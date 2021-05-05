指數及指數期貨交易基礎知識 剛開始接觸指數交易？以下這些重要問題和解答可以幫助您快速入門。

什麼是指數及指數期貨交易？

指數是一種追蹤一組資產（如股票）表現的金融工具。因此，交易指數意味著您只需進行一筆交易，就能參與一整組資產的價格波動。

透過追蹤大量股票的表現，股票指數旨在反映更廣泛市場的整體狀況。有些股票指數代表整個國家股票市場的表現，例如標普 500 指數 (US 500)；亦有些指數代表特定行業，例如納斯達克生物科技指數，該指數由約 200 家生物科技公司組成。

這意味著指數通常具有分散化特徵，您只需進行一筆交易，實際上就能佈局整個行業或整個經濟體。許多剛接觸金融市場的人，往往會先從指數交易開始，而不是從某一隻個股或其他資產開始。

在 Capital.com，您既可以交易現貨指數差價合約，也可以交易指數期貨。這些產品追蹤主要指數的未來價格，通常用於圍繞市場方向、波動性或宏觀經濟事件預期進行交易或對沖。

為什麼交易指數？

指數是一種衡量指標，而不是實物資產，因此無法被直接買入：例如，您不能直接買入 UK 100 指數的一部分股票。相反，您需要按照相應權重，買入其所有成分公司的股票。

而透過交易，您無需持有任何成分股，也能參與指數價格波動，這讓指數交易變得更加便捷。這意味著，您只需進行一筆交易，就能佈局整個行業或整個經濟體，並立即實現投資組合的多元化。

指數期貨則為您提供了另一種參與更廣泛市場波動的方式，而且其交易時段和合約結構通常與現貨指數差價合約不同。期貨合約被廣泛用於希望圍繞財報季、經濟數據發布或地緣政治風險採取交易行動的交易者。

由於您並不實際持有標的資產，因此既可以做空，也可以做多。此外，許多交易服務商在市場收市後仍會繼續為指數報價，這意味著指數通常可以每週 7 天、每天 24 小時交易。

為什麼透過 Capital.com 交易指數？

我們提供多種全球指數和指數期貨的差價合約交易，並提供收市後報價，因此其中許多市場都可以每週 5 天、每天 24 小時交易。

您可以借助我們的智能工具和全面的教育資源，按照自己的節奏交易主要現貨指數或基於期貨的指數市場；同時，亦可以接入 TradingView 和 MT4 等領先的第三方技術平台。

使用我們智能、直觀的圖表工具確定潛在的進場和離場點，並設定價格提醒，助您隨時掌握關鍵市場動態。透過我們的一系列風險管理工具，幫助您應對不利的市場波動，其中包括追蹤止損，可在鎖定有利行情的同時幫助控制虧損。*

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*止損單並不保證一定執行。保證止損單如被觸發，將收取費用。