交易

透過差價合約基於全球指數及指數期貨的價格波動進行交易，例如 US 500、UK 100 和 Germany 40。

指數及指數期貨市場

最常交易波幅最大漲幅最高跌幅最高
賣出買入點差1日變動，1日圖表
賣方買方
US100US Tech 100
US30US Wall Street 30
DE40Germany 40
US500US 500
J225Japan 225
HK50Hong Kong 50
UK100UK 100
RTYUS Russell 2000
NQM2026US Tech 100 Future
FR40France 40
所示股價僅供參考，可能與實時市價存在差異。

主要指數提供24小時交易

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香港 50 指數

香港 50 指數

由多元產業的香港上市龍頭企業組成，支援 恆指夜期 / 恆指黑期 / 全天候交易。
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日本 225 指數

日本 225 指數

追蹤東京上市頂尖企業的主要日本股市指數。
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美國科技 100 指數

美國科技 100 指數

由納斯達克交易所上市的美國科技領導企業組成，支援 即時報價與全天候交易。
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歐洲 50 指數

歐洲 50 指數

歐元區市值最高的 50 家龍頭企業。
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英國 100 指數

英國 100 指數

由倫敦證交所上市的最大型英國企業組成。
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美國 500 指數

美國 500 指數

涵蓋 500 家美國主要上市公司的基準指數，支援 24 小時指數交易。
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美國羅素 2000 指數

美國羅素 2000 指數

涵蓋美國中小型市值企業。
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德國 40 指數

德國 40 指數

涵蓋多個經濟領域的德國領先企業。
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指數洞察

深入了解指數交易——包括今日全球市場中漲幅最大的指數、跌幅最大的指數，以及波動性最高的指數。

波動性最高的指數

查看今日漲幅領先的指數，重點關注表現出顯著上漲趨勢的指數。
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指數最大跌幅榜

追蹤今日跌幅最大的指數，識別出呈現明顯下跌趨勢的指數。
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指數最大漲幅榜

發現波動性最高的指數，包括每日的價格變動和市場波動情況。
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2024-08-29
d**********

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2022-06-20
黃**

順滑介面

2024-06-15
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2023-02-15
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4.8
評級和評論
4.7
評級和評論
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4.6

指數及指數期貨交易基礎知識

剛開始接觸指數交易？以下這些重要問題和解答可以幫助您快速入門。

什麼是指數及指數期貨交易？

指數是一種追蹤一組資產（如股票）表現的金融工具。因此，交易指數意味著您只需進行一筆交易，就能參與一整組資產的價格波動。

透過追蹤大量股票的表現，股票指數旨在反映更廣泛市場的整體狀況。有些股票指數代表整個國家股票市場的表現，例如標普 500 指數 (US 500)；亦有些指數代表特定行業，例如納斯達克生物科技指數，該指數由約 200 家生物科技公司組成。

這意味著指數通常具有分散化特徵，您只需進行一筆交易，實際上就能佈局整個行業或整個經濟體。許多剛接觸金融市場的人，往往會先從指數交易開始，而不是從某一隻個股或其他資產開始。

在 Capital.com，您既可以交易現貨指數差價合約，也可以交易指數期貨。這些產品追蹤主要指數的未來價格，通常用於圍繞市場方向、波動性或宏觀經濟事件預期進行交易或對沖。

為什麼交易指數？

指數是一種衡量指標，而不是實物資產，因此無法被直接買入：例如，您不能直接買入 UK 100 指數的一部分股票。相反，您需要按照相應權重，買入其所有成分公司的股票。

而透過交易，您無需持有任何成分股，也能參與指數價格波動，這讓指數交易變得更加便捷。這意味著，您只需進行一筆交易，就能佈局整個行業或整個經濟體，並立即實現投資組合的多元化。

指數期貨則為您提供了另一種參與更廣泛市場波動的方式，而且其交易時段和合約結構通常與現貨指數差價合約不同。期貨合約被廣泛用於希望圍繞財報季、經濟數據發布或地緣政治風險採取交易行動的交易者。

由於您並不實際持有標的資產，因此既可以做空，也可以做多。此外，許多交易服務商在市場收市後仍會繼續為指數報價，這意味著指數通常可以每週 7 天、每天 24 小時交易。

為什麼透過 Capital.com 交易指數？

我們提供多種全球指數和指數期貨的差價合約交易，並提供收市後報價，因此其中許多市場都可以每週 5 天、每天 24 小時交易。

您可以借助我們的智能工具和全面的教育資源，按照自己的節奏交易主要現貨指數或基於期貨的指數市場；同時，亦可以接入 TradingView 和 MT4 等領先的第三方技術平台。

使用我們智能、直觀的圖表工具確定潛在的進場和離場點，並設定價格提醒，助您隨時掌握關鍵市場動態。透過我們的一系列風險管理工具，幫助您應對不利的市場波動，其中包括追蹤止損，可在鎖定有利行情的同時幫助控制虧損。*

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進一步了解如何交易指數。

*止損單並不保證一定執行。保證止損單如被觸發，將收取費用。

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