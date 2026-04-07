此頁面的用途

本頁面將為您展示我們各類產品的完整成本與收費明細，涵蓋點差、隔夜調整、保證止損單 (GSLO)（啟用時）以及貨幣兌換費用。

您將看到我們如何計算費用的詳細範例。這些範例可直接應用到您的交易中，用於估算這些成本與收費對您收益的累積影響。

請注意，您的總交易成本會隨著交易量的增加而按比例上升。

本文件中的交易範例和數值僅作說明用途，不應被視為對特定交易策略的預測、建議或認可。