關於跌幅最大貨幣的指南

如何進行外匯交易？

如果您曾在旅行時兌換過貨幣， 從某種意義上來說，您已經參與過外匯交易了！

不過，如果您想透過外匯交易獲利，也就是利用匯率波動賺取收益，有幾種常見的方式可供選擇。

首先，您應該意識到，外匯市場價格波動迅速且難以預測，這既可能帶來意想不到的收益，也可能導致意外的虧損。 此外，用於外匯交易的金融工具通常較為複雜，需要扎實的專業知識。 因此，在正式交易之前，請務必做好研究工作，充分了解相關風險。

大多數散戶交易者會選擇以下工具來進行外匯交易：差價合約 (CFD)、交易所交易基金 (ETF)、期貨合約或者期權。 此類交易者通常會深入了解這些工具的特點和使用方法，比較不同的交易平台，並選擇最符合自己需求的平台開設帳戶。

想更清楚地了解這些工具的工作原理？您可以參考我們的外匯交易指南，獲取實用資訊和操作建議。

什麼是外匯中的基礎貨幣和計價貨幣？

在外匯交易中，貨幣對中第一個列出的貨幣稱為基礎貨幣。 例如，在 EUR/USD 貨幣對中，EUR（歐元）是基礎貨幣。

第二個列出的貨幣稱為計價貨幣。 在這個例子中，USD（美元）就是計價貨幣。

匯率表示購買一單位基礎貨幣需要多少計價貨幣。

例如，若 EUR/USD 的匯率為 1.20，則表示 1 歐元等於 1.20 美元。

外匯的類型有哪些？

外匯貨幣對主要分為三類：主要貨幣對、次要貨幣對和外來貨幣對。不同類型的貨幣對適合不同經驗水平和風險偏好的交易者。

主要貨幣對包含美元 (USD)，具有交易量大、流動性高的特點，是外匯市場上最受歡迎的貨幣對。這類貨幣對價格波動較小，交易環境較為穩定，因此更適合大多數交易者。常見的主要貨幣對包括：EUR/USD、USD/CAD、GBP/USD。

次要貨幣對（或稱 Crosses）不涉及美元，但交易量仍然較為活躍。 這些貨幣對通常反映區域經濟的最新動態，適合關注特定經濟體或區域趨勢的交易者。例如：NOK/SEK 或 EUR/GBP。

外來貨幣對通常由一種主要貨幣和一種新興市場貨幣組成，例如 USD/SGD 或 EUR/TRY。 由於流動性較低且波動性較大，因此此類貨幣對的交易風險較高，更適合有經驗的交易者。

為什麼選擇 Capital.com 進行外匯交易？

選擇 Capital.com，您可以交易超過 120 種主要、次要和外來貨幣對。我們提供快速、直觀的圖表，幫助您輕鬆分析外匯價格走勢，並配備多種風險管理工具，協助您應對市場波動。您還可以設定價格提醒，掌握市場動態。

透過我們的平台，您可以使用差價合約 (CFD) 開展外匯交易。借助杠杆交易，您可以用較少的初始資金控制更大的交易頭寸，從而提高資金使用效率。

然而，杠杆交易既能放大收益，也可能加劇虧損。因此在交易前請務必充分了解我們的產品並認清潛在風險。