21 個時間週期、38+ 內置技術指標以及 44 種分析對象
64 位多執行緒架構，顯著提升平台穩定性與執行速度
支持透過 EAs 和 MQL5 開發環境進行演算法交易
可創建並自訂專屬技術指標、腳本及交易機器人
六種訂單類型，包括買入止損限價單和賣出止損限價單
四種執行模式（即時執行、市場價執行、請求執行、交易所執行），滿足不同的交易風格需求
在 Capital.com 上開通並設定 MetaTrader 5 帳戶僅需幾分鐘。
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特性
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MT5
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MT4
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時間週期
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21
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9
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技術指標
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80+
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30
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財經日曆
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✔️
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❌
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策略測試器
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多執行緒
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單執行緒
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對沖
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✔️
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✔️
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資產類別
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更多（包括股票、ETF）
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外匯與差價合約 (CFD)
MetaTrader 5 (MT5) 是一款多資產交易平台，以其高級圖表工具、快速的執行能力以及對演算法交易的支持而聞名。該平台在全球交易者中廣受歡迎，尤其適合追求更高策略控制權和個人化自訂能力的用戶。
首先，在您的設備（Mac、Windows、流動端或網頁版）上下載 MT5。使用您的 Capital.com 憑證登入平台，然後探索其工具——設定圖表、新增技術指標，並可直接透過介面下單交易。
登入帳戶後，找尋目標市場，選擇訂單類型（市價單或掛單），設定交易規模，然後點擊買入或賣出。MT5 支持六種掛單類型、止損和止盈單設定，並提供一鍵交易功能以實現更快速的執行。