什麼是外匯及外匯遠期交易？

「forex」 是 「foreign exchange」 的縮寫。外匯交易是指買賣國際貨幣，目的是從不同貨幣之間的匯率波動中獲利。

例如，您可以交易歐元兌美元 (EUR/USD)。買入 EUR/USD 貨幣對，意味著您實際上是在押注歐元相對於美元升值。大多數貨幣對的報價精確至小數點後第四位，因此一個點 (pip) 的變動對應的就是小數點後第四位的變化。

在 Capital.com，您可以透過差價合約同時交易即期外匯和外匯遠期合約，從而對未來匯率走勢進行投機。這類交易通常用於對沖匯率風險，或基於宏觀經濟預期進行交易。

為什麼交易外匯？

按全球交易量計算，外匯市場是全球最大的市場。它每週 5 天、每天 24 小時開放，而且流動性極高，因此通常可以確保您在需要時進出市場。高流動性亦意味著，點差通常會比一些流動性較低的資產類別更小。

雖然外匯市場的波動可能較小——在正常交易條件下，日均波動通常不到 1%——但由於報價精確至小數點後第四位，這仍然為交易創造了非常有利的環境。交易服務商提供的槓桿還可將散戶交易者的交易規模最高放大至 30:1。這意味著，標的市場中較小的波動，也可能帶來較大的盈利或虧損，因此槓桿交易具有較高風險。

由於外匯遠期交易的是未來預期匯率，而不是即期價格，因此它亦能為您提供更長期的持倉或對沖機會。

為什麼透過 Capital.com 交易外匯？

我們提供即期外匯和外匯遠期的差價合約交易，讓您無需實際買入或兌換貨幣，也能參與貨幣對的價格波動。您可以透過我們交易超過 120 種貨幣對，既可做空，也可做多。

使用我們智能、直觀的圖表工具，識別潛在的入場點和離場點，並設定價格提醒，及時掌握重要市場動態。透過我們的一系列風險管理工具，幫助您應對不利的市場波動，其中包括追蹤止損，可在鎖定有利行情的同時幫助控制虧損。*

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*止損單並不保證一定執行。保證止損單如被觸發，將收取費用。