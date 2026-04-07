差價合約 (CFD) 交易的點差成本範例
本部分將重點介紹我們五大主要資產類別的（使用差價合約時的）點差成本計算範例。點差是您下單時市場買入價與賣出價之間的差額。它用於覆蓋交易撮合及相關營運成本，是我們及其他衍生品券商的主要收入來源。
在部分股票市場，可能可在正常交易所交易時間之外進行交易。請注意，在這些時段，點差可能擴大且流動性下降，這可能會影響成交質量並增加交易成本。
您可以在我們的市場頁面的「所有市場」部分點擊您選擇的資產，檢視常規點差報價。
貨幣
- 您持有 100,000 單位的 EUR/USD，買入/賣出報價為 1.05000/1.05006。
- 該市場的點差為 0.6 個點 (pip) (0.00006)。
- 開倉：您進場時支付一半點差（0.3 個點，即 0.00003）。
- 平倉：離場時支付另一半點差（0.3 個點，即 0.00003）。
- 點差成本按報價貨幣計算。
- 總點差成本 = 100,000 單位 × 0.00006 = 6 美元（或等值的帳戶貨幣）。
商品
- 您持有 10 份合約的 黃金（共 10 金衡盎司），買入/賣出報價為 2500.00/2500.30。
- 該市場的點差為 0.30 點 (2500.30-2500.00)。
- 開倉：您進場時支付一半點差（0.15 點）。
- 平倉：離場時支付另一半點差（0.15 點）。
- 總點差成本 = 10 份合約 × 0.30 點 = 3 美元（或等值貨幣）。
指數
- 您持有 1 份 英國100指數合約，買入/賣出報價為 9000/9001。
- 該市場的點差為 1 點 (9001-9000)。
- 開倉：您進場時支付一半點差（0.5 點）。
- 平倉：離場時支付另一半點差（0.5 點）。
- 總點差成本 = 1 份合約 × 1 點 = 1 英鎊（或等值貨幣）。
股票
- 您持有 10 股 Apple公司股票，買入/賣出報價為 240.00/240.13。
- 該市場的點差為 0.13 點 (240.13-240.00)。
- 開倉：您進場時支付一半點差（0.065 點）。
- 平倉：離場時支付另一半點差（0.065 點）。
- 總點差成本 = 10 股 × 0.13 點 = 1.30 美元（或等值貨幣）。
加密貨幣
- 您持有 0.1 份 比特幣加密貨幣合約，買入/賣出報價為 90,000/90,050。
- 該市場的點差為 50 點 (90,050-90,000)。
- 開倉：您進場時支付一半點差（25 點）。
- 平倉：離場時支付另一半點差（25 點）。
- 總點差成本 = 0.1 份合約 × 50 點 = $5（或等值貨幣）。
隔夜融資（掉期）成本範例
當您持有差價合約倉位過夜時，可能會產生或獲得一筆稱為「掉期」的調整費用，以反映維持該倉位的成本或收益。這適用於槓桿交易，但在某些交易品種中，即使未使用槓桿，也可能收取掉期費。
掉期費用按倉位的名義價值（即全部市場敞口）計算，而不是開倉所需的保證金。這意味著隔夜成本或收益取決於您的總市場敞口，與您投入的自有資金多少無關。
以下範例展示了我們在不同資產類別中計算隔夜調整費用的方式，所用數據為簡化範例，僅供說明。
貨幣
- 您持有 10,000 單位 USD/JPY 的隔夜倉位，名義敞口為 10,000 美元。
- 為了本次計算說明，假設 USD/JPY 的隔夜掉期（或 TomNext）利率為 -0.0182。按現行現貨價格 132.80 計算，相當於每日 -0.0137%。
- 我們的日管理費為 0.00411%。
- 為了持有多頭倉位過夜，您將獲得相當於您名義敞口 0.00959% 的金額（即 USD/JPY 負掉期利率減去我們的費用），該金額從日元換算後為 0.96 美元（或等值貨幣）。
