了解SpaceX的IPO詳情，包括其商業模式、估值、股價關鍵驅動因素，以及如何在Capital.com交易SpaceX差價合約。差價合約（CFD）採用保證金交易方式，槓桿效應可同時放大盈利與虧損。

本文為行銷傳播內容，不構成投資建議。IPO股票可能具有高度波動性。早期交易可能涉及快速的價格波動、有限的交易歷史及重大風險。

重點摘要 SpaceX在2026年6月12日於納斯達克以代號SPCX上市前，將IPO定價訂於每股135美元。

此次IPO透過出售5.5556億股，募集750億美元，對SpaceX的估值約為1.77兆美元。

SPCX於2026年6月12日開盤報150美元，收盤報160.95美元，首日漲幅達19.2%。盤中最高觸及176.52美元，交易量超過5億股。

首日收盤令SpaceX市值攀升至約2.1至2.2兆美元，躋身美股市值最大上市公司之列。

Starlink的用戶增長、火箭發射活動、Starship的研發進展及未來資本支出，是市場評估SpaceX的核心指標。

此次IPO在估值、公司治理、投資者保護、散戶參與比例及指數納入影響等方面受到廣泛關注。

SpaceX為散戶分配了約22.5%的IPO股份，遠高於大型美股上市通常的5%至10%，帶動首日散戶需求強勁。

SpaceX股票差價合約現已在Capital.com上線，讓交易者無需持有實際股份即可對SPCX的價格走勢進行投機。

IPO股票可能具有波動性，而差價合約為槓桿產品，盈利與虧損均可能被放大。

SPCX期權預計於2026年6月16日開始交易；早期期權活動可能活躍且波動劇烈。

SpaceX IPO最新動態：2026年6月15日

SpaceX股票於2026年6月12日以150美元開盤，較135美元的IPO發行價高出一截，收盤報160.95美元，首日漲幅19.2%，令公司收盤時市值達到約2.1至2.2兆美元（CBS News，2026年6月12日）。盤中SPCX一度觸及176.52美元的高位後回落（CNN Business，2026年6月12日）。IPO認購預計於2026年6月15日完成，但須符合慣例交割條件；承銷商持有一份30天期認購選擇權，可在135美元的價格額外購入最多8333萬股（路透社，2026年6月12日）。若全數行使，超額認購選擇權可為總募資額額外增加最多112.5億美元。

此次上市被廣泛視為測試投資者對大型科技及人工智能相關股票胃口的試金石。首日交易量超過5億股，充分反映了機構與散戶的強勁需求。部分市場人士將強勁的開市表現，視為2026年大型科技IPO供應管道需求旺盛的訊號（紐約時報，2026年6月14日）。

最終散戶配售比例確認為約22.5%，低於此前討論的30%，但仍遠高於大型美股上市通常的5%至10%。異常高的散戶配售比例帶動了首日強勁的散戶參與度，尤其是那些未能以IPO發行價取得股份的投資者（CNBC，2026年6月12日）。

估值問題可能持續成為市場焦點。SPCX首日以160.95美元收盤，意味著股票以約其2025年營收的112倍成交，顯著高於可比較的大型科技股估值倍數（Ion Analytics，2026年4月9日）。晨星（Morningstar）在上市後重申其7800億美元（即每股63美元）的公平價值估算，理由是發射及衛星業務的護城河較窄，且xAI部門存在較大不確定性（Morningstar UK，2026年6月11日；Morningstar.com，2026年6月9日）。

SPCX期權預計於2026年6月16日（星期二）開始交易（SpotGamma，2026年6月10日）。鑒於流通股規模、散戶配售比例及市場對此次上市的高度關注，早期期權活動可能相當活躍且波動明顯。期權交易也可能透過對沖活動影響正股股價，尤其在價格發現的早期階段（路透社，2026年6月12日）。

