首頁交易定價

服務和手續費用

用更豐富的交易知識和資訊武裝自己。在此了解我們的每項收費。

本頁面概述了 Capital.com 的主要交易費用與收費項目。如需檢視不同資產類別的完整費用明細，請參閱我們的費用披露文件

賬戶

開立賬戶

免費

關閉賬戶

如果您決定結束與我們的交易旅程，我們不會為此向您收費。

免費

模擬賬戶

使用虛擬資金在模擬交易環境中測試您的策略。

免費

入金和出金

入金費用

您無需為給賬戶入金支付任何手續費。

免費

最低存款

您存入賬戶以開始交易的最低金額。

10 USD/EUR/GBP 適用於銀行卡和 Apple Pay。*

*適用於所有付款方式，電匯除外，電匯最低金額為 50 歐元（或您交易賬戶幣種的等值貨幣）

出金費用

我們絕不會因您將資金從 Capital.com 賬戶轉出而向您收取費用。

免費

最低出金額

您可以提取到銀行卡或銀行賬戶的最低金額。

20 USD/GBP/EUR 銀行卡提款*

*可提取的最低金額將根據您的付款方式而有所不同（請查看 此處了解詳情）。如果您的賬戶餘額低於最低出金金額，則只能提取全部餘額。

交易

點差

我們執行交易的費用是點差，即買入價和賣出價之間的差額。了解更多

點差是動態的，並根據相關市場環境而變化。按這裡查看具體交易品種的點差。

從您進行第一筆交易開始，您每個月都可以以回贈形式獲得部分點差返還。

交易佣金

我們不收取交易佣金。

免費

隔夜倉息*

當您隔夜持倉時適用的利息調整。

*您的股票和加密貨幣 1:1 杠杆（即無杠杆）差價合約持倉無需支付隔夜持倉費用，但在少數市場可能存在例外情況。

 了解更多

取決於您是做多還是做空，您可能會支付或收取隔夜費用。按這裏了解每個交易品種的具體費用。

貨幣轉換

當您在以不同於您賬戶貨幣計價的市場上進行交易時，您需要支付貨幣轉換費。

在不同幣種的子帳戶之間轉移資金時，您同樣需要支付相同的外匯加價。

即期匯率的 0.7%*

*（专业客户为0.5%），在您账户上发生外币现金交易时作为兑换率的一部分收取。例如，当您：
- 实现盈利或亏损
- 持有隔夜仓位（我们对隔夜资金调整收取兑换费，而不是您的整个仓位）
- 支付保证止损保险费
-  支付或收到股息

保證止蝕

保證止蝕 (GSL) 會在您指定的確切價格水平上平倉，沒有跳空或滑點的風險。 您的損失不會超過預估水平，但如果您的保障止損 （GSL）被觸發，將需支付小量費用。了解更多

GSL 費用取決於您交易的市場、頭寸的開倉價和數量。開始交易前，您可以在交易單中查看相關費用。按這裏了解 GSL 費用的計算方式。

查看具體交易品種的點差和隔夜倉息

所有大宗商品加密貨幣外匯指數股票
名稱賣出買入點差長倉隔夜倉息調整短倉隔夜倉息調整保證止損溢價
GoldGold Spot
-0.01577%
0.00755%
0.03
Oil - CrudeUS Crude Oil Spot
0.23091%
-0.25283%
0.03
BTC/USDBitcoin to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
XRP/USDRipple to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
ETH/USDEthereum to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
US100US Tech 100
-0.02146%
-0.00077%
0.02
Oil - BrentBrent Crude Oil Spot
0.20708%
-0.22900%
0.03
所示股價僅供參考，可能與實時市價存在差異。

什麼是點差？

點差是差價合約 (CFD) 市場中買入價 (Buy) 與賣出價 (Sell) 之間的差額。

買入價始終高於賣出價。因此，為使您的交易實現盈利，市場價格必須朝您選擇的方向波動，且波動幅度需超過點差。

點差會因交易時段及市場狀況的不同而有所變化，因此請隨時查看交易平台上的最新資訊。

差價合約範例

  • 您持有 1 份美國科技 100 指數差價合約，買入/賣出報價為 12475/76。
  • 因此，該市場的點差為 1 點。
  • 若要開倉，您需要支付該點差的一半，平倉時也同樣如此。因此，總點差成本為 $1 x 1 = $1。

