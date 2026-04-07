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點差回贈每月最高可達 20%，自首筆交易起生效，並根據交易量進行分級計算。
外匯、指數、原油及黃金最高可提供 500:1 槓桿，而股票最高可提供 33:1 槓桿。
提供多渠道、多語言的全天候 (24/7) 客戶支援服務。
受邀參與全球高端尊享活動。
面向專業客戶的推薦計劃，根據被推薦客戶的有效交易活動，推薦人最高可獲得 2,500 美元的現金回贈。 適用相關條款。
您的點差將按比例每月回贈，自首筆交易起開始計算。
|持倉量
|$0-5m
|$5m-$10m
|>$10m
|回贈比率
|5%
|10%
|20%
請點擊此處，查看我們的回贈計劃條款與條件了解更多資訊。
專業帳戶最高槓桿 500:1
保證金比率 0.2%
專業帳戶最高槓桿 500:1
保證金比率 0.2%
專業帳戶最高槓桿 500:1
保證金比率 0.2
專業帳戶最高槓桿 500:1
保證金比率 0.2%
專業帳戶最高槓桿 33:1
保證金比率 3.03%
專業帳戶最高槓桿 100:1
保證金比率 1%
面向專業客戶的推薦計劃——推薦人每成功推薦一位符合條件的客戶，最高可獲得 2,500 美元的現金回贈。
回贈將根據被推薦客戶在 90 天內產生的有效交易點差進行計算。
適用相關條款。2
當被推薦客戶符合以下條件時，推薦人可獲得 200 美元回贈：
開設並完成專業帳戶驗證
入金至少 200 美元（或等值貨幣）
完成至少三筆交易
隨著被推薦客戶持續產生有效的交易點差，推薦人還可獲得額外回贈：
+300 美元 在累計達到 500 美元的有效交易點差後
+500 美元 在累計達到 1,000 美元的有效交易點差後
+1,500 美元 在累計達到 5,000 美元的有效交易點差後
回贈為 累計計算，每位被推薦客戶最高 可為推薦人帶來 2,500 美元回贈。
一位被推薦客戶符合專業帳戶申請資格，並完成初始要求。
推薦人可獲得 200 美元回贈。
在 90 天內，被推薦客戶累計產生 1,000 美元的有效交易點差。
因此，推薦人將額外獲得 800 美元回贈，使總回贈達到 1,000 美元。
專業帳戶提供比散戶帳戶更高的槓桿水平。 這會讓您參與更大規模的市場交易，但在市場走勢不利時，也可能放大虧損。
專業客戶被視為具備更豐富的交易知識與經驗。 因此，我們在提供相關行銷資訊時，會以您已熟悉市場及交易概念為前提。
提交申請後，我們將評估您的資格，並透過電子郵件通知您是否符合專業帳戶的申請條件。
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