SpaceX何時完成IPO？

SpaceX在美股市場收盤後的2026年6月11日完成IPO定價，並於2026年6月12日在納斯達克全球精選市場及納斯達克德克薩斯交易所以代號SPCX開始交易（CNBC，2026年6月12日）。SpaceX早於2026年4月1日已向美國證券交易委員會（SEC）秘密提交申請（CNBC，2026年4月1日；彭博社，2026年4月1日），並於2026年5月20日公開提交S-1招股書，讓投資者首次得以窺見公司內部財務狀況及風險因素（Yahoo Finance，2026年5月20日）。公司定價公告確認了每股135美元的發行價、5.5556億股的銷售規模，以及預計於2026年6月15日完成（須符合慣例交割條件）的認購截止日（路透社，2026年6月3日）。

SpaceX的路演於2026年6月4日啟動，早於此前報道的6月8日當週，因為SEC的審核推進速度超出預期（路透社，2026年5月16日）。最終定價於2026年6月11日美股收盤後以每股135美元確認，股票於6月12日以150美元開盤交易（CBS News，2026年6月12日）。此次公司共出售5.5556億股，以1.77兆美元估值募資750億美元，成為史上規模最大的IPO（洛杉磯時報，2026年6月11日）。

IPO時間軸的關鍵因素如下：

SpaceX此前曾被討論作為Starlink分拆上市的潛在候選對象，但目前的報道指向的是更廣泛的SpaceX整體上市，而非已確認的Starlink獨立IPO。

SpaceX是什麼公司？

SpaceX，全名Space Exploration Technologies Corp.，是一家在美股上市的航太及衛星通訊公司，由伊隆·馬斯克（Elon Musk）於2002年創立。公司研發火箭、太空船及衛星網絡，用於商業發射、政府任務、寬頻通訊及未來太空運輸項目。

其主要業務涵蓋獵鷹（Falcon）火箭發射服務、龍（Dragon）太空船任務、星艦（Starship）研發，以及Starlink衛星寬頻網路服務。

SpaceX發展歷程重要里程碑

2002年 ——馬斯克創立SpaceX。

——馬斯克創立SpaceX。 2008年 ——獵鷹1號成為史上首枚由私人企業研發、成功進入軌道的液體燃料火箭。

——獵鷹1號成為史上首枚由私人企業研發、成功進入軌道的液體燃料火箭。 2012年 ——龍太空船成為首艘向國際太空站運送貨物的商業太空船。

——龍太空船成為首艘向國際太空站運送貨物的商業太空船。 2020年 ——SpaceX將NASA太空人送往國際太空站，成為首家完成載人入軌任務的私人公司。

——SpaceX將NASA太空人送往國際太空站，成為首家完成載人入軌任務的私人公司。 2025年 ——Starlink進一步拓展至消費者、企業、海事及航空等寬頻市場。

——Starlink進一步拓展至消費者、企業、海事及航空等寬頻市場。 2026年——SpaceX完成史上最大規模IPO，於2026年6月11日以每股135美元發行，募資750億美元；股票於6月12日在納斯達克以代號SPCX開盤150美元，收盤160.95美元（+19.2%）（CNBC，2026年6月12日）；據相關報道推算，馬斯克的個人淨資產在上市當天突破1兆美元（路透社，2026年6月11日）。

SpaceX如何賺錢？

SpaceX的收入來自發射服務、政府合約、衛星寬頻訂閱及新興科技項目等多元業務。

收入來源 說明 發射服務 向商業企業、NASA及國防機構收取的衛星、貨物及載人發射費用。 Starlink訂閱 向住宅、企業、海事、航空及其他用戶收取的月費寬頻服務費。 政府合約 與民用、國防及太空探索計劃掛鉤的長期合約及任務款項。 衛星部署 向企業及機構收取的衛星入軌發射費用。 新興業務 包括直連手機服務、以星艦為平台的任務及太空基礎設施概念等新興領域。

