首頁市場債券

債券交易

透過差價合約對美國國債、英國國債等主要債券以及債券期貨進行做多或做空操作。在 Capital.com 網頁平台或應用程式中，一站式探索包括債券、指數、股票、大宗商品、外匯等在內的全品類市場。

什麼是債券及債券期貨交易？

債券交易是指圍繞政府或企業發行的債務證券價格波動進行交易。 這些工具本質上是投資者向發行方提供的貸款，而發行方承諾在一定期限內連本帶息償還。

與直接買入債券不同，您可以透過差價合約交易政府債券，從而在無需持有標的資產的情況下參與價格波動。 例如，您可以透過差價合約交易美國國債、英國國債或德國國債。

債券價格會受到利率決策、通脹數據、信用評級以及整體經濟情緒等多重因素的影響而產生波動。

為什麼交易債券？

債券市場可以為您的交易策略提供除股票指數之外的多元化選擇。 作為傳統上波動相對較低的市場，政府債券通常被交易者用於管理風險或對沖其他持倉。

債券價格通常與利率呈反向變動關係——當利率上升時，債券價格往往下跌；當利率下降時，債券價格則通常上升。 這種反向關係為圍繞央行政策預期和經濟周期進行交易提供了潛在機會。 不過，在市場承壓或波動加劇的時期，這種關係亦可能出現不穩定甚至失效的情況。 過往表現並不能作為未來結果的可靠指標。

透過差價合約交易債券，亦可以讓您進行做多或做空操作。這意味着，您既可以在債券價格上升時進行佈局，亦可以在價格下跌時把握機會，而無需買入整隻債券或等待到期。

為什麼透過 Capital.com 交易債券？

我們提供主權債券的差價合約交易，包括美國國債、英國國債、德國國債以及歐元區債務等熱門產品。

透過 Capital.com，您可以進入高流動性的債券市場，並能夠對利率決策、通脹數據以及地緣政治變化作出及時反應。 以 0% 佣金（適用其他費用）進行做多或做空交易，並享受透明的點差。

使用我們先進的圖表工具和價格提示功能監測市場變化，同時結合平台內置的一系列風險管理工具，幫助您更從容地管理倉位並保護持倉。*

*止損單並不保證一定執行。 保證止損在觸發時將收取費用。

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2024-08-29
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2022-06-20
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2024-06-15
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2023-02-15
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