什麼是差價合約 (CFD)？

差價合約 (CFD) 是金融領域中的一種金融衍生品。本指南以簡單易懂的方式，全面講解差價合約交易的關鍵知識。

那麼，在交易中，差價合約究竟意味著什麼？借助差價合約，您可以參與多種金融市場的投機交易，包括加密貨幣、股票、指數、大宗商品以及外匯貨幣對市場。透過差價合約，您無需實際購買資產，而是針對其價格的漲跌進行投機交易，且通常以短期為主。

差價合約是一種由經紀商與交易者簽訂的合同，雙方約定交換基礎資產在合同開始至結束時（通常在一天之內）的價值差額。

差價合約 (CFD) 有以下特點：

是一種衍生品——交易者並不持有基礎資產

是您與經紀商之間的協議

基於資產價格的變動

在短期內完成交易

什麼是差價合約 (CFD)？

透過差價合約 (CFD)，您只需支付交易總價值的一部分即可參與交易，這種方式被稱為按金交易或杠杆交易。借助杠杆，交易者能夠突破初始資本的限制，開立更大的交易頭寸。因此，差價合約交易為全球金融市場的交易者提供了擴大持倉金額的機會。

差價合約交易的一大優勢在於，您可以對資產價格的任一方向（包括漲或跌）進行投機。您可以根據對資產價格上漲或下跌的預期選擇買入或賣出合約，從而建立多頭或空頭交易。

請注意，杠杆交易既能放大利潤，也會加劇虧損風險。

差價合約交易是如何運作的？

當您開立差價合約 (CFD) 頭寸時，需要確定買入或賣出的合約數量（即交易規模）。當市場行情向對您有利的方向移動一點時，您的利潤將相應增加。然而，如果市場行情朝不利於您的方向移動，您可能會面臨虧損風險。

買入

如果您預期某項資產價格會上漲，可以選擇開立多頭頭寸（買入）。當資產價格如預期上漲時，您將獲得相應利潤。然而，如果資產價格下跌，您可能會面臨虧損風險。

賣出

如果您預期某項資產價格會下跌，可以選擇開立空頭頭寸（賣出）。當資產價格如預期下跌時，您將獲得相應利潤。然而，同樣地，如果資產價格上漲，您可能會面臨虧損風險。

什麼是差價合約帳戶？

借助差價合約 (CFD) 帳戶，您可以使用杠杆基於各種基礎資產的價格差進行交易。使用杠杆意味著您只需支付交易所需金額的一小部分。這部分稱為按金。

同時，帳戶淨值（包括帳戶餘額和未實現的盈虧）必須滿足維持按金的要求。維持按金會根據您交易的資產價格的變動而上下浮動。您的帳戶淨值必須始終覆蓋維持按金，以保證倉位不被平倉，尤其是在出現虧損的情況下。否則，您將面臨被追繳按金的風險。

您通常可以使用類比帳戶學習如何交易，但在進行實盤交易前，您需要存入資金以開設差價合約交易帳戶。

一些監管機構要求新客戶進行「適當性」或「合適性」測試。在這種情況下，您通常需要回答一些問題，以證明自己理解按金交易所涉及的風險。在參與交易之前，最好充分了解杠杆和按金的運作原理。

差價合約交易中的杠杆是什麼？

一旦您進行差價合約 (CFD) 交易，就會持有杠杆頭寸。這意味著您只需支付交易價值的一部分，剩餘部分由您的經紀商提供作為借款。您需要支付的比例可能會根據不同情況而有所變化。請記住，使用杠杆會放大盈虧。

杠杆交易也稱為按金交易。10%的按金機制意味著您只需存入交易價值的10%即可開立相應的頭寸。剩餘部分則透過杠杆融資提供。

例如，如果您想購買價值1,000美元的布蘭特原油 (Brent crude oil)，而您的經紀商提供10:1的杠杆，那麼您只需支付100美元作為初始資金即可開倉交易。

