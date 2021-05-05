什麼是利率交易？

利率交易是指圍繞央行未來利率變動進行交易，涉及的工具包括美國聯邦基金利率、英國央行基準利率以及歐洲央行存款機制利率等。

您可以透過差價合約在多種利率相關市場進行交易，包括短期利率期貨、國債期貨以及債券永續期貨等。 這些工具通常會隨著市場對貨幣政策、通脹以及宏觀經濟數據預期的變化而產生波動。

為什麼交易利率？

利率在全球經濟中發揮着關鍵作用，從借貸成本到資產估值都會受到其影響。當央行加息或減息時，往往會對外匯、股票、大宗商品，尤其是債券市場產生重要影響。

透過交易利率期貨或債券期貨，您可以基於對利率變化的預期進行佈局——無論是預期政策收緊、寬鬆，還是把握重要公告前後的市場波動機會。

例如：

如果交易者預計美聯儲將加息，美國國債期貨價格通常會提前出現下跌。

如果歐洲央行釋放鴿派信號，隨着市場下調利率預期，Euribor 期貨價格通常會上升。

透過差價合約交易，您無需持有標的資產，即可針對這些價格變動進行做多或做空操作。 您亦可以透過槓桿靈活調整交易規模——但請注意，槓桿在放大潛在收益的同時，亦會加劇風險。

為什麼透過 Capital.com 交易利率市場？

透過 Capital.com，您可以在廣泛的利率相關市場進行差價合約交易。

無論您是圍繞央行會議進行交易、應對通脹數據帶來的波動，還是希望對沖利率風險，我們的平台都為您提供完善的工具支援。

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*止損單並不保證一定執行。 保證止損在觸發時將收取費用。