加密貨幣是使用加密技術保障安全性的數碼或虛擬貨幣。它們基於去中心化的區塊鏈網路運作，透過分散式帳本實現透明且安全的交易，無需中央權威機構參與。
投資加密貨幣通常是指購買並長期持有數碼資產，以期在較長時間內實現可觀回報。而交易加密貨幣（通常透過衍生品進行）則是指在較短時間內頻繁買賣，試圖透過短期價格波動獲利。
在 Capital.com，您可以透過差價合約 (CFD)，對加密貨幣對等資產進行做多或做空。差價合約是一種金融衍生品，允許您對各類金融市場的價格走勢進行投機。您無需直接持有標的資產，而是基於其價格的漲跌進行投機交易（通常適用於較短的交易週期）。
例如，做多可能意味著買入 ETH/USD 等加密貨幣市場的差價合約，以期透過標的資產價格上漲獲利。相反，做空則是透過賣出差價合約，試圖從標的資產價格下跌中獲利。
加密貨幣的價格下跌可能由多種因素引起。例如，政府或監管機構實施新的限制措施或禁止加密貨幣交易，可能引發市場不確定性並導致拋售潮。安全事件，如加密交易所或錢包遭到駭客攻擊、數據洩露等，可能削弱投資者信心並導致價格下跌。市場操縱行為可能先推高加密貨幣價格，再透過迅速拋售引發劇烈下跌。
負面新聞，例如欺詐事件或環境問題，可能加劇市場恐慌情緒，進一步推動交易者和投資者的拋售壓力。更廣泛的經濟衰退或金融危機，亦可能削弱投資者對加密貨幣等高風險資產的投資意願。
此外，加密貨幣底層技術出現問題，或市場情緒發生變化，也可能導致加密貨幣價格大幅下跌。
過去十年間，許多加密貨幣都曾經歷大幅下跌，其中不少已淪為「死幣」。而在這些案例中，Terra (LUNA) 無疑是近年來最引人注目的之一。
TerraUSD (UST) 是一種演算法穩定幣，旨在透過 Terra 生態系統內的 LUNA 代幣維持與美元的 1:1 錨定關係。然而，在 2022 年 5 月，UST 失去與美元的錨定後，引發了大規模拋售，並導致 LUNA 的價格迅速暴跌。
這一事件引發了整個加密貨幣市場的震盪，促使監管機構加強審查，同時也提醒投資者關注加密貨幣市場本身所固有的風險。