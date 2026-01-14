精選文章
2026年第二季油氣價格波動與全球指數：跨資產配置的結構性風險分析
重要聲明：本文所提及資產（包括股票、ETF、商品及指數）均可透過差價合約（CFD）形式交易，並不涉及實際資產所有權。CFD 為高風險金融衍生品，並不適合所有投資者。
11:25, 7 4月 2026
收息股：股息率分布、選股風險框架與高息ETF配置分析
2026年港股收息股與高息ETF的股息率結構、派息可持續性風險、估值環境及行業分散配置邏輯，涵蓋銀行股、REITs、公用事業及能源板塊的風險收益特徵分析
08:35, 27 3月 2026
最新消息
2026年第二季油氣價格波動與全球指數：跨資產配置的結構性風險分析
重要聲明：本文所提及資產（包括股票、ETF、商品及指數）均可透過差價合約（CFD）形式交易，並不涉及實際資產所有權。CFD 為高風險金融衍生品，並不適合所有投資者。
11:25, 7 4月 2026
收息股：股息率分布、選股風險框架與高息ETF配置分析
2026年港股收息股與高息ETF的股息率結構、派息可持續性風險、估值環境及行業分散配置邏輯，涵蓋銀行股、REITs、公用事業及能源板塊的風險收益特徵分析
08:35, 27 3月 2026
2026年港股收息股分析：十隻高息藍籌的派息結構、風險與退休組合配置邏輯
系統分析2026年十隻港股高息藍籌的派息率結構、基本面支撐與潛在風險，涵蓋銀行、能源、公用事業及房產信託基金，探討透過差價合約（CFD）交易港股高息藍籌的市場結構與潛在風險。本內容僅供教育及資訊參考，不構成投資建議。
13:32, 26 3月 2026
美股開市時間與港股交易差異全解析：三大指數結構、交易機制與跨境風險評估
本文說明美股開市時間與香港時區的對照關係，比較美股與港股的主要交易規則差異，並介紹道瓊斯、標普500及納斯達克三大指數的基本特徵與風險因素，幫助投資者了解跨境交易的相關考量。請注意，透過本平台交易屬差價合約（CFD），並非直接持有相關股票或指數，CFD並不適合所有投資者。
13:00, 26 3月 2026
Capital.com 公佈 2025 年強勁增長，交易量達 3.42 萬億美元
集團在市場活動持續升溫的背景下，持續專注於決策支援工具與平台穩健性
10:48, 20 3月 2026
2026丙午馬年赤馬紅羊週期解析：港股生科醫療板塊估值與結構性風險評估
2026年為六十年一遇的丙午赤馬年，本文從傳統干支週期論與現代金融週期的交叉視角，深度分析港股生物科技板塊當前估值分位數、專利懸崖效應、創新藥出海趨勢及FDA監管範式轉型，並逐一拆解臨床數據、政策變數與流動性風險。
14:53, 11 3月 2026
平頭哥分拆上市分析：阿里巴巴AI芯片業務的結構性風險與估值框架
阿里巴巴旗下平頭哥半導體擬分拆獨立上市，摩根大通估值介於250億至620億美元。本文從業務依賴度、估值方法論、地緣政策風險及港股科技板塊估值溢價等維度，解構該交易的結構性風險與分析框架。
14:16, 11 3月 2026
2026 年，美聯儲究竟有多需要人工智能？
了解為何生產力將成為支撐前景的關鍵因素。
09:42, 16 1月 2026
阿里巴巴突破楔形整理，AI 動能回溫帶動股價走勢
阿里巴巴（Alibaba）正逐漸成為 AI 領域中不可忽視的關鍵角色。
07:42, 14 1月 2026