我可以獲得部分點差返還嗎？

可以。從您進行第一筆交易開始，您每個月都可以獲得一定比例的點差返還作為回贈。您交易得越多，返還金額也就越高。進一步了解回贈的運作方式。

什麼是隔夜倉息？

每次您隔夜持有加杠杆的未平倉交易時，您的頭寸都將產生隔夜倉息費用。隔夜倉息的計算方式，以及您是支付還是收到費用，取決於多種因素。請查看以下計算詳情。

如果您在大多數市場進行 1:1 杠杆（即無杠杆）的差價合約交易，通常無需支付或產生隔夜持倉費用。不過，也有一些例外情況：

  • 天然氣
  • 美國可可
  • 波動率指數 (VIX)
  • 例如包含土耳其里拉 (TRY) 的外匯貨幣對

隔夜倉息是如何計算的？

公式

利率基準 +/- 我們的 每日費用

自 1896 年創立以來，基準基於基礎市場的貨幣，例如，美元市場採用 SOFR，英鎊市場採用 SONIA。

我們的每日費用為每年 4%，根據貨幣的不同按 360 天或 365 天計算：

  • 對於 GBP、CAD、SGD 等：4% ÷ 365 = 0.01096%
  • 對於 USD、EUR、CHF、JPY 等：4% ÷ 360 = 0.01111%

我們根據市場貨幣的標準選擇相應的除數。

差價合約範例：USD 指數

  • 假設您持有 0.6 手的 US Tech 100 差價合約，其價格為 20140。您的持倉總價值為 12,084 美元。
  • 由於 US Tech 100 以美元計價，適用基準利率 SOFR，當前年利率為 5.01448%，折算為日利率為 0.01393%。
  • 我們的每日費率為 0.01111%。
  • 對於多頭倉位，您需支付 0.02504%（SOFR + 我們的費用) = $3.03。
  • 對於空頭倉位，您可獲得 0.00282%（SOFR - 我們的費用) = $0.34。

差價合約範例：GBP 指數

  • 假設您持有 1 手的 UK 100 差價合約，其價格為 8175。您的持倉總價值為 8,175 英鎊。
  • 由於 UK 100 以英鎊 (GBP) 計價，適用基準利率為 SONIA，當前年利率為 4.98260%，折算為日利率為 0.01365%。
  • 我們的日管理費為 0.01096%。
  • 對於多頭倉位，您需支付 0.02461%（SOFR + 我們的費用) = £2.01。
  • 對於空頭倉位，您可獲得 0.00269%（SOFR - 我們的費用) = £0.22。

我為什麼被收取隔夜倉息？

您需要支付隔夜倉息以彌補隔夜持倉相關的交易成本。

什麼是保證止蝕費用？

保證止蝕 (GSL) 費用只有在保證止蝕被觸發時才收取。 保證止損（GSL）會在您指定的價格水平精確地平倉，無需擔心跳空或滑點風險。由於我們為您承擔此風險，因此我們（和其他提供商）會對使用 GSL 收取費用。 選擇保證止損（GSL）後，您可以在交易單上查看相關費用，並在下單前確認。

保證止蝕費用是如何計算的？

保證止損費用的計算方式為將三個組成部分相乘：保證止損溢價（百分比）、持倉開盤價和數量。計算公式如下：

公式

GSL 費用 = GSL 溢價 × 開倉價格 × 數量。

您可以在開倉和新增 GSL 時檢視交易訂單的 GSL 費用。

其它考量因素

當然，我們的收費並不是影響您交易盈利的唯一因素。 您還應該考慮以下因素。

市場變動

市場變動的方向和幅度會顯著影響您的交易價值。

保證金

開立和維持交易所需的金額。 您應當在入場以及市場變動時考慮自己是否能夠承擔保證金，以及該金額是否需要根據市場情況作相應調整。

槓桿

您應該選擇符合自己能力的槓桿。您的風險敞口可能是開倉成本的數倍，而且您可能會快速獲得豐厚盈利或遭受巨額虧損。