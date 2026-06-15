最常交易的貨幣指南

什麼是外匯交易？

Forex（外匯）是 foreign exchange 的縮寫。 外匯交易是指買賣國際貨幣的過程，目的是從國際貨幣之間的匯率波動中獲利。 您可以透過金融衍生產品，例如加杠杆的差價合約 (CFD) 參與外匯交易。 但請注意，杠杆交易伴隨較高的風險。

什麼是外匯市場？

外匯市場是一個去中心化的全球貨幣交易市場， 同時也是世界上規模最大、流動性最強的金融市場。截至2024年，外匯市場的每日交易量約為7萬億美元。 在外匯市場中，貨幣以貨幣對的形式交易，最常見的包括 EUR/USD、USD/JPY 和 GBP/USD。 外匯市場的參與者多種多樣，從中央銀行、對沖基金等機構投資者，到個人散戶交易者，均活躍其中。由於其去中心化的特點，外匯市場每週運行五天，每天24小時開放，為全球交易者提供了靈活的交易機會。

外匯交易的參與者有哪些？

外匯市場的主要參與者包括五大機構： 花旗集團 (Citigroup)、 德意志銀行 (Deutsche Bank)、 巴克萊銀行 (Barclays)、 摩根大通 (JP Morgan) 和 瑞銀 (UBS)。 這些機構在市場中佔據主導地位，不僅提供主要的流動性，還引領著市場趨勢。 此外，全球還有大量散戶交易者活躍在外匯市場中。儘管散戶交易者的規模相對較小，但他們同樣為市場注入了活力，豐富了市場的多樣性。

外匯交易的優缺點是什麼？

外匯交易市場具有很高的流動性，交易者可以借助杠杆和市場波動獲得潛在的高額收益。 但與此同時，這種波動性也可能導致較大的虧損，而杠杆的使用亦會放大收益和風險。 因此，無論是新手還是經驗豐厚的交易老手，都需要謹慎操作，充分認識到其中的高風險性。

我可以用 100 美元參與外匯交易嗎？

可以，100 美元足以開始外匯交易。 在 Capital.com 平台上，最低入金數額僅為 20 美元。這為交易新手提供了更加靈活、低門檻的入門選擇。