- 為了持有空頭倉位過夜，您將支付相當於您名義敞口 0.01781% 的金額（即正掉期利率加上我們的費用），該金額折算為 1.78 美元（或轉換後的等值貨幣）。
商品
- 您持有 4,000 熱量單位 (therms) 的天然氣，當前價格為 2.54 美元。 您的持倉總價值為 10,160 美元。
- 假設現貨天然氣的隔夜基差調整目前為 0.0031。按現行現貨價格 2.54 計算，相當於每日 0.12205%。
- 我們的日管理費為 0.01096%。
- 對於多頭倉位，您需支付 0.13301%（我們的費用 + 基差調整費）= 13.51 美元。
- 對於空頭倉位，您可獲得 0.11109%（我們的費用 – 基差調整）= 11.29 美元。
指數（以美元計價）
- 您持有 0.6 份 US Tech 100 指數合約，價格為 20140。您的持倉總價值為 12,084 美元。
- 由於該指數以美元計價，其適用的基準利率為 SOFR。假設 SOFR 年化利率為 5.01448%，折合為每日 0.01393%。
- 我們的每日費率為 0.01111%。
- 對於多頭倉位，您需支付 0.02504%（我們的費用 + SOFR）= 3.03 美元。
- 對於空頭倉位，您可獲得 0.00282%（我們的費用 – SOFR）= 0.34 美元。
指數（以英鎊計價）
- 假設您持有 1 手的 UK 100 差價合約，其價格為 8175。您的持倉總價值為 8,175 英鎊。
- 由於 UK 100 指數以英鎊 (GBP) 計價，其適用的基準利率為 SONIA。假設年化利率為 4.98260%，折合為每日 0.01365%。
- 我們的日管理費為 0.01096%。
- 對於多頭倉位，您需支付 0.02461%（我們的費用 + SONIA）= 2.01 英鎊。
- 對於空頭倉位，您可獲得 0.00269%（我們的費用 – SONIA）= 0.22 英鎊。
股票（以美元計價）
- 您持有一筆相當於 50 股特斯拉 (Tesla) 的倉位，當前每股價格為 $252。您的持倉總價值為 12,600 美元。
- 由於特斯拉 (Tesla) 以美元 (USD) 計價，其適用的基準利率為 SOFR。假設年化利率為 5.01448%，折合為每日 0.01393%。
- 我們的每日費率為 0.01111%。
- 對於多頭倉位，您需支付 0.02504%（我們的費用 + SOFR）= 3.16 美元。
- 對於空頭倉位，您可獲得 0.00282%（我們的費用 – SOFR）= 0.36 美元。
股票（以英鎊計價）
- 您當前持有一筆相當於 4000 股巴克萊 (Barclays) 的倉位，當前每股價格為 £2.41。您的持倉總價值為 9,640 英鎊。
- 由於巴克萊銀行 (Barclays) 以英鎊 (GBP) 計價，其適用的基準利率為 SONIA。假設年化利率為 4.98260%，折合為每日 0.01365%。
- 我們的日管理費為 0.01096%。
- 對於多頭倉位，您需支付 0.02461%（我們的費用 + SONIA）= 2.37 英鎊。
- 對於空頭倉位，您可獲得 0.00269%（我們的費用 – SONIA）= 0.26 英鎊。
加密貨幣差價合約
- 對於多頭倉位，您每日需支付名義倉位價值的 0.06164%（或年化 22.5%）。
- 對於空頭倉位，您每日可獲得名義倉位價值的 0.0137%（或年化 5%）。
例子
- 您持有名義價值為 $100,000 的比特幣 (BTC) 倉位，並隔夜持有。
- 對於多頭倉位，您需支付 $61.64（或等值貨幣）(0.06164% of 100,000)。
- 對於空頭倉位，您可獲得 $13.70（或等值貨幣）(0.0137% of 100,000)。
債券／利率
差價合約範例
