股票交易基礎知識 想進一步了解股票與 ETF 市場？以下是關於這些金融工具買賣的一些重要資訊。

什麼是股票與 ETF 交易？

股票與 ETF 交易，是指買賣個別公司的股票或一籃子資產（如 ETF），以期從價格波動中獲利的過程。

您可以直接在證券交易所買賣股票或 ETF，也可以交易基於其價格的場外 (OTC) 衍生品，例如差價合約 (CFD)。

交易者通常希望把握短期市場波動帶來的機會。他們可能會買入預期會上升的股票或 ETF，短期持有，並在市場上升後賣出。這與傳統投資不同，傳統投資通常是買入後長期持有資產。與所有交易和投資產品一樣，既有獲利的可能，也存在虧損的風險。

為什麼交易股票/ETF？

股票和 ETF 是最受歡迎的交易市場之一。股票讓您基於單一公司的價格表現進行交易，而 ETF 則透過一個產品追蹤更廣泛的一籃子資產——涵蓋行業、指數、大宗商品和債券等。

透過差價合約交易股票和 ETF，您既可以做空，也可以做多，而無需實際買入標的資產。

您還可以使用槓桿來放大交易規模。這既可能放大收益，也可能加劇虧損，因為兩者都是按整個倉位的全部價值計算。

為什麼透過 Capital.com 交易股票/ETF？

我們提供超過 4,250 隻全球股票和 ETF 的差價合約交易，讓您無需直接買入這些資產，也能參與其價格波動。

我們亦為主要美股提供延長交易時段，因此您可以圍繞通常在收市後發布的財報公告前後，把握相關價格波動帶來的交易機會。

使用我們智能、直觀的圖表工具，識別潛在的入場點和離場點，並設定價格提醒，及時掌握重要市場動態。透過我們的一系列風險管理工具，幫助您應對不利價格波動，其中包括追蹤止損，可在限制虧損的同時鎖定收益。*

進一步了解股票交易，以及股票交易與差價合約交易之間的區別。

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了解什麼是 IPO，以及 IPO 交易如何運作。

*止損單並不保證一定執行。保證止損單如被觸發，將收取費用。