本頁面概述了 Capital.com 的主要交易費用與收費項目。如需檢視不同資產類別的完整費用明細，請參閱我們的費用披露文件。
賬戶
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開立賬戶
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免費
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關閉賬戶
如果您決定結束與我們的交易旅程，我們不會為此向您收費。
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免費
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模擬賬戶
使用虛擬資金在模擬交易環境中測試您的策略。
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免費
入金和出金
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入金費用
您無需為給賬戶入金支付任何手續費。
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免費
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最低存款
您存入賬戶以開始交易的最低金額。
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10 USD/EUR/GBP 適用於銀行卡和 Apple Pay。*
*適用於所有付款方式，電匯除外，電匯最低金額為 50 歐元（或您交易賬戶幣種的等值貨幣）
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出金費用
我們絕不會因您將資金從 Capital.com 賬戶轉出而向您收取費用。
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免費
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最低出金額
您可以提取到銀行卡或銀行賬戶的最低金額。
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20 USD/GBP/EUR 銀行卡提款*
*可提取的最低金額將根據您的付款方式而有所不同（請查看 此處了解詳情）。如果您的賬戶餘額低於最低出金金額，則只能提取全部餘額。
交易
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點差
我們執行交易的費用是點差，即買入價和賣出價之間的差額。了解更多
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點差是動態的，並根據相關市場環境而變化。按這裡查看具體交易品種的點差。
從您進行第一筆交易開始，您每個月都可以以回贈形式獲得部分點差返還。
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交易佣金
我們不收取交易佣金。
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免費
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隔夜倉息*
當您隔夜持倉時適用的利息調整。
*您的股票和加密貨幣 1:1 杠杆（即無杠杆）差價合約持倉無需支付隔夜持倉費用，但在少數市場可能存在例外情況。
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取決於您是做多還是做空，您可能會支付或收取隔夜費用。按這裏了解每個交易品種的具體費用。
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貨幣轉換
當您在以不同於您賬戶貨幣計價的市場上進行交易時，您需要支付貨幣轉換費。
在不同幣種的子帳戶之間轉移資金時，您同樣需要支付相同的外匯加價。
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即期匯率的 0.7%*
*（专业客户为0.5%），在您账户上发生外币现金交易时作为兑换率的一部分收取。例如，当您：
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保證止蝕
保證止蝕 (GSL) 會在您指定的確切價格水平上平倉，沒有跳空或滑點的風險。 您的損失不會超過預估水平，但如果您的保障止損 （GSL）被觸發，將需支付小量費用。了解更多
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GSL 費用取決於您交易的市場、頭寸的開倉價和數量。開始交易前，您可以在交易單中查看相關費用。按這裏了解 GSL 費用的計算方式。
查看具體交易品種的點差和隔夜倉息
什麼是點差？
點差是差價合約 (CFD) 市場中買入價 (Buy) 與賣出價 (Sell) 之間的差額。
買入價始終高於賣出價。因此，為使您的交易實現盈利，市場價格必須朝您選擇的方向波動，且波動幅度需超過點差。
點差會因交易時段及市場狀況的不同而有所變化，因此請隨時查看交易平台上的最新資訊。
差價合約範例
- 您持有 1 份美國科技 100 指數差價合約，買入/賣出報價為 12475/76。
- 因此，該市場的點差為 1 點。
- 若要開倉，您需要支付該點差的一半，平倉時也同樣如此。因此，總點差成本為 $1 x 1 = $1。
我可以獲得部分點差返還嗎？
可以。從您進行第一筆交易開始，您每個月都可以獲得一定比例的點差返還作為回贈。您交易得越多，返還金額也就越高。進一步了解回贈的運作方式。
什麼是隔夜倉息？
每次您隔夜持有加杠杆的未平倉交易時，您的頭寸都將產生隔夜倉息費用。隔夜倉息的計算方式，以及您是支付還是收到費用，取決於多種因素。請查看以下計算詳情。
如果您在大多數市場進行 1:1 杠杆（即無杠杆）的差價合約交易，通常無需支付或產生隔夜持倉費用。不過，也有一些例外情況：
- 天然氣
- 美國可可
- 波動率指數 (VIX)
- 例如包含土耳其里拉 (TRY) 的外匯貨幣對
隔夜倉息是如何計算的？
公式
利率基準 +/- 我們的 每日費用
自 1896 年創立以來，基準基於基礎市場的貨幣，例如，美元市場採用 SOFR，英鎊市場採用 SONIA。
我們的每日費用為每年 4%，根據貨幣的不同按 360 天或 365 天計算：
- 對於 GBP、CAD、SGD 等：4% ÷ 365 = 0.01096%
- 對於 USD、EUR、CHF、JPY 等：4% ÷ 360 = 0.01111%
我們根據市場貨幣的標準選擇相應的除數。
差價合約範例：USD 指數
- 假設您持有 0.6 手的 US Tech 100 差價合約，其價格為 20140。您的持倉總價值為 12,084 美元。
- 由於 US Tech 100 以美元計價，適用基準利率 SOFR，當前年利率為 5.01448%，折算為日利率為 0.01393%。
- 我們的每日費率為 0.01111%。
- 對於多頭倉位，您需支付 0.02504%（SOFR + 我們的費用) = $3.03。
- 對於空頭倉位，您可獲得 0.00282%（SOFR - 我們的費用) = $0.34。
差價合約範例：GBP 指數
- 假設您持有 1 手的 UK 100 差價合約，其價格為 8175。您的持倉總價值為 8,175 英鎊。
- 由於 UK 100 以英鎊 (GBP) 計價，適用基準利率為 SONIA，當前年利率為 4.98260%，折算為日利率為 0.01365%。
- 我們的日管理費為 0.01096%。
- 對於多頭倉位，您需支付 0.02461%（SOFR + 我們的費用) = £2.01。
- 對於空頭倉位，您可獲得 0.00269%（SOFR - 我們的費用) = £0.22。
我為什麼被收取隔夜倉息？
您需要支付隔夜倉息以彌補隔夜持倉相關的交易成本。
什麼是保證止蝕費用？
保證止蝕 (GSL) 費用只有在保證止蝕被觸發時才收取。 保證止損（GSL）會在您指定的價格水平精確地平倉，無需擔心跳空或滑點風險。由於我們為您承擔此風險，因此我們（和其他提供商）會對使用 GSL 收取費用。 選擇保證止損（GSL）後，您可以在交易單上查看相關費用，並在下單前確認。
保證止蝕費用是如何計算的？
保證止損費用的計算方式為將三個組成部分相乘：保證止損溢價（百分比）、持倉開盤價和數量。計算公式如下：
公式
GSL 費用 = GSL 溢價 × 開倉價格 × 數量。
您可以在開倉和新增 GSL 時檢視交易訂單的 GSL 費用。
其它考量因素當然，我們的收費並不是影響您交易盈利的唯一因素。 您還應該考慮以下因素。
市場變動
市場變動的方向和幅度會顯著影響您的交易價值。
保證金
開立和維持交易所需的金額。 您應當在入場以及市場變動時考慮自己是否能夠承擔保證金，以及該金額是否需要根據市場情況作相應調整。
槓桿
您應該選擇符合自己能力的槓桿。您的風險敞口可能是開倉成本的數倍，而且您可能會快速獲得豐厚盈利或遭受巨額虧損。