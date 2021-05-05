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探索我們的交易平台

從我們直觀的網頁平台和響應迅速的 APP，到 MT4TradingView，請選擇合適的交易平台，提升您的交易體驗。

我們的網頁平台

在一個簡單易用的平台上進行交易，享受各種強大的功能，包括最新的 TradingView 圖表和 Newsquawk 提供的最新市場洞見等。

清晰直觀的介面

隨時根據需要獲取所有必備工具。您可以輕鬆地從圖表介面過渡到關注列表、即時聊天等功能——所有的這些功能都具備簡單易用的特性。

創新型分析工具

從布林帶® (Bollinger Bands®) 到MACD，借助100種以上的直觀技術分析指標和六種圖表類型的繪圖工具，您可以進行更加精准的分析。

毫不設限的關注列表

將您心儀的市場添加到關注列表中，登入平台後即可一目了然地查看這些市場的表現。
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我們的交易 APP

無論您身在何處，您都可以隨時體驗我們的響應迅速的 APP

無縫導航

輕鬆訪問我們的平台功能，只需輕輕一點，即可在交易訂單、資產價格和關注列表之間自如切換。

價格提醒

抓住每一個交易機會，當資產價格達到您的目標價位時，您將立即收到通知。

智能饋送

無論您身在何處，都不會錯過任何影響您關注的交易市場的重要資訊。
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TradingView 平台

將您的帳戶連結至 TradingView，享受無與倫比的交易體驗。

獨家提供、享譽世界的圖表功能

借助高互動性、響應迅速且適合流動裝置的圖表，以及超過50種智能繪圖工具，優化您的交易體驗。

金融分析

透過基本面指標和比率、財務報表、估值分析以及公司歷史數據，為您的建倉策略提供有力參考。

加入積極活躍的網路「大家庭」

加入互動社區，與志同道合的交易者透過直播和即時聊天分享交易策略。
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MT4 平台

在 MetaTrader 4 上進行交易。MetaTrader 4 內置強大的技術分析功能，幫助您更好地進行市場分析和決策。

獲取深入的市場數據

透過即時報價、歷史價格走勢圖表和數據饋送功能，提升您的分析能力。

開啟自動化交易

探索用於回測的智能交易顧問和高級演算法，即時監控市場動態。

從一系列豐富的工具中挑選最適合您的工具

利用更多的智能交易工具，包括30種常用技術指標和24種分析對象方法，提升您的技術分析水平。
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業界對我們的評價

我們的產品、客戶服務和創新能力多次獲得業內權威機構的認可。以下是我們最近獲得的一些獎項。
award
BrokerChooser
最佳差價合約券商（2026 年）
award
Good Money Guide
最佳交易帳戶：大眾之選（2025 年）
award
ForexBrokers.com
同類最佳：佣金與收費（2025 年）
award
ForexBrokers.com
同類最佳：易用性（2025 年）
award
ForexBrokers.com
同類最佳：加密貨幣交易（2025 年）
award
ForexBrokers.com
同類最佳：教育（2025 年）
award
ForexBrokers.com
最佳 TradingView 券商（2025 年）
award
《投資者紀事報》與《金融時報》
五星級大獎得主 - App (2024)
award
《投資者紀事報》與《金融時報》
五星級大獎得主 - 差價合約服務提供者 (2024)
award
《投資者紀事報》與《金融時報》
五星級大獎得主 - 精選平台 (2024)
award
Online Money Awards
最佳綜合交易平台（2024 年）
award
ForexBrokers.com
同類最佳：佣金與收費（2024 年）
award
ForexBrokers.com
同類最佳：易用性（2024 年）
award
ForexBrokers.com
同類最佳：教育（2024 年）
award
ForexBrokers.com
同類最佳：交易新手（2024 年）
award
Good Money Guide
2023年最佳交易應用程式
award
Online Money Awards
2023年最佳差價合約提供商
award
ForexBrokers.com
2023 年增長最快經紀商
award
Investment Trends
2022 年總體客戶滿意度
award
Investment Trends
2022 年性價比之選
award
ADVFN
2022 年最佳點差交易平台
award
《金融時報》投資者記事
新投資者最佳平台（2022 年）

我們隨時幫助您

我們的團隊很樂意隨時解答您的任何疑問。

7×24 小時全天候支援

隨時與我們友好、專業的員工取得聯繫。

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用戶意見與評分

閱讀我們的客戶回饋，無論他們的經驗水平如何。
2024-08-29
d**********

操作簡單，安全可靠！對新手太友好啦~已經推薦給周圍的朋友啦

2022-06-20
黃**

順滑介面

2024-06-15
孫******

很簡單

2023-07-16
何**（A** H*）

容易操作，有教學影片提示

2022-03-03
K*** C**

可體驗，有中文。感覺挺好

2021-05-05
曾***

大家應該利用Credit card 入錢或提取按金, 我個人就試過, 非常快及方便。

2023-02-15
y*********

帳號申請與審核快速，商品多樣，支援在台灣使用TradingView交易(有些經紀商不開放台灣用戶使用TradingView下單交易)

展示我們的 4 星和 5 星好評。為遵守 GDPR 要求並保護用戶隱私，用戶的具體資料已被匿名處理

4.8
評級和評論
4.7
評級和評論
4.7
4.6

常見問題解答

什麼是交易平台？

交易平台是一個線上介面，您可以透過該平台進行金融衍生品的交易，如 差價合約 (CFD)。透過對加密貨幣股票外匯指數商品等資產類別的工具進行做多或做空，您可以對成千上萬個基礎市場的價格走勢進行投機。

我們的平台擁有諸多功能，包括最新的財經新聞、豐富的技術分析工具和無限制的關注清單，幫助您根據歷史價格變動做出決策，並盡可能地優化您對持有頭寸的管控力度。

什麼是交易 APP？

交易 APP 是一個移動工具，您可以透過它在智能手機或平板電腦上進行各種金融資產（包括股票、外匯和商品等）的交易。

在 Capital.com，我們的 APP 不僅簡單易用，還能提供即時市場數據、直觀的圖表工具、簡便的下單功能以及投資組合管理等功能。只要連接了互聯網，無論是使用 iOS 還是 Android 裝置，您都可以隨時隨地、靈活便捷地進行交易。同時，您還可以透過我們的智能饋送功能獲取關鍵的基本面新聞，為您的市場決策提供有力支持。

什麼是 MT4？

MT4，全稱為 MetaTrader 4，是一款廣受歡迎的交易平台，既適合經驗豐富的交易老手，也適合初出茅廬的交易新手。它提供了一個簡單易用的介面，支持多種金融工具（包括外匯、指數和股票等）的交易。

MT4 還提供高級的圖表工具、多種類型的技術指標、自動化交易功能和即時市場數據。您可以輕鬆地將 Capital.com 帳戶與 MT4 連結，從而享受這些功能，提升您的交易體驗。

什麼是 TradingView？

TradingView 是一個非常受歡迎的圖表和分析平台，同時也具備社交功能。其介面簡潔，交易者可以使用高級圖表工具、技術指標和繪圖工具，分析和可視化各種資產類別的市場數據。不僅如此，TradingView 的社交功能使您能夠在全球社區中分享交易想法、策略和分析結果，為您的交易活動增添協作性。

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