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Capital.com 網頁交易平台

在我們屢獲殊榮、簡便易用的平台上進行交易——該平台提供先進的工具、綜合財經新聞以及個人化的關注列表等多種功能。

Capital.com 網頁交易平台的優勢

您可以透過智能、直觀的介面訪問所需的所有工具和資源。從超過 100 個技術指標到豐富的教育內容，我們的平台應有盡有。

介面清晰，易於導航

隨時根據需要訪問所有必備工具。探索圖表、工具、關注列表、即時聊天等眾多功能——所有功能均直觀易用。

圖表類型豐富多樣

根據個人風格自訂調整圖表，您可以選擇使用K線圖、柱狀圖、區域圖、平均K線圖或線形圖來規劃交易。輕鬆切換圖表選項卡，市場行情一目了然。

創新型分析工具

利用超過 100 種直觀的技術指標（包括布林帶、平滑異同移動平均線等）和豐富的繪圖工具，增強您的分析能力。

模擬交易模式

透過虛擬資金練習您的策略，熟悉實盤帳戶的工具和功能，零風險地探索我們直觀易用的平台。

深度財經資訊

無需離開平台，即可獲取所有感興趣資產的最新技術分析和基本面資訊，帮助您做出更明智的交易決策。

風險管理工具

您可以使用止蝕單1來限制市場走勢不利時的虧損，同時使用止賺單來鎖定利潤。此外，您還可以試用我們最新的 「追蹤止蝕單」功能，讓您隨著有利價格變動調整止蝕位，確保既能鎖定利潤，又能限制虧損幅度。

毫不設限的關注列表

將您心儀的市場添加到關注列表中，登入平台後即可一目了然地查看這些市場的表現。

對沖模式

在同一市場開立相反頭寸，以抵消交易中暫時的不利市場走勢帶來的影響。請注意，使用對沖模式時，您需要為兩個頭寸支付買賣點差和隔夜持倉費用。

閱讀客戶評價，進一步了解我們

閱讀我們的客戶回饋，無論他們的經驗水平如何。
2024-08-29
d**********

操作簡單，安全可靠！對新手太友好啦~已經推薦給周圍的朋友啦

2022-06-20
黃**

順滑介面

2024-06-15
孫******

很簡單

2023-07-16
何**（A** H*）

容易操作，有教學影片提示

2022-03-03
K*** C**

可體驗，有中文。感覺挺好

2021-05-05
曾***

大家應該利用Credit card 入錢或提取按金, 我個人就試過, 非常快及方便。

2023-02-15
y*********

帳號申請與審核快速，商品多樣，支援在台灣使用TradingView交易(有些經紀商不開放台灣用戶使用TradingView下單交易)

展示我們的 4 星和 5 星好評。為遵守 GDPR 要求並保護用戶隱私，用戶的具體資料已被匿名處理

4.8
評級和評論
4.7
評級和評論
4.7
4.6

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公平透明的費用標準

您可以查看我們的服務費用頁面，清楚了解我們收取的點差和費用。

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將我們的智能平台與高端第三方軟件無縫整合

快速出金

根據我們 2024 年的內部伺服器数据顯示，98.62% 的出金申请會在 24 小時內得到處理。

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您可借助 TradingView 的業界知名圖表，直接在 Capital.com 上交易差價合約。

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