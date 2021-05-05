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股票與 ETF 交易：今日即時價格

透過差價合約 (CFD) 交易數千隻全球股票以及 ETF，包括 Tesla、Amazon、Apple、Meta 和 SPDR 標普 500 ETF (SPY)。

股票與 ETF 市場

概覽頁面最常交易波幅最大漲幅最高跌幅最高
賣出買入點差1日變動，1日圖表
賣方買方
TSLATesla Inc
MUMicron Technology Inc
PLTRPalantir Technologies Inc
NVDANVIDIA Corp
MSFTMicrosoft Corp
SNDKSanDisk Corp
MSTRStrategy Inc
AMDAdvanced Micro Devices Inc
ORCLOracle
AMZNAmazon.com Inc
所示股價僅供參考，可能與實時市價存在差異。

股票交易基礎知識

想進一步了解股票與 ETF 市場？以下是關於這些金融工具買賣的一些重要資訊。

什麼是股票與 ETF 交易？

股票與 ETF 交易，是指買賣個別公司的股票或一籃子資產（如 ETF），以期從價格波動中獲利的過程。

您可以直接在證券交易所買賣股票或 ETF，也可以交易基於其價格的場外 (OTC) 衍生品，例如差價合約 (CFD)。

交易者通常希望把握短期市場波動帶來的機會。他們可能會買入預期會上升的股票或 ETF，短期持有，並在市場上升後賣出。這與傳統投資不同，傳統投資通常是買入後長期持有資產。與所有交易和投資產品一樣，既有獲利的可能，也存在虧損的風險。

為什麼交易股票/ETF？

股票和 ETF 是最受歡迎的交易市場之一。股票讓您基於單一公司的價格表現進行交易，而 ETF 則透過一個產品追蹤更廣泛的一籃子資產——涵蓋行業、指數、大宗商品和債券等。

透過差價合約交易股票和 ETF，您既可以做空，也可以做多，而無需實際買入標的資產。

您還可以使用槓桿來放大交易規模。這既可能放大收益，也可能加劇虧損，因為兩者都是按整個倉位的全部價值計算。

為什麼透過 Capital.com 交易股票/ETF？

我們提供超過 4,250 隻全球股票和 ETF 的差價合約交易，讓您無需直接買入這些資產，也能參與其價格波動。

我們亦為主要美股提供延長交易時段，因此您可以圍繞通常在收市後發布的財報公告前後，把握相關價格波動帶來的交易機會。

使用我們智能、直觀的圖表工具，識別潛在的入場點和離場點，並設定價格提醒，及時掌握重要市場動態。透過我們的一系列風險管理工具，幫助您應對不利價格波動，其中包括追蹤止損，可在限制虧損的同時鎖定收益。*

進一步了解股票交易，以及股票交易與差價合約交易之間的區別。

及時掌握最新股票市場的新聞、見解與分析。

了解什麼是 IPO，以及 IPO 交易如何運作。

*止損單並不保證一定執行。保證止損單如被觸發，將收取費用。

更多股票見解

深入了解股票市場走勢與交易時間安排——包括每日上漲股、下跌股，以及全球股票市場的交易時間。

股票市場交易時間

了解全球股票市場的開盤與收盤時間，包括主要交易時段與各地區時區。
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全球最大的股票交易所是哪些？

全球共有60個主要股票交易所，規模與交易量各有不同。
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2024-08-29
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操作簡單，安全可靠！對新手太友好啦~已經推薦給周圍的朋友啦

2022-06-20
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順滑介面

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大家應該利用Credit card 入錢或提取按金, 我個人就試過, 非常快及方便。

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