點差和佣金

差價合約交易始終涉及兩個基於基礎資產價值的價格：買入價（要價）和賣出價（出價）。

買入價總是高於當前基礎資產的價值，而賣出價則總是低於其價值。兩種價格之間的差額稱為差價合約的點差。在 Capital.com，這就是我們的主要盈利方式。然而，我們不會收取開倉或平倉的佣金。

買入價（要價）是您開立多頭頭寸時的價格。

當您以當前出價賣出時，您就平掉了頭寸。

賣出價（出價）是您開立空頭頭寸時的價格。

當您以當前要價買入時，您就平掉了頭寸。

例如，如果您預期黃金價格會上漲，您可能會開立黃金差價合約的頭寸。假設報價為 1,200 美元/1,205 美元（這是買賣點差）。您買入 100 份黃金差價合約（開立多頭頭寸）。所開立頭寸的規模（合約價值）如下所示。

現在，假設黃金價格如預期上漲。這筆交易的利潤如下所示。請注意，所有交易都存在虧損風險。

由於差價合約是杠杆產品，與購買傳統股票相比，您只需投入較少的初始資金即可開立更大頭寸。例如：

購買 Apple 股票 差價合約交易 股票交易 賣出/買入價格 135.05 / 135.10 135.05 / 135.10 交易 以 135.10 買入 以 135.10 買入 交易規模 100 股 100 股 建倉所需資金 135.10 美元（買入價） x 100 股 x 20% 按金（所需按金）= 2,702 美元 13,510 美元（100 股 x 135.10 美元） 平倉價格 以 150 賣出 以 150 賣出 利潤 1,490 美元 ((150 - 135.10) x 100 股 = 1,490 美元) 1,490 美元 (15,000 – 13,510 = 1,490 美元)

什麼是最佳投資？

差價合約交易入場門檻低，有助於推動市場交易的民主化。在 Capital.com，儘管不少交易者一次性開立價值上百萬美元的頭寸，但參與線上交易的最低入金僅為 20 美元。

您可以免費開設帳戶，並在模擬模式中進行練習。Capital.com 提供靈活且可擴展的解決方案，無論交易者經驗豐富與否，亦或願意投入多少閒置資金，Capital.com 都是理想之選。

差價合約交易可以視為進入金融市場的高性價比方式。一些經紀商會對各種金融資產的差價合約交易收取交易佣金，但 Capital.com 對開倉、平倉、入金或出金均不收取佣金。不過，銀行或支付服務提供者可能會對入金或出金收取一定費用。

我們對差價合約交易收取的主要費用是點差，即交易時買入價與賣出價之間的差額。如果交易涉及持倉過夜，則會額外收取一筆隔夜倉息費用。

使用差價合約可以交易哪些資產？

您可以交易基於加密貨幣、股票、指數、交易所交易基金、大宗商品和貨幣等資產的差價合約。Capital.com 提供數千種基於以上資產類別的差價合約資產，您只需在同一個平台上點擊幾下滑鼠，就可以輕鬆參與全球最受歡迎市場的交易。

盈虧

當您發現交易機會並準備好後，便可以開立頭寸。開立頭寸後，差價合約的盈虧將隨著基礎資產價格的變動即時變化。

您可以在平台上追蹤已開立頭寸的表現，並根據情況隨時平倉。

盈虧的計算方法是：持有合約的數量乘以價格差。盈虧比率通常縮寫為「P&L」，可以用以下公式計算：

P&L = 差價合約數量 x（平倉價格 – 開倉價格）

每個頭寸的盈虧 (P&L) 都可以單獨計算，但如果您同時持有多個未平倉頭寸，它們的盈虧將匯總，形成總盈虧 (P&L) 或未實現盈虧 (UPL)。

差價合約的合約期限有多久？

大多數差價合約交易沒有固定到期日，這意味著合約的期限是無限長的。通常，平倉是透過下達與原交易數量相同的反向訂單來完成的。例如，買入 100 份差價合約 (CFD) 後，可透過賣出 100 份差價合約來平倉。不過，如果啟用了對沖模式，則可以同時持有相反方向的頭寸。

