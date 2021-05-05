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外匯及外匯遠期交易

使用我們無縫整合的 TradingViewMT4 平台，交易熱門即期外匯和遠期外匯差價合約，包括 EUR/USD、GBP/USD 和 USD/JPY。

外匯指南

透過我們的精簡指南掌握外匯交易的基本知識。探索交易時間、主要貨幣對，以及全球最強的貨幣。

十大最強貨幣

了解哪些貨幣被認為是全球最強的，以及原因。我們根據價值、經濟穩定性和全球市場需求進行排名。
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主要外匯貨幣對

發現外匯市場中交易最頻繁的貨幣對，包括歐元/美元和英鎊/美元。了解推動它們變動的因素 —— 並透過 Capital.com 以差價合約形式交易歐元/美元。
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外匯市場交易時間

了解全球外匯市場在主要時區的開市和收市時間。
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2024-08-29
d**********

操作簡單，安全可靠！對新手太友好啦~已經推薦給周圍的朋友啦

2022-06-20
黃**

順滑介面

2024-06-15
孫******

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2023-07-16
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2022-03-03
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2021-05-05
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2023-02-15
y*********

帳號申請與審核快速，商品多樣，支援在台灣使用TradingView交易(有些經紀商不開放台灣用戶使用TradingView下單交易)

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4.8
評級和評論
4.7
評級和評論
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什麼是外匯及外匯遠期交易？

「forex」 是 「foreign exchange」 的縮寫。外匯交易是指買賣國際貨幣，目的是從不同貨幣之間的匯率波動中獲利。

例如，您可以交易歐元兌美元 (EUR/USD)。買入 EUR/USD 貨幣對，意味著您實際上是在押注歐元相對於美元升值。大多數貨幣對的報價精確至小數點後第四位，因此一個點 (pip) 的變動對應的就是小數點後第四位的變化。

在 Capital.com，您可以透過差價合約同時交易即期外匯和外匯遠期合約，從而對未來匯率走勢進行投機。這類交易通常用於對沖匯率風險，或基於宏觀經濟預期進行交易。

為什麼交易外匯？

按全球交易量計算，外匯市場是全球最大的市場。它每週 5 天、每天 24 小時開放，而且流動性極高，因此通常可以確保您在需要時進出市場。高流動性亦意味著，點差通常會比一些流動性較低的資產類別更小。

雖然外匯市場的波動可能較小——在正常交易條件下，日均波動通常不到 1%——但由於報價精確至小數點後第四位，這仍然為交易創造了非常有利的環境。交易服務商提供的槓桿還可將散戶交易者的交易規模最高放大至 30:1。這意味著，標的市場中較小的波動，也可能帶來較大的盈利或虧損，因此槓桿交易具有較高風險。

由於外匯遠期交易的是未來預期匯率，而不是即期價格，因此它亦能為您提供更長期的持倉或對沖機會。

為什麼透過 Capital.com 交易外匯？

我們提供即期外匯和外匯遠期的差價合約交易，讓您無需實際買入或兌換貨幣，也能參與貨幣對的價格波動。您可以透過我們交易超過 120 種貨幣對，既可做空，也可做多。

使用我們智能、直觀的圖表工具，識別潛在的入場點和離場點，並設定價格提醒，及時掌握重要市場動態。透過我們的一系列風險管理工具，幫助您應對不利的市場波動，其中包括追蹤止損，可在鎖定有利行情的同時幫助控制虧損。*

進一步了解外匯交易以及外匯交易策略

了解更多我們提供的主要外匯貨幣對，進一步完善您的交易策略。

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*止損單並不保證一定執行。保證止損單如被觸發，將收取費用。

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