- 您持有一筆美國 10 年期國債的差價合約倉位，當前價格為每 100 面值 112.50 美元。您倉位的總名義金額為 200,000 美元。
- 假設隔夜基差調整為 -0.0008。按 112.50 的價格計算，結果為：
- (-0.0008 / 112.50) × 100 = 每日 -0.0711%
- 我們的每日費用為 0.01096%。
- 如果您做多：
- 隔夜總費率 = 0.01096% - 0.0711% = -0.06014%
- 資金費用 = 200,000 美元 × -0.06014% = -120.28 美元
- 您將獲得 120.28 美元 的隔夜入帳。
- 如果您做空：
- 隔夜總費率 = 0.01096% + 0.0711% = 0.08206%
- 資金費用 = 200,000 美元 × 0.08206% = 164.12 美元
- 您需要支付 164.12 美元 的隔夜資金費用。
注意：隔夜費用同樣適用於遠期合約。
保證止損單 (GSLO) 成本範例
保證止損單 (GSLO) 費用僅在 GSLO 被觸發時收取。GSLO 可確保您的交易在您設定的價格水平精准平倉，且不受跳空或滑點影響。由於我們（以及其他服務提供者）會為您承擔此風險，因此會收取使用 GSLO 的費用。
在您選擇 GSLO 並準備下單時，可在交易單中預先檢視該 GSLO 費用。GSLO 的具體溢價取決於所交易的市場、倉位的開倉價格以及交易數量。
公式
您可在開倉並新增 GSLO 時，於交易單中檢視 GSLO 費用金額。
保證止損單範例
- 您開立 1 份黃金多頭合約，買入/賣出報價為 $2,000/$2,000.30。
- 您在 $1,980 設定 GSLO 以限制潛在虧損。
- 假設該市場的 GSLO 溢價為 0.03%。
- 如果市場價格下跌至 $1,980，GSLO 將確保您的倉位以該價格平倉，無任何滑點。
GSLO 費用計算：
- GSLO 費用 = GSLO 溢價 × 倉位開倉價格 × 交易數量
- 0.03% × $2,000.30 × 1 份合約 = 0.60 美元
- （觸發時）收取的 GSLO 總費用：0.60 美元
貨幣轉換費用
當交易的資產所使用的貨幣與您帳戶的基礎貨幣不同時，將收取一筆小額貨幣轉換費。
對散戶客戶而言，該費用為現貨外匯匯率的 0.7%。
貨幣轉換費用計算範例
- 您使用以美元 (USD) 計價的帳戶進行交易。
- 您持有 France 40 指數（以歐元 (EUR) 計價）的差價合約倉位，並獲得 10 歐元的盈利。
- 該盈利在您的倉位中顯示為 $10.85（即 €10 按現貨 EUR/USD 匯率 1.08461 計算）。您決定平倉。
- 如果未收取貨幣轉換費，該倉位的盈利計算如下：
€10（盈利） × 1.08461（現貨匯率） = 10.85 美元
然而，在平倉時，將收取 0.7% 的貨幣轉換費。計算時採用「綜合 (all-in)」轉換匯率（包含現貨匯率和 0.7% 費用）。
綜合匯率比現貨匯率低 0.7%，因此平倉後的盈利會略低：1.08461（現貨匯率） × (1 - 0.7%)（貨幣轉換費） = 1.07701。
您的盈利在扣除貨幣轉換費後為：
€10 × 1.07701（總共匯率） = 10.77 美元
因此，在本例中，您被收取的貨幣轉換費用為 0.08 美元。
|貨幣轉換費率
|貨幣轉換費用
|無貨幣轉換費
|0%
|$0
|有貨幣轉換費
|0.7%
|$0.08
您可在平台的「報告」部分及帳戶結單中查看每筆交易所使用的「綜合 (all-in)」匯率。
動態貨幣轉換費用
如果您的入金或出金貨幣與銀行帳戶的貨幣不同，您的銀行可能會收取動態貨幣轉換 (DCC) 費用。此類費用因服務提供商而異，並且與 Capital.com 無關。
為避免不必要的轉換成本，建議您使用與銀行帳戶相同的貨幣為帳戶注資。如需了解更多關於 DCC 的資訊，請聯絡我們。