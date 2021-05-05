深入了解當前加密貨幣市場的趨勢，包括漲幅最大的幣種、波動性最大的資產，以及在各大主流交易平台上最常交易的加密貨幣交易對。
展示我們的 4 星和 5 星好評。為遵守 GDPR 要求並保護用戶隱私，用戶的具體資料已被匿名處理
為什麼選擇 Capital.com？我們的數字說明了一切Capital.com 集團
加密貨幣交易涉及建立頭寸，基於比特幣、以太幣等數碼資產的價格漲跌進行交易，以期獲利。這可以透過衍生品（如差價合約 (CFD)）來實現。這種交易方式與股票或大宗商品等傳統資產的交易類似，因為您只需基於資產價格的波動進行交易，而無需實際持有資產本身。
加密貨幣差價合約交易通常採用杠杆機制，使您能夠以較小的資金投入（稱為 按金）控制更大規模的持倉頭寸。杠杆的優勢在於可以提高收益潛力，但同時也會增加虧損風險（損失數額甚至可能超過您的初始資金），因此在使用時需要謹慎。另一種參與加密貨幣市場交易的方式是透過錢包和交易所直接購買數碼貨幣。不過，這種方式無法讓您對其價格下跌進行投機，同時需要支付頭寸的全額價值才能進行投資。
人們交易加密貨幣的原因多種多樣，包括其潛在的高收益機會、實現投資多元化（或稱分散投資）的方式、去中心化的特點，以及 24/7 全天候交易市場的便利性。近年來，比特幣等資產因顯著的價格波動而受到廣泛關注，不僅在流行文化中聲名大噪，還進一步增強了其投機吸引力。同時，有些人將加密貨幣視為對沖法定貨幣風險或通貨膨脹的有效工具，而另一些人則看重其背後的創新區塊鏈技術。
我們提供加密貨幣差價合約 (CFD) 交易服務，讓您無需實際購買數碼資產即可基於其價格波動進行靈活交易。透過我們的平台，您可以靈活交易 450 種數碼資產，無論其價格漲跌如何，都能把握潛在的盈利機會。
借助我們智能且直觀的圖表工具，您可以輕鬆識別潛在的進場和出場點，並透過設定價格提醒，即時追蹤重要的市場動態。我們還提供多種風險管理工具，例如追蹤止蝕，可幫助您在鎖定有利市場走勢的同時，有效控制潛在的虧損風險。*
了解更多關於加密貨幣交易的資訊
*止蝕無法保證執行。