Capital.com 安全嗎？

首頁Capital.com 安全嗎？
保證您的安全始終是我們的首要任務。以下是我們保護您的資金和數據的具體措施，以及我們如何打造一個穩健、安全的平台，讓全球 857,000+ 名交易者安心信賴。
您的資金存放在頂級銀行的隔離帳戶中，與我們的營運資金完全分離，且絕不會用於我們公司的日常運作。
如果您的帳戶餘額低於零，我們會自動為您的帳戶充值以補足資金，確保您的帳戶始終維持正值。
透過 App 內工具，您可以設定自動平倉功能，以便有效控制風險，保護您的資金安全。
我們嚴格遵循 ISO 27001 和 PCI DSS 標準，為您的信息和支付提供全面的安全保障。
我們採用行業領先的安全解決方案，確保您的數據得到最大程度的保護，讓您可以高枕無憂。
您的資金和數據由訓練有素的專業團隊管理。這些團隊成員均接受過專業培訓，並將嚴格遵循許可權控制系統的要求。
Capital.com 受到全球五個金融司法管轄區的嚴格監管，包括巴哈馬證券委員會 (SCB)。這為您的資金提供了多重保護機制，確保安全無虞。
您存入的所有資金都完全符合監管要求，受到嚴格保護。這意味著，無論在任何情況下，您的資金始終存放於受監管銀行的隔離帳戶中，絕不會用於公司營運。
根據監管規定，您的帳戶享有負餘額保護權利。這意味著，作為散戶客戶，您的交易損失絕不會超過您帳戶中的資金總額。
在我們的 App 中，您可以為持倉設定「保證止損」，精確控制您的風險敞口。這將保證無論市場如何波動，您的持倉都會在設定的止損價位自動平倉，確保風險在可控範圍內。您需要支付一定的費用，以保證免受市場滑點的影響。
我們嚴格遵循 ISO 27001（資訊安全國際標準）和 PCI DSS（支付卡數據安全標準），確保全球數據安全措施始終執行到位。
我們採用頂級解決方案防範各種攻擊，包括分散式拒絕服務 (DDoS) 攻擊。這有助於保持平台穩定，確保您的帳戶始終可無間斷使用。我們的信息安全團隊經過嚴格篩選，持續監控系統，確保能夠快速檢測和應對安全威脅。
無論在傳輸還是存儲過程中，您的數據將始終保持加密狀態。這得益於我們採用的強大互聯網協議安全虛擬專用網路 (IPSec VPN)、傳輸層安全 (TLS) 和演算法數據庫加密技術。我們的基礎設施依託高安全標準的數據中心和雲服務提供者，始終確保數據安全達到最高標準。
我們使用「基於網域的訊息認證、報告和符合性 (DMARC) 」郵件認證協議，以防止網路釣魚詐騙，並定期對所有員工進行網路安全培訓。
借助嚴格的身份和訪問管理流程，只有獲得授權的團隊成員才能查看您的敏感資料。