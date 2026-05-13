我們了解客戶的脆弱性，並致力於在可能的範疇內支持客戶的財務、身體和心理健康。我們知道，交易可能帶來壓力並影響客戶在金融市場內外的行為。 這是為什麼您需要留意以下潛在脆弱性的原因，例如：

- 使用家庭日常開支資金進行交易

- 使用超出您可承受範圍的資金進行交易

- 在交易中花費過多時間，從而影響工作或親密關係

- 在沒有適當風險管理的情況下輕率交易

- 過度關注不良的交易結果

- 試圖用藥物來緩解交易壓力

您的脆弱性風險

即使您擁有豐富的市場經驗，交易過程中也隨時可能經歷脆弱性。 因此，我們隨時準備支持所有向我們提出疑慮或表現出特定行為的客戶。

脆弱的客戶可能會採取以下一項或多項行動：

- 做出危及自己或家人財務的冒險行為

- 透過超額補倉試圖追回虧損

- 借債以維持倉位

- 向家人隱瞞交易活動

懷疑自己可能面臨脆弱性風險的交易者不妨自查下以下問題：

- 我是否照顧好自己的身心健康，例如，保持良好的飲食習慣、鍛煉身體，以及偶爾從交易中抽身出來休息一下？

- 交易是否影響了我的睡眠/飲食習慣？

- 我與他人的關係是否因我的交易活動而受到負面影響？

- 我是否正在服用藥物來緩解交易虧損帶來的壓力？

- 交易結果是否影響到我的自我價值感？

- 我是否曾因負面的交易結果而產生自殺的念頭？

如果您對其中任一問題的回答為「是」，您可以聯絡我們。

當您處於脆弱狀態時會發生什麼？

在 Capital.com，我們已制定多項措施來識別客戶的脆弱跡象。 如果您的帳戶活動引發警示，我們的系統將會標記該情況，並由專員與您聯繫，討論您可能的脆弱性，並提醒您可改善狀況的相關措施。

我們無法做到識別和監控所有形式的脆弱性行為。如果您因交易行為發生變化而需要支援，我們很樂意為您提供幫助，重要的是您應當儘早與我們的支持人員分享相關疑慮。無論是您的風險管理實踐出現問題，還是您對交易所佔用的時間感到不安，您都可以在安全、支持的環境中分享您的疑慮。

我們始終提供臨時或永久帳戶暫停的選項，如果您在交易習慣上感到更自如，隨時可以申請重新啟用帳戶。

是否出錯了？

您的賬戶可能會被錯誤標記，例如您最近沒有更新申報財產。 在這種情況下，如果您被聯繫，請向我們的專員澄清，我們的團隊將盡快解決此問題。