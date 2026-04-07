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Capital.com 的專業帳戶

請參閱下文，了解專業帳戶功能、資格標準以及申請流程的完整資訊。

申請

Capital.com 的專業客戶可享的功能

點差回贈

點差回贈每月最高可達 20%，自首筆交易起生效，並根據交易量進行分級計算。

更高槓桿1

外匯、指數、原油及黃金最高可提供 500:1 槓桿，而股票最高可提供 33:1 槓桿。

專屬客戶經理

提供多渠道、多語言的全天候 (24/7) 客戶支援服務。

尊享專屬活動邀請

受邀參與全球高端尊享活動。

專業客戶推薦

面向專業客戶的推薦計劃，根據被推薦客戶的有效交易活動，推薦人最高可獲得 2,500 美元的現金回贈。 適用相關條款

現金回贈

您的點差將按比例每月回贈，自首筆交易起開始計算。

持倉量 $0-5m $5m-$10m >$10m
回贈比率 5% 10% 20%

請點擊此處，查看我們的回贈計劃條款與條件了解更多資訊。

更高的槓桿上限

可全面參與市場交易，同時享有更低的保證金要求。¹

主要外匯 (FX)

專業帳戶最高槓桿  500:1

保證金比率 0.2%

主要股指

專業帳戶最高槓桿  500:1

保證金比率 0.2%

黃金

專業帳戶最高槓桿  500:1

保證金比率 0.2

石油

專業帳戶最高槓桿  500:1

保證金比率 0.2%

主要股票

專業帳戶最高槓桿  33:1

保證金比率 3.03%

加密貨幣

專業帳戶最高槓桿  100:1

保證金比率 1%

推薦好友

面向專業客戶的推薦計劃——推薦人每成功推薦一位符合條件的客戶，最高可獲得 2,500 美元的現金回贈。

回贈將根據被推薦客戶在 90 天內產生的有效交易點差進行計算。

適用相關條款。2

推薦回贈規則

當被推薦客戶符合以下條件時，推薦人可獲得 200 美元回贈：

  • 開設並完成專業帳戶驗證

  • 入金至少 200 美元（或等值貨幣）

  • 完成至少三筆交易

額外回贈金額

隨著被推薦客戶持續產生有效的交易點差，推薦人還可獲得額外回贈：

  • +300 美元 在累計達到 500 美元的有效交易點差後

  • +500 美元 在累計達到 1,000 美元的有效交易點差後

  • +1,500 美元 在累計達到 5,000 美元的有效交易點差後

回贈為 累計計算，每位被推薦客戶最高 可為推薦人帶來 2,500 美元回贈

範例

  1. 一位被推薦客戶符合專業帳戶申請資格，並完成初始要求。

  2. 推薦人可獲得 200 美元回贈。

  3. 在 90 天內，被推薦客戶累計產生 1,000 美元的有效交易點差。

  4. 因此，推薦人將額外獲得 800 美元回贈，使總回贈達到 1,000 美元。

申請專業帳戶前需了解的事項

專業客戶身份與散戶帳戶之間存在實質性差異。 在申請前，建議充分了解以下要點。

更高槓桿1

專業帳戶提供比散戶帳戶更高的槓桿水平。 這會讓您參與更大規模的市場交易，但在市場走勢不利時，也可能放大虧損。

採用更專業的表達方式，並以您具備相應交易經驗為前提

專業客戶被視為具備更豐富的交易知識與經驗。 因此，我們在提供相關行銷資訊時，會以您已熟悉市場及交易概念為前提。

已有帳戶？首次使用 Capital.com？申請流程

提交申請後，我們將評估您的資格，並透過電子郵件通知您是否符合專業帳戶的申請條件。

還沒有 Capital.com 帳戶？

  1. 開設新的散戶帳戶

  2. 登入新建立的帳戶，進入「帳戶 (Account)」頁面，或在網頁版右上角點擊「真實帳戶 (Live)」

  3. 點擊「升級為專業客戶 (Upgrade to Pro)」，並在線填寫及提交所需資料

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已有帳戶？

  1. 登入 Capital.com 應用程式 (APP) 或網頁版交易平台
  2. 打開 APP 菜單，進入帳戶，或在網頁版交易平台右上角點擊「Live（真實帳戶）」。
  3. 選擇「升級為專業帳戶 (Pro)」，填寫並提交線上申請表
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1槓桿交易會同時放大盈利與虧損，因此具有較高風險。

2您可以點擊此處進一步了解推薦計劃的相關條款。