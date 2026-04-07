什麼是點差？

點差是差價合約 (CFD) 市場中買入價 (Buy) 與賣出價 (Sell) 之間的差額。

買入價始終高於賣出價。因此，為使您的交易實現盈利，市場價格必須朝您選擇的方向波動，且波動幅度需超過點差。

點差會因交易時段及市場狀況的不同而有所變化，因此請隨時查看交易平台上的最新資訊。

差價合約範例

您持有 1 份美國科技 100 指數差價合約，買入/賣出報價為 12475/76。

因此，該市場的點差為 1 點。

若要開倉，您需要支付該點差的一半，平倉時也同樣如此。因此，總點差成本為 $1 x 1 = $1。

我可以獲得部分點差返還嗎？

可以。從您進行第一筆交易開始，您每個月都可以獲得一定比例的點差返還作為回贈。您交易得越多，返還金額也就越高。進一步了解回贈的運作方式。

什麼是隔夜倉息？

每次您隔夜持有加杠杆的未平倉交易時，您的頭寸都將產生隔夜倉息費用。隔夜倉息的計算方式，以及您是支付還是收到費用，取決於多種因素。請查看以下計算詳情。

如果您在大多數市場進行 1:1 杠杆（即無杠杆）的差價合約交易，通常無需支付或產生隔夜持倉費用。不過，也有一些例外情況：