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*Capital.com 全球伺服器數據，2023

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所有大宗商品外匯指數股票加密貨幣債券利率
跌幅最高最常交易漲幅最高波幅最大
Gold
Crude Oil Spot
Bitcoin/USD
US Tech 100
Ripple/USD
Ethereum/USD
Silver
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行動應用程式網頁平台差價合約交易，隨心掌控

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開設差價合約帳戶可享哪些優勢

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1. 建立您的帳戶（須符合資格要求）2. 按您的方式入金3. 準備就緒後即可開始交易

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1 Capital.com 全球伺服器數據，2024 年