據路透社2026年1月的報道，SpaceX在2024年營收約達150億至160億美元，淨利潤約80億美元。The Information於2026年4月報道，SpaceX的2025年營收超過185億美元，但當年錄得近50億美元的虧損（Outlook Business，2026年4月10日）。報道將這一業績逆轉主要歸因於整合xAI——馬斯克旗下的人工智能公司，SpaceX於2026年2月完成對xAI的收購（路透社，2026年2月4日）。Starlink被普遍視為SpaceX商業增長的主要引擎，估計在2025年貢獻了約100億美元的總營收，而其核心發射及衛星業務的EBITDA約達60億美元。

哪些因素可能影響SpaceX的即時股價？

SpaceX上市後，其股價走勢可能受到業務表現、財務披露、投資者需求、監管政策及整體市場環境等多方面因素影響。同樣的主題也可能左右市場對其他太空、衛星及航太公司的情緒。Capital.com的SpaceX股票差價合約追蹤SPCX正股的價格走勢，交易者無需持有實際股份。

上市後影響股價的主要因素包括：

指數納入

指數資格是SPCX近期潛在的重要催化劑。納斯達克在此次上市前修訂了規則，允許大型IPO股票在交易滿15天後即可加入納斯達克100指數，前提是市值躋身前40大持倉——以SpaceX首日市值衡量，這一門檻看似可以達到。一旦符合資格，追蹤納斯達克100指數的指數基金及ETF（包括QQQ）可能需要按比例購入SPCX股份，從而形成結構性的買盤需求。

納斯達克修訂規則，允許符合市值要求的大型IPO股票在交易15天後快速納入納斯達克100指數（金融時報，2026年4月30日）。富時羅素（FTSE Russell）亦修訂了相關規則，允許超大市值公司在上市僅5天後即可納入羅素指數系列（華爾街日報，2026年5月27日）。若SPCX獲納入主要指數，這些規則調整可能為被動型基金帶來可觀的買盤（Business Insider，2026年5月24日）。

期權市場啟動

SPCX期權於2026年6月16日開始交易。早期期權活動或增加正股的波動性及對沖交易活躍程度（路透社，2026年6月12日）。

超額認購選擇權的穩定機制

由高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）牽頭的承銷商持有一份30天期選擇權，可在135美元的價格額外購入最多8333萬股，總價值高達112.5億美元（路透社，2026年6月12日）。若股價接近或跌破發行價，此機制可作為IPO後的股價穩定工具（華爾街日報，2026年6月12日）。

Starlink用戶增長與盈利能力

Starlink預計將是SpaceX投資邏輯的核心所在。這項衛星網路服務的訂戶數於2026年2月突破1000萬，2025年用戶基礎從450萬翻倍增長至900萬。

潛在的股價驅動因素包括：

在現有及新興市場的訂戶增長

每用戶平均收入

定價調整及硬體成本

企業、航空及海事市場的採用率

直連手機服務的研發進展

網絡可靠性及容量

Starlink的收入規模，以及維護和替換其衛星星座的成本，可能對公開市場如何為SpaceX定值至關重要。

發射節奏、成本效益與可重複使用性

SpaceX的可重複使用火箭模式已從根本上改變了航太行業的發射經濟學。更高的發射頻率有助支撐營收，但若出現延誤、發射失敗或監管中斷，則可能影響市場情緒。

潛在的股價影響因素包括：

年度發射量

獵鷹9號及獵鷹重型火箭的可靠性

發射利潤率

新增政府或商業合約

因安全問題、監管要求或技術故障造成的延誤

穩定的發射計劃可能影響市場人士對SpaceX運營模式的評估，而業務中斷則可能加劇短期波動。

星艦（Starship）研發進展

星艦是SpaceX的全可重複使用重型運載火箭計劃，與未來衛星部署、月球任務及長期太空運輸計劃密切相關。

市場人士可能密切關注：

入軌測試的進展

監管審批情況

在軌加注里程碑

NASA及其他政府合約的最新動態

星艦在降低衛星部署成本方面的角色

星艦可能影響市場對長期增長的預期，但同時也承載著技術、財務及監管等多方面風險。

IPO估值與資本募集

SpaceX以每股135美元的發行價完成IPO，透過出售5.5556億股募資750億美元。此次交易以約1.77兆美元的發行價對公司進行估值，創下有史以來最大規模IPO紀錄，令SpaceX在上市首日即躋身美股市值最大上市公司之列（路透社，2026年6月12日）。以首日收盤價160.95美元計算，SpaceX市值升至約2.1至2.2兆美元（金融時報，2026年6月13日）。

