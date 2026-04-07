什麼是追加保證金通知？

追加保證金通知範例

場景

假設您的賬戶餘額為 3500 美元，您想要以 1:2 的保證金比率做多 A 公司。

A 公司每股股票的交易價格為 100 美元，您希望買入 50 份差價合約。

這相當於價值 5000 美元的股票，由於保證金比率為 1:2，您只需投入 50%，即 2500 美元。

剩餘資金由您的券商提供。

您的賬戶還剩餘 1000 美元可用資金。

追加保證金通知是如何運作的？

A 公司股價下跌至 50 美元，導致您的持股總價值降至 2500 美元（50 股 × 50 美元）。此下跌將直接影響您賬戶的淨值，計算方式如下：

淨值 = 初始餘額 + 未實現盈虧 = $3,500 + (−$2,500) = $1,000

隨著您的差價合約頭寸價值下降，要求保證金（維持頭寸所需的資金）也會基於當前價格進行調整。在這種情況下，就變成了 1250 美元。為了確定是否應觸發追加保證金通知，我們會計算您的淨值與保證金比率如下：

淨值與保證金比率 = （淨值 / 要求保證金） x 100

淨值與保證金比率 = ($1,000 / $1,250) × 100 = 80%

這表示您將收到第一次追加保證金通知，因為您的淨值與保證金比率低於要求保證金 1250 美元的 100%。

現在，假設 A 公司的股價進一步下跌至 45 美元，您的頭寸總價值降至 2250 美元（50 份合約 × 45 美元）。

當前淨值計算如下：

淨值 = 初始餘額 + 未實現盈虧 = $3,500 + (−$2,750) = $750

保證金要求根據新的頭寸價值調整為 1125 美元。

您的淨值與保證金比率計算如下：

淨值與保證金比率 = ($750/$1,125) × 100 = 66.67%

由於比率低於我們第二次追加保證金通知的門檻 75%，您將收到追加保證金通知。

如果您的頭寸價值跌破 1950 美元，淨值將跌至要求保證金的 50% 以下（低於 450 美元的淨值水準）。

此時，該衍生品的價格為 39 美元。保證金將減少至 975 美元，未實現虧損將增加至 -3050 美元，而您的剩餘淨值為 450 美元。

淨值與保證金比率計算如下：

淨值與保證金比率 = (450$/975$) × 100 = 46.15%

由於您的淨值已跌至所需保證金以下，我們的保證金強制平倉程序將啟動，並且您的頭寸開始陸續被自動平倉。

上述例子未考慮外匯匯率的波動。範例假定交易資產以與用戶賬戶相同的貨幣計價。如果資產以不同的貨幣計價，外匯匯率變動可能會影響保證金要求、未實現盈虧和整體淨值水準。