但是，如果您選擇隔夜持倉，那麼您的頭寸將產生隔夜倉息費用。

差價合約風險管理的高級策略

差價合約 (CFD) 是一種複雜的金融工具。差價合約交易涉及較高的風險。交易價值漲跌無常。如果市場走勢與您的預期相反，您可能會遭遇虧損。因此，在實際交易中，差價合約風險管理策略是您必須重點考慮並實施的關鍵之一。

帳戶設定完畢並制定了交易計劃後，至關重要的一步是確定您願意承擔的風險程度，以便制定適當的差價合約風險管理策略。如果您是風險規避型投資者，您可能會尋求風險回報比 (R-R) 較低的交易機會。

例如，如果您尋求緩慢而穩定的增長，那麼高波動性的資產類別在您的投資組合中應占較小比例。分散投資有助於平衡不同資產類別之間的風險，但同樣重要的是謹慎管理持倉數量，以免對按金水平產生負面影響。始終確保您的投資組合與您的風險承受能力和交易策略相匹配。

止蝕與止賺

您可以考慮設定限價單，以便在達到預設盈利價位時自動平倉。止賺單有助於及時鎖定利潤，避免因持倉過久導致價格回落而錯失盈利。理性交易，避免感情用事。

與之類似，您可以設定止蝕單來控制差價合約的風險，限制可能的虧損。止蝕單會在價格跌至交易者預先設定的價位時觸發，並按下一個可執行的報價成交。但是請注意，在市場波動劇烈、流動性不足或訂單規模較大的情況下，可能會出現滑點。保證止蝕單可以針對滑點情況提供保障，但通常會收取一定費用。

對大多數交易者來說，止蝕單和限價單是重要的風險管理工具，能夠幫助控制虧損並鎖定盈利。您還可以考慮設定保證止蝕單，它在波動性較高的市場中提供更高的保障，但使用時需要支付一定費用。

追補按金、強制平倉與負餘額保護

為了保持倉位不被平倉，交易者必須滿足維持按金要求，即帳戶總淨值應達到或超過所需的維持按金水平。

按金帳戶中維持的價值可以作為信貸抵押。如果帳戶淨值低於維持按金，Capital.com 將透過「按金追繳」通知提醒您。此時，您需要存入資金或平掉部分頭寸，以降低敞口風險並滿足維持按金要求。

如果您不採取行動且帳戶達到平倉水平，系統將自動逐步平掉您的頭寸。這個過程稱為按金強行平倉。

Capital.com 為差價合約帳戶提供負餘額保護 (NBP)。借助負餘額保護 (NBP) 機制，您的帳戶餘額絕對不會低於零，從而確保您不會欠經紀商任何款項。如果在按金強行平倉後，您的帳戶餘額降至負數，負餘額保護機制將會將您的帳戶餘額恢復為零，確保不會出現欠款情況。

考慮在每筆交易中採用風險管理方法。當您打算交易的差價合約涉及歷史波動較大的資產時，請務必謹慎行事，確保採取適當的風險管理措施。考慮您是否了解差價合約的運作方式，以及是否能夠承擔差價合約交易所帶來的風險。

對沖

在交易中，對沖是關鍵的風險管理策略，通常由經驗豐富的交易者使用。然而，值得注意的是，對沖並不一定能防止訂單在某一時點因按金不足而被強制平倉。

對沖是用於減少虧損的風險管理方法。對沖的目的是在市場不確定時保護自己的利潤或資本。背後的理念是，如果一項投資對您不利，您的對沖頭寸將能夠為您帶來相應的利益，彌補損失。

差價合約對沖策略為保護現有投資組合提供了機會，因為您可以基於價格下跌的預期進行賣空操作，從而對沖潛在風險。

舉例而言，假設您持有藍籌股投資組合。您打算將這些股票持有一段時間。您認為市場即將經歷短期下跌，擔心這將影響您的投資組合價值。

透過差價合約 (CFD) 交易，您可以做空市場（即執行賣空操作），從而對沖市場下跌的風險。如果市場下跌，投資組合的虧損可能會被賣空對沖策略帶來的收益所抵消。如果市場上漲，儘管對沖頭寸可能出現虧損，但您的主要持倉將能夠帶來盈利。

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