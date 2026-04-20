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使用 Capital.com 進行 MT5 交易

將您熟悉的 MetaTrader 工具與我們屢獲殊榮的服務、極具競爭力的低點差，以及對所有資產類別的暢通交易通道相結合，讓您的交易體驗全面升級。

Capital.com 如何帶來更強大的 MT5 體驗

Capital.com 驅動的 MT5

在值得信賴的下一代 MT5 平台上交易——透明定價、多語言客戶支援服務，以及廣泛的市場參與機會，將為您的交易全程護航。

屢獲殊榮的加密貨幣差價合約

榮獲 2025 年 ForexBrokers.com 頒發的「最多加密貨幣交易品種」和「最佳加密貨幣交易」兩項大獎。在 MT5 上，您將擁有參與市場上最廣泛加密貨幣差價合約 (CFD) 交易的機會。

釋放自動化交易的最大潛能

完全不受限制地使用智能交易顧問 (Expert Advisors, EAs) 的全部功能。享受完全的自由，自動化執行您的策略，利用逐筆數據進行回測，並按您的交易方式自由操作。

龐大的資產交易範圍

提供 100 種外匯貨幣對、30 種加密貨幣、30 種大宗商品、20 種指數，以及部分精選股票交易
存取 MT5 合約規格 PDF

為什麼交易者選擇使用 MetaTrader 5

MetaTrader 5 (MT5) 是一款快速、靈活的多資產交易平台，適用於外匯、股票、指數、加密貨幣和大宗商品等多種交易品種。與 MetaTrader 4 (MT4) 相比，MT5 提供更先進的圖表功能、更多的訂單類型以及更深度的個人化自訂選項。

21 個時間週期、38+ 內置技術指標以及 44 種分析對象

64 位多執行緒架構，顯著提升平台穩定性與執行速度

支持透過 EAs 和 MQL5 開發環境進行演算法交易

可創建並自訂專屬技術指標、腳本及交易機器人

六種訂單類型，包括買入止損限價單和賣出止損限價單

四種執行模式（即時執行、市場價執行、請求執行、交易所執行），滿足不同的交易風格需求

將您的 Capital.com 帳戶連接至 MT5

在 Capital.com 上開通並設定 MetaTrader 5 帳戶僅需幾分鐘。

步驟 1

打開您的 Capital.com 帳戶以啟用 MT5（確保您已通過交易驗證）。

步驟 2

在我們的應用程式 (APP) 或網頁版平台中，按照分步指南建立您的 MT5 帳戶。
如何建立 MT5 帳戶

步驟 3

下載適用於流動端 (mobile OS)、網頁端或筆記型電腦的 MT5 用戶端。在 MT5 用戶端中輸入您的登入憑證。現在，您已準備好開始使用 MT5 進行交易。
如何找到您的 MT5 登入憑證

下載 MT5

Mac

下載

Windows

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Google Play

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App Store

下載

Webtrader MT5 真實交易

下載

Webtrader MT5 模擬交易

下載

在 Capital.com 畅享卓越的交易体验

快捷出入金

用銀行卡即時入金，快速提取資金——出金申請 24 小時內處理。但在某些情況下，資金可能需要最多五個工作日到賬。
更多資訊

直觀易用的 APP

透過屢獲殊榮的 APP 與網頁平台，對超過 5,500 個市場進行交易——榮獲 2024 年 Online Money Awards「最佳綜合交易平台」殊榮（經用戶投票選出）
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交易所需，一應俱全

快速圖表對比多市場走勢，借助 100+ 種技術指標把握交易時機。內建即時資訊驅動交易，無縫連接 TradingView 和 MT4。更多強大功能等您發現！
解锁更多工具，升级您的交易體驗

方便快捷的開戶流程

簡單快捷的開戶流程，當日即可開始您的交易之旅

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MetaTrader 5 與 MetaTrader 4 有何區別？

特性

MT5

MT4

時間週期

 21

9

技術指標

80+

30

財經日曆

✔️

策略測試器

多執行緒

單執行緒

對沖

✔️

✔️

資產類別

更多（包括股票、ETF）

外匯與差價合約 (CFD)

FAQ

什麼是 MetaTrader 5？

MetaTrader 5 (MT5) 是一款多資產交易平台，以其高級圖表工具、快速的執行能力以及對演算法交易的支持而聞名。該平台在全球交易者中廣受歡迎，尤其適合追求更高策略控制權和個人化自訂能力的用戶。

如何使用 MetaTrader 5

首先，在您的設備（Mac、Windows、流動端或網頁版）上下載 MT5。使用您的 Capital.com 憑證登入平台，然後探索其工具——設定圖表、新增技術指標，並可直接透過介面下單交易。

如何在 MetaTrader 5 上進行交易

登入帳戶後，找尋目標市場，選擇訂單類型（市價單或掛單），設定交易規模，然後點擊買入或賣出。MT5 支持六種掛單類型、止損和止盈單設定，並提供一鍵交易功能以實現更快速的執行。

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