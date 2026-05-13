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Capital.com 安全嗎？

保證您的安全始終是我們的首要任務。以下是我們保護您的資金和數據的具體措施，以及我們如何打造一個穩健、安全的平台，讓全球 857,000+ 名交易者安心信賴。

Capital.com 如何保障您的安全

我們透過多項客戶保護機制和數據安全措施，全面守護您的交易安全。這些措施旨在保障您的資金安全、確保操作透明，並營造一個穩定可靠的交易環境。

資金隔離保護

您的資金存放在頂級銀行的隔離帳戶中，與我們的營運資金完全分離，且絕不會用於我們公司的日常運作。

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負餘額保護

如果您的帳戶餘額低於零，我們會自動為您的帳戶充值以補足資金，確保您的帳戶始終維持正值。

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風險管理工具

透過 App 內工具，您可以設定自動平倉功能，以便有效控制風險，保護您的資金安全。

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國際安全標準

我們嚴格遵循 ISO 27001 和 PCI DSS 標準，為您的信息和支付提供全面的安全保障。

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網路威脅防護

我們採用行業領先的安全解決方案，確保您的數據得到最大程度的保護，讓您可以高枕無憂。

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專業團隊保障

您的資金和數據由訓練有素的專業團隊管理。這些團隊成員均接受過專業培訓，並將嚴格遵循許可權控制系統的要求。

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我們如何保護您的資金安全

Capital.com 受到全球五個金融司法管轄區的嚴格監管，包括巴哈馬證券委員會 (SCB)。這為您的資金提供了多重保護機制，確保安全無虞。

您的資金始終保持隔離狀態，安全有保障

您存入的所有資金都完全符合監管要求，受到嚴格保護。這意味著，無論在任何情況下，您的資金始終存放於受監管銀行的隔離帳戶中，絕不會用於公司營運。

無論交易結果如何，您永遠不會因交易損失而欠我們資金

根據監管規定，您的帳戶享有負餘額保護權利。這意味著，作為散戶客戶，您的交易損失絕不會超過您帳戶中的資金總額。

您擁有保護資本的工具

在我們的 App 中，您可以為持倉設定「保證止損」，精確控制您的風險敞口。這將保證無論市場如何波動，您的持倉都會在設定的止損價位自動平倉，確保風險在可控範圍內。您需要支付一定的費用，以保證免受市場滑點的影響。

我們如何保護您的數據安全

我們遵循國際安全標準

我們嚴格遵循 ISO 27001（資訊安全國際標準）和 PCI DSS（支付卡數據安全標準），確保全球數據安全措施始終執行到位。

我們全面防範各類網路威脅

我們採用頂級解決方案防範各種攻擊，包括分散式拒絕服務 (DDoS) 攻擊。這有助於保持平台穩定，確保您的帳戶始終可無間斷使用。我們的信息安全團隊經過嚴格篩選，持續監控系統，確保能夠快速檢測和應對安全威脅。

我們始終確保您的數據安全無虞

無論在傳輸還是存儲過程中，您的數據將始終保持加密狀態。這得益於我們採用的強大互聯網協議安全虛擬專用網路 (IPSec VPN)、傳輸層安全 (TLS) 和演算法數據庫加密技術。我們的基礎設施依託高安全標準的數據中心和雲服務提供者，始終確保數據安全達到最高標準。

我們透過培訓員工，更好地保護您的安全

我們使用「基於網域的訊息認證、報告和符合性 (DMARC) 」郵件認證協議，以防止網路釣魚詐騙，並定期對所有員工進行網路安全培訓。

我們嚴格確保您的數據僅限授權人員查看

借助嚴格的身份和訪問管理流程，只有獲得授權的團隊成員才能查看您的敏感資料。

進一步了解我們

如果您想了解更多關於我們的資訊，請訪問以下頁面。

為什麼選擇我們進行交易

了解為何超過 857,000 名交易者選擇 Capital.com 作為他們的首選券商。

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我們的盈利模式

了解我們的商業模式，以及我們如何實現盈利。

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高達 1,000,000 美元的強化型保險保障

我們已為您的資金購買保險，且您無需承擔任何額外費用。這意味著，在極少數發生破產的情況下，針對超過 20,000 美元的損失部分，您將獲得最高 1,000,000 美元的賠付保障。

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