估值走勢可能受以下因素影響：

已披露的營收及利潤數據

Starlink佔總營收的比重

未來資本支出需求

投資者對大型科技股上市的需求

S-1招股書中的治理披露

上市後的指數納入預期

早期交易流動性，以及股價能否維持在135美元發行價以上

估值規模本身也可能持續受到市場審視。晨星將SpaceX估值定於7800億美元，理由是其發射及衛星通訊業務的護城河較窄，並指出新興人工智能業務的結果存在較大不確定性（晨星，2026年6月5日）。以160.95美元的首日收盤價計算，SpaceX的估值約相當於其2025年185億美元營收的112倍，這一溢價或反映了市場的增長預期，但也凸顯了分析師在公平價值判斷上的巨大分歧。晨星在上市後重申了其7800億美元的公平價值估算。

監管及地緣政治因素

SpaceX業務橫跨電信、航太、國防及衛星頻譜等多個受監管行業，使得監管動態及地緣政治發展對公開市場估值尤為重要。

潛在影響因素包括：

美國聯邦通訊委員會（FCC）的頻譜決策

美國聯邦航空管理局（FAA）的發射審批

國防合約的監管審查

出口管制措施

軌道碎片問題及環保關切

衛星通訊及發射服務領域的國際競爭

任何監管延誤或政府採購優先項目的調整，均可能影響市場情緒。

交易SpaceX股票差價合約涉及哪些內容？

SpaceX股票差價合約現已在Capital.com以代號SPCX上線供交易。差價合約讓你在不持有正股的情況下，對股價的漲跌進行交易。交易SpaceX差價合約與直接投資SpaceX股票截然不同：差價合約交易者不持有正股、沒有股東投票權，也不會在股票帳戶中持有資產，而是透過保證金交易追蹤正股的價格走勢。

若考慮交易SpaceX股票差價合約，以下幾點值得留意：

產品可用性 SpaceX股票差價合約已在Capital.com上線。具體可用性因司法管轄區、帳戶類型、市場準入及交易時段而有所不同。 不涉及股份所有權 交易SpaceX股票差價合約不賦予你投票權、股息收取權，亦不代表你持有相關股份。 IPO期間的波動性 SPCX在首個交易日開盤150美元後，盤中一度攀升至176.52美元的高位，充分體現了IPO早期交易中典型的價格發現波動特徵。 槓桿與保證金 差價合約採用保證金交易，這意味著盈利與虧損均可能超過開倉所需的初始本金。 風險管理工具 止損及止盈等工具有助管理風險敞口，但並非所有止損單均能獲得保證執行。 市場資訊 官方申報文件、IPO定價、首日流動性、公司披露及上市後新聞，均可能影響股價走勢。

差價合約為槓桿產品，槓桿效應可同時放大盈利與虧損，因此在交易前充分了解相關風險至關重要。本節內容僅供參考，不構成對SpaceX、任何IPO股票或差價合約的交易邀請或建議。

了解更多，請閱覽我們的差價合約交易指南。

我可以交易哪些太空及航太類股差價合約？

SpaceX已於2026年6月12日開始公開交易，其股票差價合約現已在Capital.com上線。交易者亦可透過差價合約，接觸多家在航太、衛星技術、國防承包或太空相關業務方面具備曝險的上市公司。

上述公司在業務結構、商業模式及風險狀況上均與SpaceX存在差異。交易者在決定任何相關產品是否適合自身之前，應詳細評估各公司的財務狀況、行業曝險及市場環境。差價合約以保證金交易，槓桿效應可同時放大盈利與虧損。

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