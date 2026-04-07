什麼是追加保證金通知？

當您賬戶中的淨值金額低於維持交易所需的保證金時，就會發生追加保證金的情況。
追加保證金通知作為一種警告，提醒您市場價格已對您的差價合約交易不利，且您的交易賬戶已接近無法維持足夠保證金水平的臨界點。
如果淨值跌至要求保證金的 100% 以下，您將收到追加保證金通知。學習如何交易：課程和詞典您將無法再開立新的交易或下單。
如果淨值跌至要求保證金的 75% 以下，您將收到第二次追加保證金通知。學習如何交易：課程和詞典您仍然無法開立新的交易或下單。
如果淨值跌至要求保證金的 50% 或更低，保證金自動強制平倉程序將啟動。
A 公司股價下跌至 50 美元，導致您的持股總價值降至 2500 美元（50 股 × 50 美元）。此下跌將直接影響您賬戶的淨值，計算方式如下：
隨著您的差價合約頭寸價值下降，要求保證金（維持頭寸所需的資金）也會基於當前價格進行調整。在這種情況下，就變成了 1250 美元。為了確定是否應觸發追加保證金通知，我們會計算您的淨值與保證金比率如下：
這表示您將收到第一次追加保證金通知，因為您的淨值與保證金比率低於要求保證金 1250 美元的 100%。
現在，假設 A 公司的股價進一步下跌至 45 美元，您的頭寸總價值降至 2250 美元（50 份合約 × 45 美元）。
當前淨值計算如下：
保證金要求根據新的頭寸價值調整為 1125 美元。
您的淨值與保證金比率計算如下：
由於比率低於我們第二次追加保證金通知的門檻 75%，您將收到追加保證金通知。
如果您的頭寸價值跌破 1950 美元，淨值將跌至要求保證金的 50% 以下（低於 450 美元的淨值水準）。
此時，該衍生品的價格為 39 美元。保證金將減少至 975 美元，未實現虧損將增加至 -3050 美元，而您的剩餘淨值為 450 美元。
淨值與保證金比率計算如下：
由於您的淨值已跌至所需保證金以下，我們的保證金強制平倉程序將啟動，並且您的頭寸開始陸續被自動平倉。
上述例子未考慮外匯匯率的波動。範例假定交易資產以與用戶賬戶相同的貨幣計價。如果資產以不同的貨幣計價，外匯匯率變動可能會影響保證金要求、未實現盈虧和整體淨值水準。
當您的虧損頭寸發展到淨值僅夠彌補 50% 的損失時，我們的保證金強制平倉流程會自動啟動，以保護您免受螺旋式上升的虧損風險。請注意，保證金自動強制平倉程序為監管要求，無法取消。
自動強制平倉按以下順序執行，直到您的淨值超過保證金要求的 50%。*
*請注意，並非所有市場都同時開盤，因此盈利的交易可能會先於虧損交易關閉。
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1關於追加保證金通知的溝通。請注意，雖然我們會盡力在追加保證金發生時聯絡您，但您有責任確保自己的賬戶中始終有足夠的資金來滿足保證金要求。我們將嘗試透過電話、電子郵件或簡訊與您聯絡。市場波動非常快速，這意味着我們可能無法在您的頭寸被平倉之前聯絡您。例如，如果您的淨值在不到 5 秒鐘內的時間從 100% 以上的保證金降至 50% 以下，我們則無法聯絡您，您的頭寸將面臨被強制平倉的風險。
2請注意，基本止損單無法保證執行，可能會出現滑點。您可以選擇使用保證止損工具，以對您的虧損設定絕對限制保護，但一旦觸發，將產生收費。具體收費標準請參考費用頁面。